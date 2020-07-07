"Он хотел вызвать медиков, а я избавиться от тела": в Самаре допросили мать, которая скрыла убийство младенца

Она родилась в ноябре 2019 года инвалидом: больные глазки, отклонения в развитии мозга, заячья губа. Девочка прожила всего несколько месяцев, а потом погибла от рук своих же родителей. Вину на себя взял отец: он даже показал следователям, как укачивал малышку, уронил ее, а потом ударил утюгом по голове. Где была в это время мать? Почему она не попыталась спасти малышку? Что побудило ее скрыть преступление? На все эти вопросы сегодня пытались найти ответы в Самарском областном суде.

Душа болит

Наталья К.- обычная с виду женщина за 40, строгие черные брюки, скромная блузка. Но именно она зимой приняла решение не вызывать медиков покалеченному ребенку, никому не говорить о том, что ее дочь мертва, а после попросила сожителя избавиться от тела.

Как это было, вспоминать сегодня она отказалась.

- Я с обвинением согласна, но не буду ничего говорить, слишком тяжело, часто сердце болит, я согласна со всем, что говорила прежде, - объяснила Наталья К. Суду.

Ранее она рассказывала следователям и своим родным: с Владимиром Ч. жили хорошо. До рождения дочки. А потом он стал ревновать ее ребенку, работать бросил, пропивал деньги, которые она получала в качестве пособий. Если ребенок начинал плакать, он девочку не трогал, но бил ее, Наталью.

По словам Натальи К., вечером 7 февраля Владимир отправил ее в магазин за спиртным, она купила водки и пива, которые он выпил. В ночь с 7 на 8 февраля она была на кухне, готовила дочке кашу, а Владимир в это время играл с ребенком.

- Вдруг я услышала плач, вышла из кухни. Дочь была у него на руках, он сказал, что ударил ее утюгом по голове, наверное, “Скорую помощь” надо вызвать, - огласили в суде показания, которые Наталья К. давала ранее. – Я испугалась сказала, что не надо. Думала покормить ее, чтобы она успокоилась и перестала плакать. Ушла на кухню, налила кашу в бутылочку, а когда вышла оттуда минут через 10, она уже была бледной и не дышала.

Горе-родители испугались ответственности и с первой электричкой рванули прочь из города.

Родные говорят, что Владимир Чичаев мечтал о ребенке и очень любил дочкуФото: Александра БУДАЕВА

Сюрприз!

- Они приехали в половине 8 утра вдвоем, были выпимши. Сказали, что за молоком для дочки, а ее саму оставили соседке - теть Наде, - говорила в суде сегодня сестра Владимира Ч., живущая в Обшаровке. - Мне это сразу странным показалось, отродясь никакой теть Нади там не было.

Женщина позвонила своим сестре и брату за советом, вместе они решили, что дело тут явно нечисто. Тем более, что раньше Владимир за молоком приезжал один.

Тем временем гости из Октябрьска достали из сумки бутылку водки, выпили ее и улеглись спать.

Семейный совет тем временем решил, что негоже родителям вдали от младенца гулять, а потому вскоре Наталью и Владимира подняли, снабдили молоком и отправили восвояси на 11-часовой электричке.

Черный пакет

Вернувшись в дом, где тело ребенка все еще лежало в кроватке, родители стали думать, что же делать.

- Он снова предложил вызвать “Скорую помощь” или полицию, но я боялась, что нас накажут, поэтому сказала ему: надо унести ее куда-то, - огласила сегодня гособвинитель Наталия Рагуля слова подсудимой. - Он попросил пакет, я сразу поняла, для чего он нужен, и принесла черный.

Далее, по словам Натальи, она ушла на кухню, а отец ребенка положил тело маленькой дочки в пакет и унес его в направлении Волги.

В Самаре допросили родственников подсудимых и представителя органов опеки города ОктябрьскФото: Александра БУДАЕВА

Впоследствии выяснится, что малышку мужчина отнес на стихийную свалку, расположенную недалеко от их дома.

После этого Наталья и Владимир не смогли долго оставаться на месте и рванули к знакомому в Обшаровку. Когда до них 14 февраля дозвонились родственники, Наталья призналась: «Дочки больше нет, Вова ее закопал». Правда, на тот момент мать ребенка утверждала, что девочка умерла сама от тяжких болезней, с которыми родилась.

Непутевая мать

Родственники Владимира не верят в его виновность: мол, своих племянников разных возрастов он обожает, давно о своем ребенке мечтал, не мог так резко поменяться.

А вот про Наталью К. и ее материнские инстинкты сказать можно мало хорошего. В 2009 году ее поставили на учет как одинокую мать с тремя детьми, которые живут не в самых благополучных условиях. А в 2017 году ее лишили родительских прав, детей после этого передали в замещающую семью.

- Сама она всегда была одета опрятно, спала на аккуратной, чистой кровати, а дети у нее были вечно голодные, грязные, в одежде не по сезону и спали на земляном полу в доме, -- рассказала сегодня в суде представитель органов опеки города Октябрьск, где жили Наталья и Владимир.

В дом «надзирателей» многодетная мать пускать отказывалась, попадали они внутрь лишь изредка вместе с медиками, которых Наталья вызывала для своей больной мамы.

- Так мы однажды выяснили, что один из детей спит с бабушкой, которая фактически гнила заживо, по ней даже червяки ползали, - рассказала сегодня суду Оксана Ш. из органов опеки.

Однако, как ни странно, с рождением дочери в 2019 году непутевая мать вроде бы изменилась: ребенка врачам показывала исправно, дома было чисто, кругом – детские игрушки и вещи. За семьей вроде присматривали, но сигналов о том, что малышке угрожает опасность, не было. До тех пор, пока девочку не убили.

Теперь Наталье К. грозит 2 года лишения свободы, а Владимиру Ч. – самое серьезное наказание, вплоть до пожизненного заключения.

ОФИЦИАЛЬНО:

Виноваты оба?

Наталия Рагуля, прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области

- Подсудимый обвиняется в совершении убийства малолетнего, подсудимая – в неоказании помощи и оставлении ребенка в опасности, а также в сокрытии особо тяжкого преступления. В феврале 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздраженный плачем ребенка, нанес не менее двух ударов по голове младенца. В последующем от черепно-мозговой травмы ребенок скончался на месте происшествия. Тело девочки поместили в полиэтиленовый пакет и вывезли на свалку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/789149" frameborder="0"></iframe> Гособвинитель расказывает об обстоятельствах убийства младенца в Октябрьске.Александра БУДАЕВА

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