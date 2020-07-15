Пожар на складе пластмассы в Самаре потушили спустя двое суток

15 Июль 2020 2020-07-15T08:10:24+03:00

МЧС объявили ликвидацию пожара на складе пластмассы в Самаре 15 июля 2020 года

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В МЧС рассказали, когда потушили пожар на складе пластмассы в Самаре, который возник 13 июля. О полной ликвидации огня было объявлено в 3.19 15 июля - практически, спустя двое суток. Все это время на месте работали пожарные, привлечь пришлось два поезда, вертолет и пожарный катер. Площадь огня достигала 10 тысяч квадратных метров.

На пожаре работали 165 человек - из них 95 от МЧС России. Потрудиться пришлось серьезно: на складе находились изделия из ПВХ, в основном - пленки и панели, они оказались чрезвычайно горючими.

В МЧС горожан информировали, что погибших и пострадавших в огне нет, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не обнаружено. Тем временем жители Самары жалуются на преследующий их по всем районам запах жженой пластмассы. Эксперты предложили горожанам отмечать такие впечатления на карте SOS воздух на ресурсе Гринпис.

На место пожара 14 июля выезжал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Тогда выяснилось, что последняя проверка склада силами МЧС проводилась в 2013 году, после этого владельцы предоставляли результаты независимой экспертизы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/790430" frameborder="0"></iframe> Пожар на Заводском шоссе в Самаре 13 июля 2020: хроника тушения.Евгения ВАСИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU