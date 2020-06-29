«Была пьяная и беременная»: что рассказала хозяйка жилья, где отчим убил 2-летнюю малышку

В Самарском областном суде продолжают разбираться в обстоятельствах гибели 2-летней Ксюши из Тольятти: в июне прошлого года малышка погибла от многочисленных травм головы, следствие пришло к выводу, что в ее смерти виноват отчим – Антон Проскурин. Более того, силовики считают, что он измывался над ребенком несколько месяцев. Почему же никто не услышал детского плача и не позвонил в полицию или органы опеки?

Судя по всему, соседи считали, что это не их дело, и молчали. Такой вывод можно сделать из показаний, которые сегодня в суде дала хозяйка квартиры, в которой жили Антон Проскурин, его супруга Зинаида Дубровина, маленькая Ксюша и ее недавно родившийся братик Тема.

- 10 марта 2019 года мне позвонила девушка, попросила посмотреть квартиру. На встречу она пришла беременная и нетрезвая, - вспоминала женщина. – Мы быстро обо всем договорились, на следующий же день заключили договор.

Девочка мертва, ее мать - в СИЗО, отчим - на скамье подсудимыхФото: Соцсети

Пока взрослые заполняли документы, маленькая Ксюша заинтересовалась чужой сумочкой, лежавшей на диване. Заметив это, ее мама выхватила у ребенка сумку, сильно ударила ее по попе и громко закричала на нее. Девочка заплакала, а хозяйка квартиры, хотя и посчитала такое поведение странным, неверным и негуманным, замечание своей квартирантке не сделала.

Женщина говорит, что никогда не видела на ребенке синяков. По ее словам, отношения с Зинаидой у них вроде бы складывались неплохие, она готова была даже посидеть с Ксюшей, если бы ее попросили. Но Антон Проскурин этому противился – мол, не оставит дочь наедине с чужим человеком.

Хозяйка квартиры смогла припомнить лишь один тревожный звоночек: однажды соседи позвонили ей из-за громкого детского плача, который раздавался из ее квартиры. Но Зинаида ее быстро успокоила, извинилась и сказала, что такого больше не повторится.

Волонтеры поставили на могилке ребенка памятник. Фото: предоставлено волонтерами

Действительно, когда в июне прошлого года Ксюшу несколько часов избивали, никто на это не обратил внимания. По версии следствия, девочка осталась наедине с пьяным отчимом, а ее мама ушла на работу.

- Ее начальница разрешила ей уйти пораньше, потому что знала, что Ксюша болеет, но Зинаида осталась на работе до самого закрытия пивнушки, более того, домой она пошла пешком – как будто специально тянула время, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» девушки из волонтерского движения «Право на счастье», которые активно помогали следствию найти всех, кто что-либо знал об условиях, в которых жила маленькая Ксюша.

Мотивы поступков Зинаиды Дубровиной сейчас выясняют следователи – женщина находится в СИЗО по подозрению в истязании своего ребенка и неисполнении родительских обязанностей по воспитанию девочки. Предполагается, что женщину также допросят в суде, но когда это случится, пока не ясно.

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