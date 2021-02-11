Бывший следователь Вера Рабинович добилась пересчета наказания в областном суде

Вера Рабинович всегда была на хорошем счету у начальства, пока ее не задержали сотрудники ФСБ Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сегодня, 11 февраля, Самарский областной суд вынес решение по апелляционным жалобам на приговор по громкому делу о коррупции в Главном следственном управлении регионального МВД.

Напомним, по версии следствия, в 2018 году следователь Вера Рабинович согласилась за взятку добиться возбуждения уголовного дела по заявлению тольяттинского коммерсанта и направления этого дела в суд. Предположительно, речь шла о взятке в 20 млн рублей, но до полковника Рабинович через двух посредников дошли только 2.5 млн рублей.

Задержали ее в декабре 2018 года, а осенью 2019 года отдали под суд. Вере Рабинович вменяли получение взятки, ее предполагаемым сообщникам Жанне Назаровой и Виталию Прокофьеву – посредничество во взяточничестве.

11 августа 2020 года всех признали виновными. Веру Рабинович по решению суда лишили звания и приговорили к 8 годам колонии общего режима, Жанне Назаровой дали 7 лет лишения свободы, Виталию Прокофьеву – 4 года строгого режима.

Из 20 млн рублей до Веры Рабинович "дошли" лищь 2,5 Фото: кадр с оперативного видео

Осужденные не согласились с таким положением дел: Рабинович и Назарова были уверены, что совершили не взяточничество, а мошенничество, потому что, по словам экс-следователя, деньги она хотела взять, но фактически на расследование никак бы не повлияла: ведь начальник ГСУ Алексей Зеленов дал прямой указ никому не вмешиваться в это дело.

Апелляционные жалобы Самарский областной суд рассматривал на протяжении 5 заседаний. За это время Вера Рабинович успела заявить отвод одному из судей, обвинить СМИ и суды в необъективности и пожаловаться на то, что не видела дочь с самого момента задержания. Самарский областной суд в итоге отказал в переквалификации приговора со взяточничества на мошенничество и приговор оставил прежним. Единственное, чего удалось добиться осужденным – это пересчета сроков заключения: каждый день, проведенный в СИЗО, им засчитают за 1,5 дня колонии.

Экс-следователь пыталась обжаловать обвинительный приговор, но потерпела фиаско Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Защита планирует подать кассационную жалобу, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» адвокат Василий Гурко, который представляет в суде интересы Жанны Назаровой. – Районный суд в нарушение требований закона не обосновал, почему моей подзащитной назначено наказание в виде