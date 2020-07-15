"Мы знаем, как все началось": представитель компании, которой принадлежал сгоревший склад, рассказал всю правду о пожаре

В Самаре продолжаются работы на вспыхнувшем 13 июля складе пластмассы. Возгорание ликвидировали только спустя двое суток после начала пожара, днем 15 июля. На Профильной, 6 располагалось производство и склады крупной компании по производству ПВХ-пленок - «Трасса-С» («Орто»). Собственников и работников предприятия пока не пускают на место пожарища, однако заместитель директора компании Сергей Разумков рассказал журналисту «КП-Самара», как начался пожар, в каком состоянии находится склад сейчас, и собираются ли собственники восстанавливать производство.

"Все сгорело, убытки колоссальные"

Черный дым от пожара на складе пластмассы в Самаре накрыл весь город. Какими могут быть последствия? 00:00 00:00

- Пожар начался на складе, где хранилась специальная краска, используемая в производстве. Конечно, краски горючие, но это закрытое помещение, туда не падали солнечные лучи. У нас есть видеозапись, на которой видно начало пожара, мы передали ее компетентным органам, - рассказал Сергей Разумков. – В результате сгорел склад готовой продукции и несколько цехов.

Сергей Разумков отметил: предприятие выпускало уникальные для страны ПВХ-пленки, которыми покрывали двери и мебель.

- Такие пленки, как у нас, в России больше не производят. Сейчас на нас обрушился буквально шквал звонков от контрагентов, все спрашивают, когда мы запустимся. А еще – опасаются повышения цен на мебель и двери, если мы не восстановимся, и нашим клиентам придется покупать такие пленки за границей.

Столб дыма поднимался высоко над городом. Фото: ПСО

"Надеемся на помощь"

Сергей Разумов признается – сейчас все мысли руководства и сотрудников предприятия - о восстановлении производства.

- Мы пока не понимаем, как это сделать, нас еще пока даже мне пускают на место пожара. Все работники, 250 человек, сидят дома в ожидании, - рассказал Сергей Разумков журналисту «КП-Самара». - Понятно, что нужно разбирать завалы, подсчитывать суммы ущерба. У нас все производство и склады были сосредоточены на этой площадке. МЧС предварительно озвучило цифру в 100 тонн продукции на складе, но ее там было гораздо больше. Убытки огромные. Мы надеемся, что власти окажут нам какую-то помощь и поддержку в восстановлении.

Напомним, пожар на ул. Профильной,6 в Самаре вспыхнул днем 13 июля. Черный стометровый столб дыма поднимался высоко над городом и был виден не только во всех уголках Самары, но даже за Волгой.

Пожар тушили почти 300 человек и 74 единицы техники. Самарским огнеборцам понадобилась помощь вертолета МЧС, специально прилетевшего из Казани, двух пожарных поездов и пожарного катера. Но даже с их помощью тушение заняло почти двое суток.

Эксперты говорят, что экологические последствия от пожара и попадания в воду, воздух и землю самарцы будут ощущать на себе еще долго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар на складе пластмассы в Самаре. Какими могут быть последствия? (подробности)