«Бабу бы»: в Самаре на свободу пытается выйти пенсионер, осужденный за похищение ребенка

Четырехлетняя девочка исчезла со двора, где гуляла с друзьями Фото: Иван МАКЕЕВ

28 декабря в Самаре вынесли приговор Александру М. – пенсионера признали виновным в похищении ребенка. Его жертве было всего 4 года. Вину Александр на следствии и суде наотрез отрицал, а недавно подал апелляционную жалобу, в которой обвинительный приговор называет несправедливым и необоснованным.

Вызволяли всем двором

Вечером 23 июля 4-летняя Вика вышла во двор поиграть с другом Мишей. За детворой присматривал мальчик постарше – Егору на тот момент было уже 12 лет.

- Я отлучился в туалет, а когда вернулся, возле Миши и Вики какой-то пьяный мужчина стоял. Он пытался взять Мишу за руку, тут подскочил я, крикнул «Погнали!», и мы побежали. Вика осталась там, мужчина успел схватить ее. Мы сильно испугались и позвали на помощь Викину маму. Но когда мы вместе с ней прибежали во двор, там уже никого не было, - рассказывал позже Егор следователям.

На крики испуганной Анны – мамы Вики – сбежались бабушки, сидевшие на лавочках у других подъездов. Они подтвердили: по двору действительно слонялся пьяный – это Сашка, он живет вон там.

Когда вся толпа подошла к окнам квартиры Александра, которые как раз выходили во двор, то стал слышен плач ребенка и крик мужчины. Толпа начала требовать, чтобы он отпустил девочку, Александр пререкался, ругался, матерился, но малышку в результате все-таки освободил.

Обеспокоенная мама в ужасе и со слезами обнимала дочь и без конца спрашивала: «Он тебя обижал?» Вика ответила: дядя привел ее к себе домой, посадил на диван и сказал ложиться спать.

Толпа во дворе и приехавшие по вызову полицейские посчитали, что Александр допился до невменяемости. Позже в суде свидетели расскажут: мужчина был неадекватен, нецензурно выражался, а при задержании и вовсе начал орать, чтобы ему немедленно дали женщину, потому что он хочет секса.

Егора наградили за то, что он вовремя позвал на помощь взрослых

Оговорили?

Несмотря на все это, Александр вину свою отрицал, а его родственники стояли за него горой и уверяли, что его просто несправедливо оговорили.

- Я в тот день ушла в детский сад за внучкой, вернулась, а у нас полный двор народу, да еще и полиция. Мне сказали, что мой муж ребенка похитил. Не поверила этому тогда, не верю и сейчас, - заявила следователям жена подозреваемого.

- Девочка сама пришла ко мне в гости, как до этого приходила много раз - чтобы поиграть с моими внуками, - уверял всех сам Александр. – Девочка была абсолютно спокойна, не боялась, не плакала, не кричала. Остальные меня просто оговаривают.

- Мои дети в самом деле часто гостили у бабушки с дедушкой, так что девочка могла прийти к ним в гости, - была уверена Татьяна – дочь Александра. – Ваши свидетели просто врут, мой отец никогда бы не причинил вреда ребенку.

Получил сполна

С подозреваемым и с детьми, которые фигурируют в этой истории, во время следствия активно работали психологи. Они пришли к выводу, что Александр педофилией не страдает, вполне вменяем и способен осознавать, что делает и к каким последствиям это может привести. Что касается детей, то эксперты не нашли оснований подвергать их слова сомнению: даже 4-летняя Вика, хотя и была сильно напугана всем произошедшим, по мнению специалистов, вряд ли приукрасила или преувеличила события того дня – девочка не склонна к фантазированию.

- У допрошенных свидетелей нет оснований оговаривать Мицкевича, версия же подсудимого о том, что 4-летняя девочка сама пришла к нему в гости, кажется нелогичной и надуманной, - сделал вывод судья, рассматривавший это дело.

- Суд признал подсудимого виновным в похищении заведомо несовершеннолетней и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в областной прокуратуре.

По данным собственных источников "КП-Самара", столь суровое наказание Александру назначили в том числе с учетом предыдущей судимости - в 2013 году его признали виновным в избиении до смерти собственной матери, за что отправили в колонию на 7 лет.

Освободившись, мужчина недолго прожил спокойно и вновь влип в историю. Свой новый приговор он пытается обжаловать через Самарский областной суд. Дата рассмотрения дела в апелляционной инстанции пока не назначена.

Тем временем Егору, который вовремя позвал маму Вики и поднял шум, в декабре прошлого года сотрудники регионального Следственного комитета вручили благодарственное письмо и подарки - за проявленные самоотверженность и храбрость

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