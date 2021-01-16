В 2021 году День снега в Самаре будем отмечать в воскресенье, 17 января. Этот международный праздник посвящен зимним видам спорта. Его задача – чтобы, несмотря на суровую зимнюю погоду, взрослые и дети получали удовольствие от активного отдыха и общения на свежем воздухе. В этом году в наш регион пришла настоящая зима, снежная и морозная. Так что есть отличный повод провести этот воскресный день, занимаясь популярными зимними видами спорта. Коньки, лыжи, сноуборды, катание на санях, игры на свежем воздухе, интересные экскурсии подарят заряд здоровье и отличное настроение. Смотрите, где в Самаре можно провести День снега.Площадь им. КуйбышеваЗа праздничным настроением можно отправиться в центр города, на главную площадь Самары. Здесь работают два бесплатных катка – для катания и хоккейная калда. Есть, где переобуться и перекусить, организован прокат инвентаря. Для любителей скорости на площади установлена высокая деревянная горка, с которой можно летать на ледянках и тюбингах. По площади детей и взрослых катают на лошадях.Площадь Куйбышева зимой, пожалуй, самое нарядное место нашего города. Здесь стоят интерактивные елки, на которых, как на экранах транслируют видео, звучит музыка. Для малышей работает волшебная усадьба Самарского Деда Мороза. Есть множество арт-объектов, возле которых можно сделать оригинальные фото и тут же выложить их в сеть: инсталляции, посвященные космосу и мультфильму «Тайна Третьей планеты», ледяные скульптуры, святящиеся новогодние скульптуры.Набережная ВолгиНе только летом, но и зимой набережная Волги – зона активного отдыха и занятий спортом. Вдоль русла реки проложена трасса для беговых лыж. На аллеях набережной залили бесплатные катки. Здесь также есть все удобства для катающихся – лавочки, пункт проката. Набережная украшена к новогодним праздникам, у бассейна ЦСКА стоит нарядная елка. Кстати, с четвертой очереди набережной открывается красивый вид на склон площади Славы с новым грандиозным световым фонтаном.Стадион «Самара Арена»Еще одна «точка спорта» в нашем городе – стадион «Самара Арена». Здесь работает Самарская Олимпийская деревня с катками, лыжной трассой, горками и другими зимними спортивными развлечениями.Вход - свободный. Есть бесплатные парковки для автомобилистов. Южная, рассчитанная на 800 автомобилей (заезд со стороны ул. Дальняя через 7-й проезд) и Восточная, рассчитанная на 200 автомобилей (заезд со стороны ул. Арена 2018 через 8-й проезд). Есть парковка инклюзивного парка, она предназначена исключительно для специализированного транспорта и транспорта МГН (маломобильных групп населения).У «Самара Арены» залиты три ледовые площадки: каток «Космос» (с 18.00 до 22.00), каток в инклюзивном парке (с 10.00 до 22.00) и каток «Восход» (с 12.00 до 22.00). Работает Космоаллея с Выставкой планет, детские горки и лабиринт, инклюзивный парк. Есть точки питания и проката спортинвентаря.Парки СамарыОтправляйтесь в День снега 2021 в зеленые зоны нашего города. Во всех крупных парках Самары организованы места для активного зимнего отдыха. В парке им. Гагарина, парке Дружбы и Победы работают катки с пунктами проката, раздевалками, буфетами с горячим чаем и кофе. Праздничное настроение посетителям создают сверкающие огнями елки, музыка. В парках установили высокие деревянные горки для катания на ватрушках. Для любителей спокойных прогулок по заснеженным аллеям проложены лыжные трассы.А гостей парка Гагарина ждет еще и самое высокое в городе колесо обозрения. Полюбоваться на заснеженную Самару можно с высоты 55 метров с полным комфортом – кабинки аттракциона отапливаются.Загородный парк – это практически лес в черте города, по заснеженным полянам которого так хорошо кататься на лыжах. Кстати, здесь есть естественный склон к Волге для любителей летать с горы. А еще здесь есть мини-зоопарк и желающих катают на лошадях.Лыжная база «Чайка»Это место, где проводятся зимние спортивные соревнования нашего города, в том числе знаменитая «Лыжня России». База ждет по выходным дням на свои снежные лесные трассы не только спортсменов, но и просто сторонников здорового образа жизни.К услугам отдыхающих на «Чайке» - пункт проката спортинвентаря, где, кстати, есть сервис по профессиональной подготовке лыж, магазин со спортивным снаряжением. На спортивной базе специально прокладывают и обновляют лыжные трассы, есть горки, спуски и подъемы. Для детей оборудован веревочный парк. Наконец, можно просто прогуляться всей семьей по зимнему лесу. Для желающих согреться – столовая, банный комплекс и тренажерный зал.ГДЕ: УСЦ «Чайка», п. Управленческий, ост. «7 участок», тел. +7 (846) 950-09-97.Горнолыжный комплекс «СОК-Красная Глинка»Любителям высоких скоростей и ветра в лицо стоит на День снега отправиться на горнолыжный комплекс в Сокольих горах. ГЛК «СОК-Красная Глинка» расположен в черте города, так что добраться туда можно и на общественном транспорте. Отдохнуть здесь можно всей семьей – покататься на горных, беговых лыжах и сноубордах, слететь с горы на ватрушке. Тем, кто только мечтает покорять горы, помогут опытные инструкторы.Здесь 11 снежных склонов общей протяженностью 6500 м. Есть учебная и детская трассы, горки для тюбингов (высокая — 150 метров и детская — 50 метров), на которых можно кататься со своими ватрушками. В сноу-парке комплекса имеются фигуры для прыжков и джиббинга: Flat box, Rainbow box, трамплины на 5 и 10 метров.Для удобства гостей продуманы парковки, пункты питания, проката и камеры хранения.ГДЕ: ГЛК «СОК Красная Глинка», п. Красная Глинка, 3-й квартал, 37, строение 1.Горнолыжный комплекс «Склон»Этот центр спорта и отдыха находится в 30 минутах езды от Самары, в селе Малая Царевщина. Здесь отличные условия для спокойного семейного отдыха и спортивных подвигов. Горнолыжный склон в Царевщине оборудован трассами для детей и взрослых, подъемниками. Освоить лыжи или сноуборд помогут хорошо подготовленные инструкторы. Есть места для катания на ватрушках. В кафе предложат горячий обед, согреться можно в саунах, тренажерном зале, а также поплавать в бассейне.ГДЕ: ЦО «Склон», с. Малая Царевщина, ул. Рябиновая, 6, тел.: 276-82-31, +7 (927) 655-56-26.Зимние экскурсии с активным отдыхомЧтобы почувствовать себя героем Джека Лондона, покорителем снежного «белого безмолвия», нужно на День снега отправиться на зимнюю экскурсию за город.Катание на собачьей упряжке маламутов и лыжная прогулкаСамарцев приглашают на настоящую снежную перезагрузку – целый день на свежем морозном воздухе, в окружении зимнего леса! В программе экскурсии – прогулка по лесу на лыжах или пешком, катание на собачьей упряжке, горка с тюбингами для детей и взрослых, общение с животными и фото на память с ними, также можно научиться стрелять из лука.КОГДА: 17 января, 9.00 – 16.00.ГДЕ: записаться на экскурсию можно по тел./viber/whatsApp 8-927-736-74-86ЦЕНА: 2600 руб.Знакомство с кайтингом17 января у каждого желающего есть возможность освоить новый зимний вид спорт – кайтинг. Это катание на лыжах под парусом. Есть возможность получить ознакомительные уроки по кайтингу начального уровня. Данной программы достаточно для того, чтобы ознакомиться с кайтингом и почувствовать на сколько это ваш вид спорта, и принять решение о дальнейшем обучении.ГДЕ: сбор туристов на пр. Кирова, 308, магазин «Магнит».КОГДА: 17 января, 10.00.ЦЕНА: 2100 руб.Снежные покатушки на квадроциклахБразды пушистый взрывая, летит… Конечно – крутой квадроцикл! Испытать драйв от катания на машине, которой нет преград на пути, можно на экскурсии, в которую входит часовое катание на квадроцикле и инструктаж. Любителей экстремальных покатушек ждет трасса в лесу со спусками и подъемами. Гостям выдадут специальную защитную экипировку, будет возможность делать впечатляющие фото на память.Записаться можно здесь, 8-927-015-17-27 (вайбер, ватсап), тел. 8 (927) 015-17-27.ГДЕ: Парк-отель «Дубрава», пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 40а.КОГДА: 17 января (каждое воскресенье).ЦЕНА: 2990 руб. (за двоих)Катания на снегоходахКаждые выходные у самарцев есть возможность покататься на снегоходах по зимнему лесу. Управлять машиной будете вы сами (допускаются только мужчины, дамы могут занять место пассажира). Для часовой прогулки предоставляют двухместный снегоход, в стоимость входит шлем, подшлемник, теплые рукавицы и бензин. Как управлять машиной, вам объяснит опытный инструктор. Организаторы отдыха берут в залог паспорт.Записаться на экскурсию можно здесь, 8-927-015-17-27 (вайбер, ватсап), тел. 8 (927) 015-17-27.ГДЕ: пос. Красная Глинка.КОГДА: 17 января, 12.00 (каждое воскресенье).ЦЕНА: 3300 руб.Экскурсия «Легенда о голубоглазом волке»Это путешествие в деревню ездовых собак с катанием на нартах, анимационной программой и экскурсией в зимний Замок Гарибальди. Восьмичасовая поездка будет проходить на автобусе с гидом. Обязательно оденьтесь теплее и возьмите медицинские защитные маски.ГДЕ: сбор группы на Барбошиной поляне возле храма.КОГДА: 17 января, 9.00.ЦЕНА: 2200 руб. – взрослый, 1900 – детский билет, дети до 5 лет (включительно) – бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении.Экскурсия «Зимнее Рождествено»Путешественников за Волгу ждет экскурсия по старинному селу, катание верхом на лошадях, чаепитие с пирогами. Через реку гостей Рождествено переправят на судне на воздушной подушке (переправа оплачивается отдельно и стоит 200 руб. с человека). Совет – оденьтесь теплее и возьмите с собой медицинскую маску.ГДЕ: сбор группы на частной пристани «Белуга на Волге», на Ульяновском спуске.КОГДА: 17 января, 10.00.ЦЕНА: 1000 руб. – взрослый, 800 – детский билет до 10 лет, дети до 5 лет (включительно) – бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении.Экскурсия «Замерзшее подземелье»Для любителей скал и таинственных подземелий, где царит вечный холод, есть трехчасовая экскурсия по живописному заснеженному Сокскому карьеру с посещением штолен с ледяными сталагмитами. Вы окажетесь, словно в царстве Снежной королевы! Этот поход для выносливых путешественников будет проходить с проводником, перед экскурсией обязателен инструктаж по технике безопасности. С собой нужно взять фонарик с запасными батарейками для каждого, надеть нескользящую обувь и теплую одежду, захватить термос с горячим чаем.ГДЕ: место сбора – автомобильная стоянка у Сокских штолен, ориентир – железные ворота, стоящие справа от дороги, за ними – магазин.Как добраться на машине: проехать по Красноглинскому шоссе до кольца перед мостом через Сок, на кольце повернуть направо в сторону поселка Горный и ехать еще 500 метров до железных ворот.Как добраться на автобусе: №78, 79, 113, 389, 392, 406, 447 идут от Барбошиной поляны, выходить на остановке «Река Сок» (перед Сокским мостом), далее повернуть на кольце направо и идти 500 м до железных ворот.ЦЕНА: 600 руб. – взрослый, 300 руб. – детский билет (дети до 10 лет включительно). Дети до 18 лет – только в сопровождении взрослых.