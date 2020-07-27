Нет, не предатель. Почему Талалаев правильно сделал, что ушел из «Крыльев Советов»

Андрей Талалаев не отправится в ФНЛ вместе с «Крыльями Советов». Российский специалист провел у руля самарского клуба пять матчей и набрал девять очков, но от понижения в классе это не спасло.

После вылета «Крыльев» стало известно, что Андрей Талалаев не пойдет ко дну вместе с командой. Он останется в РПЛ – новым местом работы специалиста станет «Ахмат».

После этих новостей мнение болельщиков разделилось. Часть фанатов поблагодарила Талалаева за работу и приняла его решение. Часть – обвинила в предательстве. Мол, «Химки» тогда бросил, сейчас бросил «Крылья». А ведь Радимов предупреждал.

Экс-капитан «Крыльев», а ныне наставник «Зенита-2» высказался и сейчас. И снова в выражениях не стеснялся. Что ж, имеет право на свое мнение.

Друзья, у меня вопрос – а в чем предательство? Андрей Талалаев наемный работник. Его привезли, с ним подписали контракт. Он варяг, если угодно. «Крылья» - не его команда, с ней тренера ничего не роднит. Он выполнил свою работу и волен уйти. И, стоит сказать, свою работу он выполнил хорошо. Да, при нем «Крылья» вылетели в ФНЛ, но девять очков за шесть туров (напомню, с «Сочи» - техническая победа), причем когда в соперниках два участника Лиги чемпионов, два участника Лиги Европы и ни одного прямого конкурента – это отличный результат. А «Крылья» вылетели не потому что Талалаев виноват, а потому что проиграли «Тамбов» и «Ахмату» до прихода нового главного тренера.

Андрей Талалаев – хороший специалист. Он показал это в «Химках» (они вышли в РПЛ с Сергеем Юраном в том числе на багаже Талалаева), он показал это в пяти матчах у руля «Крыльев». Андрея Талалаева называют российским Клоппом. Вот только чтобы оправдать такое лестное прозвище, мало тренировать команду ФНЛ, надо возглавлять команду Премьер-лиги.

«Крылья» дать специалисту этого не могут, а «Ахмат» может.

Кроме того, видно, что Талалаев отчаянно хочет расти. Этим вызвано то, что он покинул «Химки», когда руководство заявило, что команда не собирается в РПЛ. Желанием роста вызвано и то, что Андрей Талалаев возглавил «Крылья Советов» в почти безвыходной ситуации на финише сезона. Этим вызван и отъезд из Самары. Он хочет расти, становиться лучше, раскрыть свой потенциал и показать все, на что он способен. Разве мы вправе его за это клеймить предателем?

По-моему, в Самаре должны сказать Андрею Талалаеву спасибо. За то, что вернул в игру «Крыльев» страсть, за то, что дал всем нам надежду на спасение команды. В Самаре должны пожелать Андрею Талалаеву удачи. У него есть все, чтобы добиться успеха в РПЛ, но уже не с «Крыльями».