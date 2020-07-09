«Я хотел позвать на помощь, но послушал жену»: мужчина рассказал, как дал умереть дочке, а потом вынес ее тело на помойку

Владимир и Наталья – семейная пара из города Октябрьск Самарской области. Их судят за убийство собственной дочери и попытку скрыть преступление. При этом следствие считает, что смертельный удар утюгом младенцу нанес Владимир. Ранее он сам говорил об этом, но теперь пытается уверить суд, что его заставили дать нужные следствию показания.

Страшная смерть

Малышка родилась в ноябре прошлого года, у девочки были проблемы с развитием, врачи советовали родителям оформлять инвалидность. В феврале девочка вдруг пропала, а родители пустились во все тяжкие: уехали из города и стали много пить.

Родственники семьи заподозрили неладное, стали названивать, задавать неудобные вопросы. Наталья в итоге не выдержала и призналась: «Дочки больше нет, Вова ее закопал».

Родне Наталья и Владимир сказали, что девочка умерла от врожденных заболеваний, а они просто испугались. Да и хоронить ее было не на что – поэтому и вынесли ее тело на пустырь.

Вот только позже тело трехмесячной малышки найдут на стихийной свалке завернутым в обычный черный полиэтиленовый пакет. На голове у малышки – следы ударов, на одежде – кровь.

Во время следствия Владимир Ч. признается: дочка плакала, он был пьян, детские крики раздражали, пытался укачать ее, уронил, она заревела еще громче, тут он взял утюг и ударил ее по голове. Вместе с Натальей они испугались наказания, вот и решили никому ничего не говорить, а от тела избавиться.

Наталья говорит: они испугались наказания, поэтому решили никому ничего не говоритьФото: Александра БУДАЕВА

Новая версия

8 июля на допросе в суде Владимир вдруг заявил иное: он дочку любил, ухаживал за ней, поэтому не мог ее убить. Да, уронил, но она была жива, когда ее в кроватку укладывали. А в половине шестого утра жена встала, а малышка не дышит. Тут они испугались и натворили глупостей, это факт.

- Я хотел вызвать «Скорую помощь», полицию, соседей, но послушал свою жену, которая боялась, что нас накажут, - пытался объяснить мужчина суду логику своих действий.

А как же утюг? Владимир утверждает, что не брал его, а версию с ударом по голове придумал следователь и заставил его подтвердить, дело было именно так.

- Это дело вели два следователя, их обоих вызвали в суд, подсудимый ни в одном из них не опознал того человека, который якобы оказывал на него давление, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля.

Тут Владимир озвучил новую версию: то был не следователь, а опер из полиции, даже фамилию смог припомнить. Вот только мужчина не учел, что оперуполномоченного тоже вызовут в суд. Едва полицейский зашел в зал, как Владимир стушевался: нет, это был не он. Так кто же? Он не знает.

Между тем, в деле есть два «говорящих видео», на обоих Владимир рассказывает об утюге. Первое видео – это запись его допроса, второе – проверка показаний на месте. На втором видео запечатлено, как мужчина ходит по дому и показывает: вот тут взял ребенка, так укачивал, там уронил, вот подошел к шкафу, там утюг стоял. Взял его и вот так по голове ударил. Вместо младенца в этот момент у него в руках игрушечный зайка.

За убийство малышки Владимир «светит» пожизненное лишение свободы. Его сожительницу обвиняют лишь в оставлении ребенка в опасности и сокрытии тяжкого преступления, максимально возможное наказание за это – 2 года лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/761528" frameborder="0"></iframe> Мужчина рассказал, как убил свою трехмесячную дочку в Самарской области.

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