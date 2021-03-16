Прокуратура просит 4,7 лет колонии горе-матери, которая накрыла умирающую дочь одеялом с головой

Женщина утверждает, что дочь не истязала, а наказывала за хулиганство и непослушание Фото: Соцсети

Старший сын - с бывшим мужем, младший - в приемной семье. Была еще дочка Ксюша, но и она умерла. Точнее, ее убили, причем не кто-нибудь, а отчим - Антон Проскурин.

С чего все началось

История эта прогремела на всю Самарскую область, и чем больше выясняли следователи, тем страшнее становилось. После развода Зинаида с первым мужем поделили детей: старший сын остался с папой, младшая дочь – с мамой, но вскоре та сдала девочку в дом малютки: мол, самой кушать нечего, а тут еще ребенок. Вскоре женщине удалось устроить свою жизнь, правда, не за счет постоянной работы, а при помощи нового спутника жизни – Антона Проскурина. В августе 2018 года они поженились, забрали Ксюшу к себе, а вскоре Зинаида поняла, что беременна.

По ее словам, с этого момента муж начал ревновать Ксюшу и страшно переживать, как бы еще не рожденному ребенку не досталось больше внимания, чем девочке. Методы воспитания становились все жестче: сначала на малышку орали, потом били по попе, далее – по губам.

По словам свидетелей, на этом фото яркие краски скрывают синяки на лице Ксюши Фото: Соцсети

Однажды Ксюша и Антон вернулись с прогулки во дворе, и девочка хромала, под глазами набухали синяки – это объяснили это тем, что она неудачно съехала с горки. В мае 2019 года Антон и Ксюша переходили дорогу, она оступилась, мужчина дернул ее за ручку. Ребенка не отвели к врачу, даже когда рука опухла. Уже посмертно эксперты определят перелом, который никто и не пытался лечить.

Хуже всего ребенку приходилось, когда родители «гуляли»: друзья семьи рассказывали, как у них на глазах Антон Проскурин пнул двухлетнюю девочку ногой в живот, а Зинаида только рассмеялась, в другой раз он с размаху кинул ее с высоты своего роста на кровать, когда та не хотела идти спать "по-хорошему".

За пару дней до гибели Ксюши ее чуть было не забрала к себе знакомая Зинаиды, которая пришла в шок от состояния здоровья малышки. Горе-мать была не против, но девочка впала в истерику, и ее вернули в семью.

9 июня 2019 года стало известно о том, что девочку убили. Вину на себя взял Антон Проскурин. По его словам, Ксюша описалась, потом перемазалась йогуртом, и он от этого разозлился. На теле девочки эксперты позже насчитали примерно полсотни ударов, от которых девочка умирала долго и мучительно.

В ноябре 2020 года суд приговорил Антона Проскурина к 19 годам колонии строгого режима Фото: Александра БУДАЕВА

Причем здесь мать

Сначала Зинаида Проскурина проходила по делу потерпевшей, но позже ее арестовали и предъявили обвинение в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию дочери. Во многом расследованию помогли волонтеры из организации «Право на счастье»: они чуть ли не за руку приводили к следователям знакомых семьи, которые не хотели давать показания, но видели, как вели себя Зинаида и Антон по отношению к Ксюше. Знакомые как раз и рассказали следователям, что малышку бил не только отчим, но и мама.

Одна из подруг семейной пары была у них в гостях накануне смерти девочки. Они выпивали на балконе, девочка лежала на своем матрасике возле двери, накрытая одеялом с головой.

- В какой-то момент мне показалось, что я услышала стон. Я подошла, чтобы посмотреть, что с ней. Но, когда хотела приподнять одеяло, на меня одновременно начали орать Зина и Антон: «Не смей этого делать, мы ее только что «усыпили», - рассказывала на одном из заседаний суда Наталья С.

Антон Проскурин с первого дня признавал свою вину в расправе над ребенком Фото: Соцсети

В суде Зинаида Проскурина заявила, что свидетели ее оговаривают: то ли славы ради, то ли затаив злобу за какие-то мелкие обиды, да и верить им не стоит, потому что он пили так часто и так много, что просто не могли запомнить все то, о чем рассказывают. А синяки у Ксюши постоянно были, просто потому что она неуклюжая и постоянно обо что-то ударялась.

О своих методах воспитания женщина говорила уклончиво: не помнит она, чтобы била Ксюшу по голове. Да, по попе дочь время от времени получала, но за дело: когда не слушалась или хулиганила. К примеру, однажды она без спроса взяла бутылку и выпила глоток, а там была водка.

- Я могла это сделать в целях воспитания, а не чтобы причинить ей вред, - заявила Зинаида Проскурина сегодня в суде. – Сейчас я понимаю, что не надо было так. Но я думала, что так правильно, потому что меня воспитывали также, я росла в детском доме и приемной семье. Я не истязала дочь, я любила ее.

Ксюше было 2 годика, когда летом 2019 года ее жестоко избил отчим Фото: Соцсети

На вопрос судьи о том, злоупотребляла ли Зинаида Проскурина спиртным, та ответила, что нет. Просто органы опеки обычно «неудачно» приезжали:

- Ну могла я выпить, может быть, стакан, я же в положении была, - призналась она в суде. – А они указывали у себя в отчетах состояние опьянения, но на медосвидетельствование меня же никто не возил, откуда им знать, сколько я выпила? А я подписывала все бумаги для того, чтобы побыстрее от них отделаться.

Надежда на освобождение

По итогам судебного следствия гособвинитель пришел к выводу, что показания свидетелей, доказательства и экспертизы полностью доказывают вину подсудимой.

- Прошу суд отнестись критически к доводам о том, что удары ребенку наносились с целью воспитания, - отметил представитель прокуратуры. – Я считаю, что нет оснований не доверять показателям свидетелей, у них нет оснований для оговора.

Зинаида Проскурина утверждает, что муж стал жестоким после того, как она забеременела Фото: Александра БУДАЕВА

С учетом того, что жертвой Проскуриной стала ее двухлетняя дочь, гособвинение просило назначить ей наказание в виде 4 лет и 7 месяцев колонии общего режима, но зачесть в срок наказания время, проведенное в СИЗО с марта 2020 года.

Услышав это, Проскурина испугалась, во время ее речи голос то и дело подводил женщину, а в конце она практически рыдала:

- Да, я признаю, что ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности. Что, вместо того, чтобы заниматься детьми, я могла позволить себе выпить в кругу друзей. Но разве можно назвать злоупотреблением, если я выпивала бокал вина или пива? Да, я ставила дочь в угол, била по попе, повышала голос на нее. Но я не била ее. Пусть все присутствующие вспомнят, как сами наказывали своих детей. Я признаю, что оставляла дочку без присмотра, но у меня не было другого выбора. Выходя замуж за Проскурина, я надеялась, что у нас будет крепкая и дружная семья. Но когда я забеременела, он начал злоупотреблять алкоголем и поднимать руку. Я понимала, что мне нужно было уйти от него, но мне было некуда идти – родной матери не было дела до меня, а приемная занималась воспитанием своих детей. Я жила, чтобы делать своих детей счастливыми. У меня есть еще двое сыновей, и они нуждаются во мне.

Пока Антона Проскурина судили за убийство ребенка, Зинаида писала ему любовные письма Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Адвокат Проскуриной просил учесть, что его подзащитная росла в неблагополучной многодетной семье, и некому было научить ее воспитывать детей. Он настаивал на том, что она стала заложником обстоятельств и тираничного главы семьи, поэтому ей можно назначить наказание ниже низшего предела, признав ее обстоятельства исключительными.

Что по этому делу думает суд узнаем совсем скоро. Приговор Зинаиде Проскуриной могут огласить уже на этой неделе.

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