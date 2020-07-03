Под Самарой открыли проезд по Южному обводному шоссе в районе прорыва газопровода

3 Июль 2020 2020-07-03T15:58:39+03:00

Оцепление в районе места прорыва газопровода под Самарой снято Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Жителям Верхней Подстепновки разрешили вернуться в свои дома [видео]

Изменить размер текста: A A

В Волжском районе Самарской области, где 2 июля произошел прорыв газопровода, сняли режим повышенной готовности. Дороги, которые перекрывали на время аварийно-спасательных работ, вновь доступны для проезда. Жители Верхней Подстепновки, которых из-за ЧП эвакуировали этой ночью, возвращаются в свои дома.

- Аварийный выход продукта прекращен. Предприятие приступило к плановым восстановительным работам. Движение по Южному обводному шоссе открыто, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, что накануне рабочие проводили неподалеку от Верхней Подстепновки работы. В какой-то момент они повредили, по предварительным данным, незаконную врезку в газопровод. В результате произошел выброс газа. В момент повреждения в газовой трубе находилось около 550 тонн газа. Их пришлось сжечь. Отметим, что по факту произошедшего в СУ СК по Самарской области уже возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители разбираются в деталях случившегося.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/788556" frameborder="0"></iframe> Под Самарой открыли дороги в районе прорыва газопровода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Самарой из-за аварии на газопроводе и угрозы взрыва эвакуировали целое село

В Самарской области рабочие повредили незаконную врезку, утекающий газ подожгли, из-за аварии на газопроводе в Волжском районе людей пришлось вывозить [обновляется] (подробности)

В Самаре из-за аварии на газопроводе прекратили движение автобусные маршруты

Из-за этого перекрыли Южное шоссе (подробности)

«Хватали детские вещи, документы и кошек»: нанюхавшиеся газа жители села под Самарой рассказали о ночной эвакуации

Под Самарой рабочие повредили газопровод, газ пришлось поджечь, село – эвакуировать. Люди рассказали, что им пришлось пережить (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU