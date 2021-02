«Ради съемок отрезала волосы»: какой была погибшая самарская модель

Варя была начинающей и перспективной моделью Фото: СОЦСЕТИ

Девочки из благополучных семей

- Мне очень тяжело про это говорить, эта новость меня реально шокировала. Я ничего не могу сказать плохого о Варе - это очень милая, добрая девочка, с ней нравилось работать и стилистам, и фотографам. Уму непостижимо, что такие страшные вещи могут происходить с такими хорошими детьми. Мы выражаемые самые искренние соболезнования семьям этих девочек, - директор модельного агентства Who is next Ирина Сабирова продолжает перелистывать фотографии девочки, с которой ей довелось сотрудничать год. На ее страничках в соцсетях она ищет ответ на самый главный вопрос: что же могло пойти не так?

Напомним, 9 февраля в Самаре при загадочных обстоятельствах погибли две подруги-шестиклассницы – Варя и Лера, их тела обнаружили у подножия дома на ул.Киевской.

- Девочки были очень активными, принимали участие во всех олимпиадах конкурсах. Они давно дружили, были хорошими товарищами для всех, любимицы и учителей, и одноклассников. Отличницы, победительницы, это большая трагедия для нас, - рассказывает учитель Оксана Клынина.

Лера была спортсменкой, Варя – моделью, обе – целеустремленные, из хороших, что называется, благополучных семей.

- Недавно Варя получила первый крупный контракт, под Новый год приезжала в Москву на съемки, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Ирина Сабирова. – За день до их приезда заказчик – известный бренд косметики – попросил отрезать девочке волосы на 15-20 см. Я передала это маме, а через полчаса она прислала фотографию, что они все сделали. Заказчики были в восторге от нее, мы получили прекрасные фотографии, думаю, они еще выйдут.

Неординарный случай

Региональный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства. Вот только кого наказывать? Ходят слухи, что пресловутые группы, которые давали в соцсетях своим подписчикам опасные, а порой и смертельные, задания, до сих пор существуют, просто сменили названия и ушли в подполье. Эту версию, как одну из многих, сейчас проверяют правоохранительные органы.

По поручению главы Самара Елены Лапушкиной семьям погибших девочек окажут помощь. Тем временем, директор школы, которая в один день потеряла двух учениц, выразил соболезнования их родным и близким:

- Случай неординарный. Занятость наших детей в школе расписывалась с утра до вечера, девочки участвовали в различных кружках и секциях, везде при этом успевали на «отлично», - рассказал директор школы №148 Геннадий Чернышев. - Нужно усилить воспитательную работу, только совместные усилия родителей, учителей и администрации позволят в дальнейшем избежать таких случаев. Соболезную родным, близким и друзьям девочек.

