Коронавирус в Самарской области не сдает позиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Covid-19 пока не собирается покидать губернию, да и другие субъекты РФ. Болеют много, а накануне значительно прибавилось и погибших от недуга. Тем не менее, продолжается вакцинация, но с ней нужно быть аккуратнее. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 21 января 2021 года.

Статистика

20 числа стало известно, что в регионе еще 285 граждан заразились коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших за все время пандемии теперь — 37157.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Тольятти — 97. В Самаре — 72. В Кинель-Черкасском районе ковид-положительными оказались 24 жителя, в Красноярском — 18. 12 человек заболели в Чапаевске, 11 — в Октябрьске. В остальных муниципалитетах меньше нашли меньше 10 инфицированных.

244 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Остальные не имели никаких проявлений, но узнали о коронавирусе после планового осмотра.

Излечиться от опасной болезни с весны смогли уже 34 256 пациентов. 269 оправились за минувший день.

К сожалению, увеличилось число смертей от вируса. Накануне стало известно о 9 его новых жертвах. Среди них пять женщин в возрасте от 45 до 83 лет и трое мужчин — от 65 до 84 лет. У всех были сопутствующие заболевания — проблемы с сердечно-сосудистой и эндокринной системами.

Вакцинация

Активно продолжается вакцинация людей от коронавируса. Правда, не все желают прививаться — многие боятся, что им прост этого делать нельзя. Главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии областного минздрава Александр Жестков объяснил, что важно перед уколом делать ПЦР-тест на covid-19 или анализ на антитела, показывающие активную стадию заболевания.

— Если человек болеет бессимптомно и сделает прививку, то вакцинация может привести к ухудшению состояния. Поэтому, если вы не перенесли уже официально подтвержденный коронавирус, то перед вакцинацией лучше убедиться, что в данный момент здоровы. Для этого нужно проконсультироваться с врачом, сделать тест или сдать анализ на антитела, — отметил медик.

Если человек болеет ОРВИ, то ему лучше подождать четыре недели и принимать вакцину только после выздоровления.

По-прежнему не следует забывать о безопасности. Врачи призывают носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, а также стараться не посещать людные места. Коронавирусная инфекция активно распространяется и только при правильном и ответственном поведении ее можно будет победить.