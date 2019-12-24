2019-12-24T21:57:31+03:00
Происшествия

Птицы большого полета: появилось видео встреч Александра Орлова и Дмитрия Сазонова

На одном из них, по версии следствия, зафиксирован момент передачи денег
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
В обстоятельствах дела Дмитрия Сазонова сейчас разбирается Ленинский районный судВ обстоятельствах дела Дмитрия Сазонова сейчас разбирается Ленинский районный судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

- К Дмитрию Викторовичу можно?

- Как ваша фамилия?

- Орлов.

Так начинается одно из видео, которое сегодня получили корреспонденты «КП-Самара». Видео датируется 10 мая, на нем человек, который представился Орловым, передает Дмитрию Сазонову листок и что-то, похожее на деньги. «Что-то» сразу отправляется в карман Сазонова, а листок остается у него в руках.

Следствие считает, что на видео запечатлен момент передачи денег от Александра Орлова, представляющего ОПГ «Законовские» высокопоставленному офицеру Росгвардии Дмитрию Сазонову.

- Никакой передачи денежных средств не было. Следовательно, на видео, которое сторонники обвинения пытаются выдать за некое доказательство, никаких денег нет, - заявил корреспонденту «КП-Самара» адвокат Сазонова Дмитрий Тараборин. – Более того, никакой передачи денежных средств не зафиксировано и на всех остальных имеющихся в деле записях. Так же там полностью отсутствуют какие-либо разговоры о денежных средствах и условиях их передачи.

Второе видео, которое нигде пока не публиковалось, предположительно датируется днем задержания Дмитрия Сазонова – это 25 июля 2018 года. На встрече в ресторане Vacuum, по версии следствия, Сазонову в последний раз передали деньги, после чего его и задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Источник, предоставивший видео, советует приглядеться к подушкам, которые лежат возле Сазонова: предположительно, он спрятал деньги туда. Сторона защиты, напротив, утверждает, что деньги туда сунул господин Орлов.

Справедливости ради стоит отметить, что видеозаписи не слишком хорошего качества. Предположительно они снимались на «шпионскую» ручку со скрытой камерой, которую Александру Орлову в 2016 году «выдал» глава ОПГ «Законовские» Алексей Рыжов.

Дмитрия Сазонова, напомним, обвиняют в получении взяток от криминальных элементов на общую сумму свыше 30 миллионов 789 тысяч рублей. Его адвокаты уверяют, что это провокация

Сейчас в обстоятельствах этого запутанного уголовного дела разбирается Ленинский районный суд Самары.

Дмитрий Сазонов прячет деньги под стол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Неожиданный поворот: защита Дмитрия Сазонова обнаружила фальсификации в деле экс-силовика

Адвокаты подсудимого намерены это доказать в суде (подробности)

«Моей фамилией просто пользовались»: полковник Дмитрий Сазонов отрицает обвинения во взятках и думает вести блог из СИЗО

В Самаре стартовал судебный процесс по делу бывшего начальника ЦЛРР Росгвардии, которого уличили в коррупции и связи с ОПГ «Законовские» (подробности)

Бывшего министра здравоохранения Самарской области Гридасова принудительно доставят в суд

Экс-чиновник даст показания по делу Дмитрия Сазонова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В полиции прокомментировали сообщения о попытке похищения второклассницы в селе под Тольятти
В Тольятти школьникам и студентам отменят льготы на проезд в маршрутках
Самарцы одобрили строительство высотки с детсадом и парковкой на 400 мест напротив ТЦ «Самолет»
Птицы большого полета: появилось видео встреч Александра Орлова и Дмитрия Сазонова
В Новокуйбышевске мэрия ищет похитителей отца зеленого кролика
В России после Нового года сделают прибавку к пенсии и поднимут МРОТ
В Самарской области наградили лауреатов общественной акции «Народное признание 2019»
В Сызрани силовики наведались с проверкой в городскую мэрию
Самарский губернатор примерил на себя роль Деда Мороза и исполнил новогодние мечты нескольких ребят
В Роскомнадзоре рассказали, когда работодатель может следить за сотрудниками
В Самаре сотрудники ПТС завершили ремонт теплосети на проспекте Карла Маркса
В Самаре улицу Спортивную на несколько часов закроют для автотранспорта
Отказывайтесь от наследства! Банк и опека прокомментировали ситуацию с огромными долгами для приемной семьи
Самарские депутаты поддержали идею запретить продажу снюса подросткам
Самарская мэрия потратит бюджетные деньги на 20 тысяч открыток
Следить за качеством воздуха в Куйбышевском районе Самары будет автоматика
В Самаре в сквере Высоцкого открыли обновленную сцену с трибунами на 250 мест
В Самаре автобусы № 5д пустили в объезд улицы Алексея Толстого
Транспортные карты в Самаре вновь можно пополнять через терминалы
В Самаре около сотни автомобилистов составили огромную елку со звездой из патрульных машин
В Кинельском районе на главной электроподстанции установили новый автотрансформатор
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
В Самаре из-за празднования Нового года и Рождества введут особый противопожарный режим
Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России
АвтоВАЗ с 25 декабря остановит производства на заводах в Тольятти и Ижевске