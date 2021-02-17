Звонки с угрозами, нападения на супругу, попытка похищения и несколько поджогов – 2017 год выдался для самарского бизнесмена Олега Бузина нелегким. Дошло до того, что он добился госохраны для себя и семьи. Силовики подозревали, что шантаж – дело рук криминальной группировки из Тольятти, а оказалось, что таким образом заработать на чужих страхах пытались бывший бизнес-компаньон Александр Красков, фитнес-тренер Игорь Буйлин и их товарищи, не отягощенные лишними раздумьями о моральной стороне вопроса и законности своих действий.Принимаем евро и долларыНа самом деле, история эта началась еще в 2016 году, когда к Олегу Бузину пришли с предложением о сотрудничестве подозрительные личности. Они предлагали топливо без документов. Но Бузин, будучи владельцем сети автозаправок, заинтересованности не проявил и ответил отказом. После этого к нему заявились люди, которые представились сотрудниками полиции. Вот только документы у них оказались липовыми, так что им быстро дали от ворот поворот. Дальше стало только хуже.В августе 2017 года бизнесмен выехал из дома, неподалеку велись дорожные работы. Мужчина притормозил, и в этот момент строитель с размаху ударил лопатой по лобовому стеклу его дорогущей иномарки. Бузин пулей вылетел из салона автомобиля, и почти сразу попал под град ударов: били кулаками, электрошокером, в лицо распыляли газ. Сердце у предпринимателя зашалило, сознание поплыло, легкие горели, но он упорно бежал прочь от засады. Это его и спасло. Бизнесмен уверен: его непременно бы похитили, если бы в дело не вмешались настоящие строители, работавшие на участке у его соседа.После этого на домашний телефон семейства Бузиных стали звонить неизвестные. В первый раз трубку взяла дочка-школьница.- Ты дома одна? – вкрадчиво поинтересовался голос на том конце провода. Девочка перепугалась и повесила трубку, но через пару минут телефон зазвонил вновь, и, стоило поднять трубку, как оттуда звучал все тот же вопрос.В панике ребенок стал звонить матери, а та и сама слегка тряслась от пережитого: на улице к ней подскочил какой-то паренек, плеснул водой в лицо и убежал.После этого люди, которые звонили на домашний телефон семьи Бузиных стали чуть более конкретными: во-первых, они заявили, что бизнесмен не платил «очень уважаемым людям», во-вторых, предположили, что в следующий раз его жене в лицо «может прилететь» не вода, а кислота, а в-третьих, предложили заплатить им миллион – евро или долларов – не важно.Олег Бузин проявил стойкость, денег не дал, после чего у него сгорели две автозаправки и офис. Последний был расположен в жилом многоквартирном доме, полыхать начал рано утром – как раз, когда у людей самый сладкий и крепкий сон. Все могло закончиться плохо, если бы в свое время строители не использовали негорючие материалы. Так офис, конечно, выгорел прилично, но пожарные успели справиться с огнем до того, как он распространился на квартиры со спящими людьми.«Я узнаю его из тысячи»Силовики, к которым Олег Бузин обратился за помощью, шерстили криминальный мир Тольятти – там у компании самарского бизнесмена возникли некоторые проблемы с контрактами.Но оказалось, разгадка была прямо под боком. В конце концов был задержан Александр Красков – бывший компаньон Бузина по бизнесу. От него следы вели к фитнес-тренеру Игорю Буйлину и его товарищам: Александру Агиткину и Евгению Люлеву.В суде Буйлин недоумевал: как это потерпевший опознал в нем обидчика? Может быть, это ошибка? Он ведь личность довольно известная – реклама его курса «Секрет красивых ягодиц» из каждого утюга доносится.- За те полторы секунды на дороге я запомнил вас на всю жизнь. Я вас узнаю из тысячи!- заявил ему в ответ Олег Бузин.В январе 2019 года всю компанию вымогателей отдали под суд, и через полгода им вынесли обвинительный приговор – 29 лет колонии строгого режима на всех. Еще через полгода Самарский областной суд это решение отменил и вернул дело на рассмотрение в Советский районный суд.В этот раз судебные разбирательства растянулись на 9 месяцев, но итог был прежним: подсудимых признали виновными в вымогательстве и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Александра Краскова приговорили к 9 годам лишения свободы, Евгения Люлева – к 8 годам, Игоря Буйлина – к семи с половиной, все они отбывать наказание будут в колониях строгого режима. А Александр Агиткин в этот раз поймал удачу за хвост – ему дали 3 года и 10 месяцев условно с испытательным сроком в 5 лет.В этот раз суд также существенно снизил суммы выплат потерпевшему: с 2 млн до 145 тысяч рублей. С большой долей вероятности, стороны такой приговор будут обжаловать.«Комсомолка» следит за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Обливали жену и жгли заправки: в Самаре известный фитнес-тренер и его друзья вымогали миллион долларов у нефтяникаВладельца сети АЗС Олега Бузина неизвестные травили почти год, сейчас дело дошло до суда, трое обвиняемых уверяют, что их ввели в заблуждение (подробности)«Думал, сердце разорвется»: самарский бизнесмен рассказал, как фитнес-тренеры и их друзья вымогали у него миллион долларовОлег Бузин нанял себе государственную охрану и думал, что столкнулся не с бывшим компаньоном, а с тольяттинским криминалитетом (подробности)29 лет «строгача» на четверых: в Самаре осудили фитнес-тренеров и их друзей, вымогавших 1 миллион долларов у бизнесменаТакже осужденные обязаны выплатить владельцу сети АЗС Олегу Бузину, которого они терроризировали почти год, больше двух миллионов рублей (подробности)