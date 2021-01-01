Закончился 2020-й год. Он выдался непростым для всего мира, исключением не стали и жители Самарской области, которые узнали такие слова, как самоизоляция, пандемия, локдаун, коронавирус. Мы встречали год, рассчитывая, что широко отпразднуем юбилей Победы в Великой Отечественной войне, но 9 мая регион и вся страна встретили в полной самоизоляции. Салют гремел над городом, но посмотреть на него можно было только онлайн. Вообще в этом году мы стали еще больше ценить возможность видеть что-то глазами других людей: в видеотрансляции смотрели фестиваль \\"Рок над Волгой\\", любовались фотографиями мест и событий, куда не могли приехать сами.Мы решили сделать подборку самых лучших фото 2020 года нашего фотографа Светланы Маковеевой. Смотрим и вспоминаем, чему радовались в минувшем году, что нас удивляло и что волновало.В апреле к масочному режиму мы еще только привыкали. И вот так, например, встречали православную Пасху. Но главное - благодатный огонь сошел!С марта в нашей жизни появилось понятие самоизоляции. Бороться с коварным вирусом, можно было только разобщившись, сидя дома и соблюдая социальную дистанцию. Больше всего жители страны скучали по культурной жизни - так и родился проект арт-изоляция. Фотограф КП-Самара Светлана Маковеева тоже создала свою версию известной картины.Конечно, от сидения дома все устали очень быстро. Вот так, например, социальную дистанцию соблюдали моржи на льдинах.А уж когда пляжи открылись, все были по-настоящему счастливы. Но летом коронавирус в регионе притих.А вот по кому ударила пандемия, так это по трудовым мигрантам. Они ехали воодушевленные обещаниями открытия границы с Казахстаном, но их не пускали даже в Оренбург. Мы изучали ситуацию изнутри.9 мая провести Парад и отметить День Победы офлайн не удалось. Торжества перешли в онлайн, а Парад Победы провели 24 июня - к сожалению, без ветеранов на трибунах.А настоящими героями этого года стали медики: люди, которые без выходных работали в красной зоне, на помощь приходили студенты и ординаторы. Профессоры и преподаватели СамГМУ тоже пришли на помощь и проводили виртуальные консультации для мобильных бригад.2020-й год уже ушел и нам остается только попрощаться с ним. И надеяться, что впереди только лучшее.Надеемся, что все загаданное в эту новогоднюю ночь сбудется. И новый год станет для всех нас счастливыми.