Случайность или хитрый план? В Самаре допросили свидетеля по делу о расстреле члена ОПС Неверова

Громкое уголовное дело рассматривает Самарский областной суд Фото: Александра БУДАЕВА

Выжил чудом

23 марта 2017 года Владимир Сафронов приехал к своему старому знакомому – армейскому товарищу Дмитрию в офис на ул.Свердлова, 41 в Тольятти. Зашел внутрь, вышел минут через 20, сел в машину справа от водителя.

В этот момент вплотную к ним как раз со стороны Сафронова подъехала серебристая «Лада Приора», между машинами оставалось буквально несколько сантиметров. Напротив Сафронова оказалось окно пассажирского сиденья прямо за водителем «Приоры». Из него прямо на мужчину был направлен пистолет. Впоследствии Сафронов вспоминал, что слышал два щелчка – пистолет не сработал. Потом зазвучали выстрелы.

Водитель Сафронова – Алексеев выскочил из машины, выдернул товарища и этим фактически спас его жизнь. Мужчина «словил» 7 пуль, но выжил и недавно дал показания против тех, кто предположительно хотел его убить.

Владимир Сафронов (фото с сайта tltgorod) говорит, что не знает, почему его хотели убить Фото: Александра БУДАЕВА

Кому выгодно

По версии следствия, Владимира Сафронова пытались убить «свои же» - участники организованного преступного сообщества (ОПС) которое сформировалось в 90-е в Тольятти и контролировало игорный бизнес, торговлю автозапчастями и бензином. Во главе ОПС стоял Сергей Неверов – жесткий, хитрый, «взрывной». В начале «нулевых» он смекнул, что эпоха бандитского раздолья уходит, нужно либо легализовать бизнес, либо бежать. Предположительно, ему удалось провернуть и то, и другое. Местонахождение Сергея Неверова доподлинно не известно до сих пор, но, по неподтвержденным данным, доход от своего бизнеса в России он получает исправно до сих пор.

После его отъезда в Тольятти остались доверенные люди главаря, но бывшие «подчиненные» пытались «отщипнуть» себе кусочек власти. Возможно, на что-то претендовал и Владимир Сафронов, хотя этот момент до сих пор до конца не ясен. Покушение на него стало предельно понятным предупреждением не лезть туда, куда он лез.

Сергей Неверов считается главой ОПС, он объявлен в розыск Фото: Александра БУДАЕВА

Предполагаемые киллеры сейчас находятся на скамье подсудимых. На первом же судебном заседании Владимир Сафронов заявил, что узнает Вадима Жесткова: мол, хотя тот был в маске, он его узнал и запомнил. Вадим Жестков сразу возмутился: как можно узнать человека в маске? Но Сафронов стоял на своем: те мгновения отпечатались в его памяти.

Предательство?

А вот армейский друг Сафронова Дмитрий события того дня помнит плохо, о чем он сегодня сразу заявил в суде:

- Три года уж прошло, для меня все произошедшее не было чем-то «эдаким», я же ничего не видел.

По словам свидетеля, в тот день Владимир Сафронов привез ему какую-то куртку, они поговорили минут 20, потом мужчина вышел, а Дмитрий ушел в туалет покурить. О том, что его друга расстреляли, он узнал лишь вечером, когда к нему пришли полицейские.

Рассмотрение уголовного дела в отношении четверых предполагаемых "неверовцев" подходит к концу Фото: Александра БУДАЕВА

У следствия, как и у суда, конечно, сразу возник вопрос: кто знал, когда Сафронов должен приехать к сослуживцу? Жертва покушения знал, что за ним следят, и соблюдал меры конспирации: даже водитель узнал адрес назначения в день поездки. До этого о встрече знали лишь двое: сам Сафронов и Дмитрий.

- Я никому не говорил о том, что он ко мне приедет и ни с кем это не обсуждал, - заявил сегодня Дмитрий в суде. – Я вообще не знал, чем он занимается, мы как-то больше службу с ним вспоминали да на рыбалку ездили. Уже после покушения я прочитал, чем он зарабатывал на жизнь.

Судя по тому, что Дмитрий по делу проходит свидетелем, следователи не нашли доказательств тому, что он действительно «слил» недругам информацию о встрече.

К слову, рассмотрение этого уголовного дела в суде уже подходит к концу. Напомним, на скамье подсудимых четверо предполагаемых представителей ОПС Неверова: Роман Гореславец, Руслан Гафаров, Алексей Стоволосов и Вадим Жестков. Кроме покушения на убийство Сафронова, им вменяют и иные преступления, в том числе бандитизм, незаконный оборот оружия, вымогательство, поджоги и убийства.

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