Сокращение финансирования и новые трансферы: свежине новости о «Крыльях Советов» на 9 февраля 2021

Самарцев ждет еще один сбор и четыре контрольных матча перед возобновлением сезона. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Бюджетное финансирование клуба сокращают в два раза, а команда планирует подписать несколько новичков. Рассказываем о последних новостях из жизни «Крыльев Советов» на 9 февраля 2021.

Бюджет «Крыльев» сократят

Главная новость последнего времени – сокращение бюджетного финансирования «Крыльев». По некоторым данным, количество денег из казны области сократится в два раза. Однако пока бюджет клуба не утвердили. Сделают это, ориентировочно, до конца февраля.

- Совершенно точно бюджет будет меньше, - сказал корреспонденту «КП-Самара» гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий. – Он снизится довольно существенно.

Сокращение бюджета связано с экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса и оптимизацией в клубе. Не исключено, что если «Крылья» выйдут в РПЛ, то бюджет клуба могут увеличить.

Новички

Сразу четыре футболиста могут пополнить «КС» этой зимой. Помимо Дмитрия Прищепы, который уже прошел один сбор с самарской командой, «Крылья» рассматривают казахстанского нападающего Абата Аймбетова и полузащитников Дмитрия Ефремова из «Урала» и португальца Рикарду Алвеша.

По данным «Матч ТВ», «КС» уже заключили контракт с Ефремовым, а Аймбетов и Алвеш присоединились к команде на сборе в Турции.

Матчи третьего сбора не покажут

«Крылья» объявили соперников на третьем сборе. Волжане сыграют четыре товарищеские игры - с карагандинским «Шахтером» (12 февраля утром), клубами «Борац» (12 февраля вечером) и «Вележ» (15 февраля) из Боснии и Герцеговины и с казанским «Рубином» (16 февраля).

При этом ни одну игру не покажут. Такое решение приняли из-за того, что команда на заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона.

О Зиньковском, Сергееве и Гацкане

На «Чемпионате» вышло интервью с главным тренером «Крыльев» Игорем Осинькиным. Если кратко, то:

- Гацкан думает о завершении карьеры, но он нужен команде – как на поле, так и в раздевалке;

- про интерес к Зиньковскому из Нидерландов наставник команды не слышал;

- Сергеев много забивает, потому что нашел связь с партнерами и прогрессирует;

- про трансфер Арни Вильхамссона главный тренер пока ничего не может сказать.