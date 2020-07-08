Сообщница Веры Рабинович рассказала в суде, каков был план

8 Июль 2020 2020-07-08T13:47:24+03:00

Жанна Назарова (на фото) и полковник Вера Рабинович были знакомы много лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жанна Назарова утверждает, что вместе с полковником полиции они пытались провернуть мошенничество

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районном суде допросили Жанну Назарову - предполагаемую сообщницу Веры Рабинович. Рабинович ранее занимала пост начальника одного из отделов Главного следственного управления областного МВД.

По версии следствия, полковник полиции в декабре 2018 года получила взятку в размере 2,5 млн рублей за содействие в расследовании уголовного дела по заявлению тольяттинского предпринимателя Зелимхана Темирханова.

По словам посредника Виталия Прокофьева, который вел переговоры от имени Темирханова, в общей сложности за помощь требовалось заплатить 15 млн рублей, но бизнесмен нужную сумму сразу найти не смог.

6 июля Жанна Назарова, которая, по версии следствия, выступала вторым посредником при передаче денег Вере Рабинович, заявила в суде, что с самого начала никто никому содействия оказывать не собирался. По ее словам, они изначально собирались обмануть и Прокофьева, и Темирханова, деньги забрать, но ничего не делать.

Таким образом Назарова фактически утверждает, что в декабре прошлого года сотрудники ФСБ задокументировали не факт взяточничества, а обычное мошенничество.

Следующей показания по громкому коррупционному делу должна давать сама Вера Рабинович. На первом заседании она утверждала то, что и Назарова: что совершила лишь мошенничество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я его никогда не знала, но он постоянно предлагал мне взятку»: в Самаре полковника Рабинович арестовали за мошенничество

Судья посчитал, что Вера Рабинович может оказать давление на свидетелей, а потерпевший испугался и не явился на заседание по делу следователя ГСУ (подробности)

Посредник рассказал правду об отношениях с полковником Верой Рабинович, которую судят за взятку

В Самаре начали допрос подсудимых по громкому делу о многомиллионной взятке, предназначавшейся высокороставленной женщине-полицейскому (подробности)

В суде Самары начинается рассмотрение дела экс-следователя ГСУ Веры Рабинович

Бывшую сотрудницу полиции обвиняют в получении взятки через посредников (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU