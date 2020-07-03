Под Самарой открыли проезд по Южному обводному шоссе в районе прорыва газопровода
В Волжском районе Самарской области, где 2 июля произошел прорыв газопровода, сняли режим повышенной готовности. Дороги, которые перекрывали на время аварийно-спасательных работ, вновь доступны для проезда. Жители Верхней Подстепновки, которых из-за ЧП эвакуировали этой ночью, возвращаются в свои дома.
- Аварийный выход продукта прекращен. Предприятие приступило к плановым восстановительным работам. Движение по Южному обводному шоссе открыто, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Напомним, что накануне рабочие проводили неподалеку от Верхней Подстепновки работы. В какой-то момент они повредили, по предварительным данным, незаконную врезку в газопровод. В результате произошел выброс газа. В момент повреждения в газовой трубе находилось около 550 тонн газа. Их пришлось сжечь. Отметим, что по факту произошедшего в СУ СК по Самарской области уже возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители разбираются в деталях случившегося.
Под Самарой открыли дороги в районе прорыва газопровода.
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ИСТОЧНИК KP.RU