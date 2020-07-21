"Нам предлагали деньги, чтобы мы забрали заявление": дети женщины, которая погибла, спасая чужого ребенка, жаждут отмщения

В Самаре подходит к концу рассмотрение уголовного дела о страшном ДТП, которое произошло год назад на ул.Солнечной. 4 июня на перекрестке столкнулись автомобили Aston Martin и Toyota Rav 4, последний от удара выбросило прямо на тротуар, где в это время стояла женщина с ребенком. Алла Штоль среагировала мгновенно: она вытолкнула малыша из-под колес, но сама не успела спастись. Впоследствии выяснится: женщина погибла, спасая чужого ребенка, с которым она гуляла в качестве няни. В ее смерти следствие обвинило водителя Aston Martin Марка Ланцова, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Отвечать должны вдвоем?

- Да, я не пропустил автомобиль, но это потому что я его не видел. А наезд на пешехода произошел из-за запрещенного маневра водителя Toyota Rav 4, - заявил сегодня корреспонденту «КП-Самара» Марк Ланцов. – Он должен был затормозить, но даже не пытался, хотя места было достаточно, вместо этого вывернул руль вправо.

Ланцов уверен: следствие велось необъективно, его выводам доверять нельзя. По его словам, Максим Первов, сидевший за рулем Toyota Rav 4, мог быть не совсем трезв – якобы экспресс-тест выявил в его организме следы канабиоидов. Однако сейчас доказательств этому нет, а сам Первов по делу проходит свидетелем.

Уголовное дело рассматривает Промышленный районный судФото: Александра БУДАЕВА

По версии следствия, он ехал со скоростью 64 км в час и наезд на Аллу Штоль совершил именно из-за ошибки Марка Ланцова.

В суде уже посмотрели 4 разных записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент ДТП. Быстрота реакции Анны Штоль поражает: только благодаря ей 3-летний малыш остался абсолютно цел и невредим.

- Я разговаривал с ней буквально за 10 минут до этого, - рассказывал ранее муж погибшей Евгений Штоль. – И вдруг звонок с ее номера, и незнакомый мужской голос говорит, что она попала в ДТП. К моему приезду она уже была мертва.

- С мужем погибшей я познакомился на месте ДТП, конечно, он чуть не «прибил» меня, но в итоге мы с ним примирились, - рассказал «Комсомолке» Марк Ланцов. – А вот ее сына, Егора Берляева, я в первый раз увидел здесь, в суде, он отказывается со мной общаться. Ранее он требовал с меня 70 млн рублей, потом 7, сейчас заявил гражданский иск на полтора миллиона рублей.

Евгений Штоль хотел бы привлечь к ответственности и второго водителя тожеФото: Александра БУДАЕВА

Даже не извинился

- Это неправда! – негодуют Егор Берляев и его сестра Алена. – Никто с него денег не требовал, тем более, таких сумм. Нам от него ничего не надо.

По словам представителей Берляевых, Андрея Алмазова, гражданский иск на полтора миллиона рублей они заявили, чтобы Ланцову «жизнь малиной не казалась». Алмазов утверждает, что ранее представитель Ланцова пытался выйти не потерпевших, чтобы за полтора миллиона рублей Егор Берляев написал заявление о прекращении уголовного дела в отношении Ланцова. После того, как молодой человек отказался, в деле появился второй потерпевший – Евгений Штоль.

- Мы с ним никак не общаемся после того, как он начал «дружить» с Ланцовым – рассказали «Комсомолке» Егор и Алена Берляевы. – Да он и сам нам не писал и не звонил.

О своей маме они до сих пор не могут вспоминать без слез, и ни капли не сомневаются в том, что в ее гибели виноват именно водитель Aston Martin.

Подсудимому грозит до 5 лет лишения свободыФото: Александра БУДАЕВА

- Второй водитель хотя бы принес свои извинения, Ланцов и этого не сделал, - говорит Егор Берляев.

На следующем судебном заседании планируют допросить самого подсудимого, после этого дело перейдет в завершающую стадию. Напомним, Марку Ланцову предъявлено обвинение по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкции статьи предусматривают принудительные работы либо лишение свободы на срок до 5 лет.

"Тойота Рав 4" сбила насмерть пешехода на Солнечной в Самаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Малыш выжил чудом: появились шокирующие видео смертельного ДТП с женщиной и ребенком в Самаре

Кадры сейчас изучают сотрудники полиции, судя по записи - у погибшей женщины практически не оставалось шансов (подробности)

В Самаре после ДТП иномарка отлетела на няню и ребенка: женщина погибла, мальчик в больнице

Малыша на скорой увезли в больницу, на месте событий работает полиция (подробности)

«У него был выбор: спасти женщину с ребенком или машину. Он выбрал авто»: дело о ДТП на ул.Солнечной дошло до суда

Муж погибшей под колесами внедорожника Аллы Штоль уверен, что привлекать к ответственности нужно обоих водителей, одного из них он даже обвиняет в наркомании (подробности)