«Пришел в сознание, просится к маме»: врачи рассказали о состоянии ребенка - жертвы ДТП с маршруткой под Самарой

Ребенок пострадал в страшном ДТП

Стало известно о состоянии полуторагодовалого ребенка, пострадавшего в страшном ДТП с маршруткой в Самарской области 29 января. Как рассказали врачи журналисту «КП-Самара», сейчас маленького Диму М. уже перевели из реанимации в общую палату. А его мама Лиза находится с сыном в одном городе, но в разных больницах.

Как рассказали журналисту «КП-Самара» в СОКБ им. Середавина, маленький Дима пришел в сознание в воскресенье, 31 января. Телеконсультацию врачам, работающим с малышом, по просьбе Дмитрия Азарова проводил доктор Рошаль.

- Мы уже перевели его из реанимации в общую трехместную палату, - рассказали медики. – Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, но, к счастью, вовремя подоспела грамотная медицинская помощь. Это его спасло. Сейчас состояние мальчика оценивается как средней тяжести, он самостоятельно ест и пьет. В целом прогноз достаточно благоприятный. Мы надеемся, что после курса лечения мальчик выйдет из стен больницы полностью «сохранным», его организм будет работать без сбоев.

Как рассказали медики, сейчас за маленьким Димой в больнице ухаживает дедушка – они с бабушкой приехали в Самару в воскресенье. Мама Димы, Елизавета М., также серьезно пострадала. Сейчас молодая женщина лежит в самарской больнице с многочисленными переломами.

- Дима – очень «домашний» ребенок, - рассказали врачи. – Он просится домой, к маме, очень скучает по ней.

По словам медиков, лечение ребенка может занять около 15 дней.

Напомним, что страшное ДТП унесло жизни 12 человек, еще восемь в реанимации. Сейчас водитель фуры, которая может оказаться виновником аварии, арестован на два месяца.