«Это не политическое дело, а игра»: адвокаты Дмитрия Сазонова рассказали, почему он не мог брать взяток

В областной столице близится к своему завершению рассмотрение громкого уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЦЛРР Росгвардии Дмитрия Сазонова. Полковник уже больше года под стражей, ему вменяют получение многомиллионных взяток от представителей так называемого ОПГ «Законовские» за покровительство и от руководителя фото-студии «Арт-Инвест» за помощь в организации беспрепятственных фотосъемок в родильных домах. Подсудимый свою вину не признает. О его позиции журналистам «КП-Самара» рассказали адвокаты экс-силовика Дмитрия Тараборин и Андрей Карномазов.

С чем, по вашему, связано уголовное преследование Сазонова? Замешана ли тут региональная политика?

Т: — В данном случае мы имеем дело с совершенно уникальным прецедентом. Дело Дмитрия Сазонова не является политическим, как могло бы показаться с самого начала. Более того, я даже не стал бы называть его заказным, в привычном для нас понимании этого слова. Фактически, Дмитрий Викторович, как и ранее прокурор Безенчукского района Павлов, стал своего рода разменной монетой в довольно сомнительной игре, конечные бенефициары которой таким образом просто решали свои собственные проблемы.

То есть, вы настаиваете на его абсолютной невиновности?

К: — С точки зрения методов, избранных исполнителями, в отношении Сазонова совершена самая банальная провокация взятки, в ходе которой денежные средства были просто напросто подброшены на место происшествия. Кроме того, в деле имеются установленные в ходе судебного следствия признаки фальсификации доказательств.

Т: — Первое, что обращает на себя внимание — в уголовном деле отсутствует взяткодатель. То есть лицо, непосредственно предоставлявшее принадлежащие ему денежные средства для их последующей передачи в качестве взятки. Согласно тексту обвинения, Сазонов обвиняется в том, что «получил лично и через посредника взятку в виде денег и иного имущества за способствование в силу должностного положения совершению незаконных действий (бездействию) в пользу взяткодателя». Мсье Орлов фигурирует в обвинении только как посредник. Но вот посредник между кем и кем? Сазоновым с одной стороны и …? А дальше гробовая тишина. В качестве реального взяткодателя не назван никто. Возникает вполне логичный вопрос: за способствование совершению незаконных действий в пользу КОГО якобы получал взятки мой подзащитный? Ответа нет. Любые попытки стороны защиты выяснить, кто же конкретно является взяткодателем, неизменно разбиваются о своего рода омерту представителей силовых ведомств.

Почему так происходит, как по вашему?

К: — Лично для меня совершенно очевидны причины происходящего. Во-первых, никакого взяткодателя не было и быть не могло, поскольку никаких взяток Сазонов никогда и ни от кого не получал. Получение им взятки было инсценировано от начала и до конца. Во-вторых, дача взятки в особо крупном размере, это особо тяжкое уголовно наказуемое деяние, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 291 УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Согласно официальной версии, первым о взятке сообщил Орлов, и на этом основании его освободили от уголовной ответственности. Уберечь от посадки даже подставного взяткодателя никакой возможности уже не было. А желающих пожертвовать 8-15 годами своей жизни в пользу этого грязного спектакля, видимо не нашлось.

Дело рассматривают в Ленинском районном судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как эта ситуация выглядит с точки зрения закона?

К: — Точно также, как и сточки зрения элементарного здравого смысла: если нет взяткодателя, значит нет и никакой взятки. Точка.

А как же те самые «Законовские», разве не они, в версии следствия, передавали взятки?

Т: — Какие «Законовские»? Кого конкретно вы имеете ввиду? По вполне очевидным причинам, уголовное дело о создании, либо участии в организованном преступном сообществе в отношении кого-либо из так называемых «законовских» возбуждено не было. То есть, де-юре, ОПС «Законовские» не существует. Более того, тот, кого в настоящее время полагают лидером этой организации, непосредственно в судебном заседании заявил о том, что никакого отношения к даче взяток Сазонову не имеет и ни о чем с ним не договаривался.

Утверждают, что бывший лидер группировки Рыжов передавал взятки Сазонову?

К: — Во-первых, Алексей Рыжов скончался в 2016 году, и с этого момента взяток никому давать уже не мог. Во-вторых, согласно фабуле обвинения, Сазонов, якобы, получал взятку за покровительство деятельности конкретно ЧОО «Восток-Лада», о чем между ним и Рыжовым в 2008 году якобы была достигнута соответствующая договоренность. Однако, в 2008 году, Сазонов никакого отношения к деятельности лицензионно-разрешительной системы не имел и никакого покровительства никакому из охранных предприятий оказать не мог. Но даже не это самое главное. Уже в судебном следствии было достоверно установлено, что то самое ЧОО «Восток-Лада» было приобретено Гафуровым, которого сейчас связывают с «Законовскими», только в 2013 году! И приобреталось оно, со слов самого же Гафурова, для его личной охраны. То есть, ни о каком покровительстве данному ЧОО в 2008 году Рыжов и близко договариваться не мог, так как ни он, ни его приближенные, никакого отношения к этой организации не имели.

Что еще, на ваш взгляд, свидетельствует о провокации?

Т: — Сама встреча Сазонова с Орловым, произошедшая 25 июля 2018 года, состоялась исключительно по инициативе силовиков. Как показал в судебном заседании сам Орлов, легенда о том, что ему необходимо встретиться с Сазоновым именно 25 июля, под тем предлогом, что он якобы уезжает в отпуск, была разработана им совместно с оперработниками. Но самое главное, что денежные средства, которые Орлов якобы ежемесячно передавал Сазонову, в этот раз, по неведомой причине были взяты не у мифического взяткодателя, а были выданы ему самими оперработниками. То есть, без вмешательства со стороны правоохранительных органов, не было бы ни самой встречи, ни денег, которые, к слову сказать, были обнаружены не у Сазонова, а под подушкой, рядом с тем местом, на котором сидел господин Орлов. При этом, при задержании, у Сазонова намеренно не были сделаны смывы с рук, что бы не дай Бог, не выяснилось, что никакого красящего вещества на них нет и в помине.

К: — Не менее важным является и то, как именно был задержан Сазонов. Если он действительно брал взятки, то что же мешало задержать его через 10-15 минут на выходе из кафе, когда денежные средства уже находились бы в его кармане? К чему была вся эта спешка? Не от того ли так торопились с задержанием, что Сазонов мог просто встать и уйти, а заботливо оставленные под подушкой деньги так и остались бы там лежать, потому что Дмитрий Викторович элементарно не знал о них?

А как же ситуация с комнатой хранения оружия и снижением штрафа, ведь именно на это брал деньги Сазонов?

К: — На мой взгляд, и то и другое более чем наглядно демонстрирует абсурдность обвинения, предъявленного моему подзащитному. Так, по версии следствия, общая сумма взятки, якобы переданной Сазонову за покровительство ЧОО «Восток-Лада», составляет 30 789 961 рубль. Сумма, согласитесь, не малая. За что же она была получена? Никто не знает. Допрошенные в судебном заседании сотрудники силовых ведомств, вместо того, что бы назвать конкретные действия, которые Сазонов якобы совершал в пользу этой охранной организации, начинали рассказывать что-то совершенно невнятное. Ни от Орлова, ни от Гафурова, добиться информации о том, за что конкретно передавались деньги, также не удалось. Что же мы имеем в сухом остатке? Ответ Вас просто обескуражит: с момента своего прихода Сазонова на должность начальника Центра ЛЛР, ЧОО «Восток-Лада» сначала было оштрафовано, а затем у него было изъято оружие, что фактически привело к его полной недееспособности, как охранного предприятия. За это по версии следствия ему были заплачены тридцать миллионов? Ах, да, я же совсем забыл, что Сазонов в два раза снизил сумму штрафа… С 50 до 25 тысяч рублей… Выгодное вложение денег, согласитесь. Отдать 30 миллионов, что бы сэкономить 25 тысяч… Тем более, что все это было сделано в рамках закона и никакого вмешательства Сазонова там не было, да оно и не требовалось.

На аудиозаписях, представленных в суде, четко слышно, как Сазонов и Орлов обсуждают эту проблему…

Т: — К вопросу о том где, когда и кем были сделаны эти записи, а также о том, как они потом были подвергнуты монтажу, мы поговорим чуть позже. Что же касается самих разговоров, то сами по себе, они не свидетельствуют о совершении моим подзащитным, каких-либо преступных деяний. Консультирование охранных организаций, оказание им помощи в разрешении возникающих в работе проблем и устранении допущенных нарушений, является прямой обязанностью начальника Центра ЛЛР и его подчиненных. Ни о каких взятках на данных аудиозаписях речи не идет. Сазонов никаких незаконных указаний относительно ЧОО никому не отдавал, никому не приказывал закрыть глаза на недостатки в работе КХО. Он лишь пытался выяснить, каким образом, с минимальными для ЧОО затратами можно устранить выявленные нарушения. Это обычная повседневная деятельность. Более того, допрошенный в судебном заседании директор ЧОО «Восток-Лада», пояснил, что устранение недостатков обошлось бы в сумму от 100 до 300 тысяч рублей. То есть, перед нами снова встает насущный вопрос: а зачем было платить Сазонову такие гигантские суммы, если он никак не использовал свои должностные полномочия, что бы решить возникшие перед охранным предприятием проблемы? Не проще ли было за гораздо меньшие деньги просто устранить все недостатки и спокойно работать дальше? Не говоря уже про то, что, на якобы полученные Сазоновым 30 миллионов, можно было купить несколько новых КХО?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/751529" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Сазонов прячет деньги под стол.

О каком монтаже в записях идет речь?

К: — Следствие пытается убедить всех нас в том, что до того, как обратиться с заявлением о преступлении, господин Орлов якобы записывал его встречи с Сазоновым на некое устройство, замаскированное под авторучку, после чего перенес эти записи на компакт диск, который и передал оперативным сотрудникам. Как и ожидалось, это оказалось очередной ложью. Вместе с записями, якобы сделанными Орловым по собственной инициативе, следствию также была представлена видеозапись, сделанная 25 июля 2018 года на специальное устройство, выданное Орлову при производстве оперативного эксперимента. Дело в том, что любая цифровая запись обладает совокупностью идентификационных признаков, именуемых метаданными. И в процессе судебного следствия стороне защиты удалось выяснить, что метаданные всех имеющихся в материалах уголовного дела записей, в том числе и той, которая была сделана при производстве ОРМ, кем-то были заботливо зачищены. Более того, все файлы прошли обработку с использованием программного приложения видео редактора, то есть не являются оригинальными, а были перекодированы в видео редакторе. Однако, что бы скрыть следы редактирования, файлы были дополнительно обработаны с использованием «ХЕКС» редактора. Сам Орлов этого сделать не мог, поскольку не имел доступа к записи, сделанной на специальное устройство. Следовательно, это произошло в промежуток времени с момента получения последней записи и до момента передачи материалов следствию.

Черта под этим кадром - дефект камеры, на которую указывают адвокатыФото: Предоставлено "Комсомолке"

С какой целью это могло быть сделано?

Т: — Ответ лежит на поверхности. Это было сделано с одной единственной целью: любой ценой исключить возможность сопоставить метаданные файлов, с тем, что бы сделать невозможной их проверку на предмет того, на одно или на разные устройства были сделаны аудиозаписи. Однако тут, нашими оппонентами был допущен существенный просчет. Устройство, на которое производилась видеозапись встречи Сазонова и Орлова 25 июля 2018-го, имеет существенный заводской дефект матрицы, который проявляется на записи в виде отсутствия части нижней строчки кадра. И, о чудо, точно такой же дефект имеет место быть на видеозаписи от 6 июля 2018 года, которая, якобы была сделана на авторучку Орлова! То есть, имеются все основания полагать, что, как минимум уже с 6, а не с 16 июля 2018 года, как нас пытаются убедить, Орлов действовал не самостоятельно, что также свидетельствует о спланированной провокации против Сазонова. Кроме того, согласно заключению специалистов, все аудио и видео записи имеют следы монтажа в виде склеек и удаления целых фрагментов.

Какой прогноз дадите этому делу?

— Т: Мы не вправе давать делать какие-либо прогнозы, однако мне хотелось бы верить, что суд сумеет проявить объективность и независимость, не позволит ввести себя в заблуждение, и не станет закрывать глаза на все те многочисленные грубые нарушения, которые были допущены стороной обвинения в процессе расследования этого резонансного дела.

Подробнее о том, что в чем обвиняют Дмитрия Сазонова, можно почитать на samara.kp.ru. Судебный процесс по делу продолжается. В ближайшее время показания должен дать сам Сазонов. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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