2020-07-03T15:58:39+03:00
Общество

Под Самарой открыли проезд по Южному обводному шоссе в районе прорыва газопровода

Жителям Верхней Подстепновки разрешили вернуться в свои дома [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Оцепление в районе места прорыва газопровода под Самарой снятоОцепление в районе места прорыва газопровода под Самарой снятоФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Волжском районе Самарской области, где 2 июля произошел прорыв газопровода, сняли режим повышенной готовности. Дороги, которые перекрывали на время аварийно-спасательных работ, вновь доступны для проезда. Жители Верхней Подстепновки, которых из-за ЧП эвакуировали этой ночью, возвращаются в свои дома.

- Аварийный выход продукта прекращен. Предприятие приступило к плановым восстановительным работам. Движение по Южному обводному шоссе открыто, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, что накануне рабочие проводили неподалеку от Верхней Подстепновки работы. В какой-то момент они повредили, по предварительным данным, незаконную врезку в газопровод. В результате произошел выброс газа. В момент повреждения в газовой трубе находилось около 550 тонн газа. Их пришлось сжечь. Отметим, что по факту произошедшего в СУ СК по Самарской области уже возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители разбираются в деталях случившегося.

Под Самарой открыли дороги в районе прорыва газопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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