2019-12-02T16:26:11+03:00
Происшествия

Следователи рассказали о деле, которое разрушило карьеру полковника Веры Рабинович

По версии следствия, офицер полиции "споткнулась" о спор двух предпринимателей о долге в 4,75 млн долларов
Александра БУДАЕВА
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На первом заседании Вера Рабинович не согласилась с предъявленным ей обвинениемНа первом заседании Вера Рабинович не согласилась с предъявленным ей обвинениемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Октябрьском районном суде вовсю допрашивают свидетелей по уголовному делу бывшего следователя, полковника полиции Веры Рабинович.

Напомним, ее задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области в декабре 2018 года по подозрению в коррупции. По версии следствия, за взятку она обещала помочь предпринимателю Зелимхану Темирханову сдвинуть с мертвой точки проверку по его заявлению - оно "забуксовало" в полиции Ставропольского района.

Предположительно, это и стало началом конца. Изначально следователи Ставропольского района отнеслись с недоверием к жалобе Зелимхана Темирханова о том, что бывший бизнес-партнер Андрей Кичаев не отдает ему 4,75 млн долларов, которые брал в долг.

- Я помню, сильно удивилась, откуда у человека такие деньги, даже дала поручение нашим операм это выяснить, - вспоминала сегодня в суде сотрудница полиции Анна С. Правда, что удалось выяснить операм, девушка затруднилась вспомнить.

Однако, изучив все материалы, она в итоге вынесла отказ в возбуждении уголовного дела: мол, налицо гражданско-правовые отношения, и пусть оба предпринимателя свои споры решают в гражданском суде.

- Я была согласна с этим выводом, - рассказала Светлана К., которая тоже занималась в свое время заявлением Темирханова. - Насколько я знаю, наши отказы отменяла прокуратура, а позже заявлению все-таки дали ход, но занимался им другой отдел. Помню, генерал Зеленов на одном из совещаний говорил: зачем вы вообще возбудили это дело? Но на тот момент я к нему отношения уже не имела.

Напомним, на первом заседании Вера Рабинович заявила, что с обвинением не согласна. По ее версии получается, что проходя службу в Главном следственном управлении, реально повлиять на решение коллег из района она не могла, а потому если и виновата, так только в мошенничестве, но никак не в получении взятки.

К какому выводу придет суд, пока не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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