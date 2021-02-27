Молодую девушку Елизавету, выжившую в ужасном ДТП в Самарской области, выписали из больницы. На днях она наконец-то встретилась со своим сыном Димой, который тоже был пассажиром того ужасного рейса, погубившего 12 человек.Лиза вместе с сыном Димой пострадали в страшной аварии, произошедшей в Сызранском районе 29 января. Автобус, следовавший в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком на трассе М-5. В результате 10 человек погибли на месте, в дальнейшем сообщили еще о двух жертвах.В момент аварии в микроавтобусе находились Елизавета и ее сын. Они ехали в гости к бабушке в Ульяновскую область. Лиза помнит, как Дима капризничал перед поездкой, да и сама она изначально не хотела ехать. В микроавтобусе они сели в задней части, видимо, это их и спасло. После удара Лиза запомнила, как выходила из искореженного автобуса с сыном на руках. А как потом из больницы с каталки звонила бабушке — уже не припоминает.Как рассказала заведующая реанимацией хирургического отделения больницы Пирогова Ирина Ткебучава, Лиза была одной из самых тяжелых пациенток. Из Сызрани ее привезли с аппаратом искусственной вентиляции легких, около недели девушка была в коме. Сейчас молодую маму выписали. Она благодарит Ирину Варламовну и весь коллектив, который помогал ей восстановиться.— Спасибо тем, кто поддерживал нас в Самарской и Ульяновской областях! — говорит девушка.Не все еще гладко — у Лизы часто болит голова, она быстро устает. Но сразу после выписки поехала к сыну. Они не виделись уже почти месяц, и за это время Дима успел отвыкнуть от мамы — поначалу нахмурился, но, когда она начала с ним разговаривать, принял ее, обнял и даже пытался что-то рассказывать.Мальчик пока продолжает лечение и остается в больнице. У него по очереди дежурят бабушка с дедушкой. Пока Дима не видит, его возили в глазную больницы, где осмотревшие его врачи сказали, что, возможно, если в ближайшие полгода ничего не изменится, придется продолжить лечение в Москве.Ранее из больницы также выписали одну из сестер Вагаповых. Старшая Алина рассказала, что теперь будет ухаживать за младшей сестрой Викторией, которая пока остается под наблюдением врачей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Выбиралась из маршрутки по трупам, боялась, что автобус взорвется»: выжившие в ДТП под Сызранью рассказали об аварииВ Самаре в больнице Пирогова находятся пять пострадавших (подробности)«Он был очень аккуратным, всех просил пристегнуться»: сельчане рассказали о погибшем в ДТП с фурой под Сызранью водителе маршруткиИгорь Ильин был очень опытным шофером и многодетным отцом, а еще в селе его знали как увлеченного радиолюбителя (подробности)