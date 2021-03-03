Мэром Тольятти станет Николай Ренц. Кто это такой и что о нем известно

Николай Ренц может стать новым главой Тольятти Фото: Кадр видео

Тольятти нашли нового мэра

В Тольятти "Единая Россия" определилась со своим кандидатом в мэры горда. Напомним, что 3 марта городская дума приняла отставку Сергея Анташева. Губернатор Самарской области получил заявление от экс-главы города 18 февраля 2021 года. Затем в сообщении правительства отмечалось, что отставка вызвана недовольством работой мэра.

Впрочем, эксперты отметили, что заявление от Анташева стало неприятным сюрпризом для Дмитрия Азарова, ведь других значимых кандидатур в городе на посту самого главного в администрации человека не было. Но спустя полмесяца, покопавшись в кадровом резерве, такую кандидатуру предложили. На заседании "Единой России" утвердили первого кандидата на конкурс. Им стал Николай Альфредович Ренц - личность в городе известная и уважаемая. Именно на это и делается по всей видимости ставка. Сейчас Ренц трудится главным врачом больницы №5, а вскоре, по видимому, займется оздоровлением города.

Источник samara.kp.ru сообщил, что ранее кандидатуру лояльного к власти и очень ответственного медика рассматривали в качестве будущего депутата госдумы. Ему предстояло выбивать финансирование на сферу здравоохранения области в палатах властного органа. Но сейчас подвиг потребовался на месте - и Николая Альфредовича, по всей видимости, быстро уговорили - как и на место главы информационного отдела при оперштабе в самый разгар пандемии.

Эксперты отмечают, что сегодня для Тольятти это лучший из худших вариантов, подразумевая, что других вовсе нет. В любом случае, для окончательного решения необходимо проведение официального конкурса и представление других кандидатов.

Николай Ренц: что о нем известно

Николай Альфредович Ренц - главный врач "Тольяттинской городской клинической больницы № 5" и депутат Самарской Губернской думы на протяжении почти всей ее истории (за исключением третьего созыва). За свою карьеру дважды работал заместителем главы Тольятти. Кандидат медицинских наук, Заслуженный врач РФ.

Родился в городе Темиртау (Казахстан) 12 марта 1965 года. До окончания обучения в Самарском медицинском университете по специальности «Врач-педиатр» успел поработать жестянщиком, электромонтером-релейщиком и санитаром.

Уже в 33 года, в 1989, был избран на должность главврача детской больницы. А на следующий год, в 1990, стал депутатом Городского совета народных депутатов и заместителем главы администрации города, начальником управления здравоохранением.

Впервые Николай Ренц возглавил Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 в 1995-м. В июле 2000 года перешел на должность первого заместителя мэра Тольятти, но в 2007-м снова вернулся к обязанностям главврача.

Общерегиональную серьезную известность он получил в начале пандемии. В отличие от многих своих коллег, он записывал видеоролики, в которых честно рассказывал о вирусе, о том, что происходит в городе, об особенностях новой инфекции - и делал это публично. В начале июня 2020 Николай Ренц записал видеообращение к жителям региона, в котором эмоционально рассказал о трудностях работы врачей в период пандемии и раскритиковал противников масочного режима. Обращение имело широкий резонанс. А уже 5 июня губернатор Дмитрий Азаров сделал Николая Ренца главой информационного центра по ковиду.

В новой роли Ренц проявил высокую активность. В частности, на своем примере показал безопасность вакцинирования против коронавируса - врач сделал прививку еще в октябре 2020.