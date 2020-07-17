Дмитрий Сазонов нашел доказательства того, что не встречался с лидером «Законовских»

В Самарском областном суде рассматривают жалобы на обвинительный приговор бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрию Сазонову. Напомним, в феврале его признали виновным в получении взяток от преступного сообщества «Законовские» и от директора конторы, чьи фотографы работали в самарских роддомах. Предполагается, что тем и другим Сазонов обещал помощь, защиту и всяческое содействие.

За обман ответит

12 лет колонии строгого режима и штраф в 220 млн рублей– такой приговор Дмитрий Сазонов считает несправедливым. Он утверждает: да, от фотографов деньги брал, но они были обмануты в своих ожиданиях, потому что на самом деле помочь он им не мог. Ведь где лицензии на оружие, а где роддома – связи нет никакой.

За обман Сазонов готов ответить по закону, но обман – это же мошенничество, а не взяточничество, поэтому суд апелляционной инстанции он просит переквалифицировать обвинение и приговор по этому эпизоду смягчить.

Ранее на судах бывший страж порядка и вовсе заявлял: мол, воспринимал эти деньги как подарки, со мной пытались сблизиться, поэтому суммы и периодичность их передачи и не оговаривались – это же подарок, какая уж тут конкретика.

Адвокат Андрей Карномазов обратил особое внимание на то, что глава ООО «Арт-Инвест» Артур Юсупов на судах заявлял, что претензий к Дмитрию Сазонову не имеет. Однако, когда подсудимый вернул ему те деньги, что получил от фотографов ранее, Юсупов деньги забрал без лишних вопросов и возражений.

100 тысяч рублей обнаружили под подушкой в ресторанеФото: кадр с оперативного видео

Встречи не было?

А вот ситуация с ОПГ «Законовские» сложнее. По версии следствия, криминальные авторитеты платили деньги Дмитрию Сазонову за то, чтобы их ЧОП «Восток-Лада» не беспокоили лишними проверками.

Однако, как следует из материалов дела, охранное предприятие не только проверяли, но и штрафовали, более того: за нарушения в хранении оружия это самое оружие изъяли, а саму организацию хотели лишить лицензии.

Сегодня Дмитрий Сазонов заявил, что даже не встречался с предполагаемым лидером ОПГ Алексеем Рыжовым в 2008 году, а ведь именно тогда, как считают следователи, и были заключены судьбоносные договоренности.

- По версии следствия, мы встретились с ним в мой день рождения, 16 октября 2008 года в ресторане "Баба Люба" на ул.Спортивной, 5. Но ресторан в этот день был на самом деле закрыт, - заявил сегодня в суде Дмитрий Сазонов. – Он находился на капремонте на протяжении нескольких месяцев, мы нашли этому подтверждение, даже СМИ писали об этом. Так что попасть внутрь мы никак не могли.

Сотрудники ФСБ пришли за Дмитрием Сазоновым прямо в кафеФото: кадр с оперативного видео

Ручки-то в пыльце!

Кроме этой несостыковки сам Сазонов и его адвокаты обращали внимание Самарского областного суда и на иные факты, которые могли бы свидетельствовать о том, что никаких договоренностей с «Законовскими» у него не было и денег у них он не брал.

Но в материалах дела есть указание о том, что после встречи с Александром Орловым 25 июля 2018 года руки Сазонова «засветились», что, по версии следствия, говорит о том, что деньги он этими самыми руками трогал.

- Все просто: сам Орлов эти деньги брал той же рукой, которой впоследствии здоровался с Сазоновым, так частицы специального порошка попали от одного к другому, - объяснил этот факт суду адвокат Андрей Карномазов. – Если бы Сазонов действительно взял деньги, то почему его не задержали, когда он выходил из кафе? Он бы не оставил деньги там, они были бы при нем, тогда и вопросов бы не было.

Вместо этого сотрудники УФСБ России по Самарской области пришли за Дмитрием Сазоновым прямо внутрь ресторана Vacuum на ул.Вилоновской, 100 тысяч рублей были обнаружены под подушкой. Всего же, по версии следствия, «Законовские» за много лет «сотрудничества» более 30 млн рублей.

Дмитрий Сазонов и его адвокаты просят оправдать его по этому эпизоду как невиновного и отпустить его на свободу. Решение по этому вопросу Самарский областной суд примет еще не скоро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/751529" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Сазонов прячет деньги под стол.

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