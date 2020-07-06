«Нины больше нет, Вова ее закопал»: в Самаре начали судить семейную пару, которая выбросила младенца в овраг
15 февраля в овраге, полном мусора, было найдено тело 3-месячного младенца. Следователи считают, что в гибели маленькой девочки виноваты ее родители - Наталья Канабеева и Владимир Чичаев, в июне обоих отдали под суд.
Страшное признание
Наталья и Владимир жили в городе Октябрьск буквально в соседних домах. Владимир учился хорошо, потом получил профессию электросварщика, работал на заводе «ТяжМаш» в Сызрани. По наклонной его жизнь пошла лет 10 назад, когда он уволился, стал жить на подработки и все чаще выпивать. Пару лет назад он сошелся с Натальей – женщиной с тремя детьми от разных мужчин (всех от матери забрали) и страстью к спиртным напиткам.
- 11 ноября прошлого года у них родилась дочка Нина, - рассказал в суде брат Владимира Чичаева Александр. – 8 февраля они приехали к сестре за молоком, почему-то без ребенка, зато с булкой водки. Сказали, что оставили малышку с соседкой, потом пили допоздна. Я волновался за Нину, но они мне по телефону сказали, что с ней все хорошо, она спит.
Владимир и Наталья много лет жили по соседству, но стали вместе жить в этом доме в 2018 годуФото: Предоставлено "Комсомолке"
На самом деле к тому моменту малышка уже была мертва. По версии следствия, в ночь с 7 на 8 февраля ее убил Владимир Чичаев, после чего завернул в него тельце и вынес к оврагу, куда многие жители Октябрьска выбрасывали мусор. Найти Нину удалось благодаря Александру – именно он написал заявление в полицию, после того, как узнал правду. Те вызвали кинологов, и служебная собака вывела силовиков к нужному месту.
- 14 февраля я звонил брату, трубку взяла Наталья, сказала мне «Нины больше нет», - вспоминал на первом заседании суда Александр. – Потом она заплакала, объяснить, что случилось, не смогла. А на вопрос «где тело?» ответила, «Вова ее закопал».
Утюг как орудие убийства
- Брат подсудимого признан потерпевшим по этому уголовному делу, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля. – Отцу ребенка предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, матери – в оставлении ребенка в опасности и укрывательстве преступления.
На вопрос суда о признании вины Наталья Канабеева заявила, что все признает, а Владимир Чичаев – нет.
Ранее Владимир подробно рассказывал и показывал следователям, как погибла его дочьФото: принтскрин видео.
Между тем, на стадии следствия отец малышки показывал следователям, как он укачивал ребенка, как малышка «выпала» у него из рук, как он ее поднял, она плакала, и он «успокоил» ее ударом утюга по темечку.
Утром мама с папой увидели, что их дочь мертва, решили никому об этом не рассказывать. По версии следствия, Наталья нашла пакет, в который родители завернули бездыханное тело своей дочери, а потом вынесли его на стихийную свалку в 100 метрах от их дома.
Теперь Владимиру Чичаев грозит суровое наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы, Наталье Канабеевой – 2 года колонии.
Решать их судьбу предстоит Самарскому областному суду.
Мужчина рассказал, как убил свою трехмесячную дочку в Самарской области.
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