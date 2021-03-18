Зампрокурора Самарской области просит отправить на 17 лет в колонию строгого режима мужчину, который кинул гранату в судью

Алексея Балакирева отдали под суд за незаконную перевозку гранат, покушение на убийство и посягательство на жизнь сотрудников ОВД. Фото: Александра БУДАЕВА

Елена и Алексей Балакиревы прожили в браке много лет, жили в частном доме его родителей

- В этом доме все его руками сделано, никогда никакой мебели не покупали, - рассказала корреспонденту “КП-Самара” мать Алексея Балакирева. - Пил он немного, только по праздникам, не верьте иному.

Пару лет назад между супругами будто черная кошка пробежала, и Елена Балакирева съехала от мужа. Летом прошлого года Алексей Балакирев узнал, что его супруга живет в квартире на ул.Буянова, которая предположительно оформлена на ее мать, но якобы оплачена его женой-судьей. Он пришел к ней домой вечером 27 июля, чтобы выяснить, что к чему, а заодно расставить точки над i в отношениях.

Осколки от гранаты все равно разлетелись по лестничной клетке Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

По словам Елены Балакиревой, он ждал ее у входа, предложил поговорить, она его впустила, а он достал гранату и заявил, что жить без него она не будет. Женщина завизжала, выбежала в подъезд, он ее догнал и ударил, затащил обратно в квартиру. Она пошла умываться в ванную, позвонила оттуда подруге и попросила ее вызвать полицию. Когда приехали стражи порядка, ее муж кинул в них гранату и пообещал убить ее.

У Алексея Балакирева иная версия: да, припугнул гранатой, но никому на самом деле вреда не желал. Они с женой поговорили, помирились, и тут неожиданно полицейские приехали, вот он и разозлился, достал вторую гранату и кинул в них.

Вторая граната, которую изъяли у мужчины, тоже оказалась боевой Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

К счастью, никто не погиб, но оба полицейских, прибывших по вызову, и сама Елена Балакирева получили травмы головы и легкие осколочные ранения.

Алексея Балакирева отдали под суд за незаконную перевозку боеприпасов, покушение на убийство и посягательство на жизнь сотрудников ОВД.

Сегодня зампрокурора Самарской области Игорь Харитонов просил назначить ему 17 лет колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей и ограничением свободы еще на полтора года.

Потерпевшие с такой позицией согласились, а Алексей Балакирев возмутился:

- Я не согласен, что бы я ни говорил, это никто не слушал, - заявил мужчина. - 17 лет - это многовато, с учетом возраста это пожизненно фактически. Как раз то, чего хочет жена моя, Елена Михайловна.

Алексей Балакирев вину признает частично и уверяет, что никому не хотел вреда Фото: Александра БУДАЕВА

Адвокат Алексея Балакирева напомнил: намерения убивать жену у Балакирева не было и гранатой он хотел ее просто напугать.

Как рассудит суд, пока не ясно. Приговор по этому делу может быть оглашен уже в ближайшее время.

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