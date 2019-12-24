Птицы большого полета: появилось видео встреч Александра Орлова и Дмитрия Сазонова

СЕГОДНЯ 21:57 2019-12-24T21:57:31+03:00

На одном из них, по версии следствия, зафиксирован момент передачи денег

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- К Дмитрию Викторовичу можно?

- Как ваша фамилия?

- Орлов.

Так начинается одно из видео, которое сегодня получили корреспонденты «КП-Самара». Видео датируется 10 мая, на нем человек, который представился Орловым, передает Дмитрию Сазонову листок и что-то, похожее на деньги. «Что-то» сразу отправляется в карман Сазонова, а листок остается у него в руках.

Следствие считает, что на видео запечатлен момент передачи денег от Александра Орлова, представляющего ОПГ «Законовские» высокопоставленному офицеру Росгвардии Дмитрию Сазонову.

- Никакой передачи денежных средств не было. Следовательно, на видео, которое сторонники обвинения пытаются выдать за некое доказательство, никаких денег нет, - заявил корреспонденту «КП-Самара» адвокат Сазонова Дмитрий Тараборин. – Более того, никакой передачи денежных средств не зафиксировано и на всех остальных имеющихся в деле записях. Так же там полностью отсутствуют какие-либо разговоры о денежных средствах и условиях их передачи.

Второе видео, которое нигде пока не публиковалось, предположительно датируется днем задержания Дмитрия Сазонова – это 25 июля 2018 года. На встрече в ресторане Vacuum, по версии следствия, Сазонову в последний раз передали деньги, после чего его и задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Источник, предоставивший видео, советует приглядеться к подушкам, которые лежат возле Сазонова: предположительно, он спрятал деньги туда. Сторона защиты, напротив, утверждает, что деньги туда сунул господин Орлов.

Справедливости ради стоит отметить, что видеозаписи не слишком хорошего качества. Предположительно они снимались на «шпионскую» ручку со скрытой камерой, которую Александру Орлову в 2016 году «выдал» глава ОПГ «Законовские» Алексей Рыжов.

Дмитрия Сазонова, напомним, обвиняют в получении взяток от криминальных элементов на общую сумму свыше 30 миллионов 789 тысяч рублей. Его адвокаты уверяют, что это провокация

Сейчас в обстоятельствах этого запутанного уголовного дела разбирается Ленинский районный суд Самары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/751529" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Сазонов прячет деньги под стол.

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ИСТОЧНИК KP.RU