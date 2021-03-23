“Когда выйду из тюрьмы, убью тебя”: житель Самары, бросивший гранату в судью и полицейских, получил 15 лет колонии

Алесей Балакирев прощается с матерью после оглашения ему приговора 15 лет колонии строгого режима. Фото: Александра БУДАЕВА

Взрывом гранаты закончилась летом прошлого года ссора супругов Балакиревых. Он - талантливый резчик по дереву, она - судья в Шестом кассационном суде. От мужа Елена Балакирева съехала, подала заявление на развод, и 27 июля Алексей пришел к ней, чтобы прояснить дальнейшую судьбу их брака. Вот только зачем-то взял с собой 2 гранаты.

Как позже расскажет следователям мужчина, гранатами с ним в лихие 90-е расплатился кто-то из заказчиков, лет 20 они лежали без дела, пока 27 июля 2020 года не решил пустить их в ход. Изначально он вроде бы хотел взорвать кровать супруги, но все пошло не по плану.

По словам Елены Балакиревой, муж ждал ее после работы у входа в подъезд, был очевидно нетрезв, но она согласилась поговорить.

- Он кричал, что жить ему осталось пару дней, и мы, если не можем быть вместе, то вместе уйдем, - вспоминала в суде Елена Балакирева.

Алексей Балакирев достал гранату, но, к счастью, выдернуть чеку не смог, так что оба остались живы. По словам Елены Балакиревой, после этого она с криками бросилась в подъезд, муж кинулся за ней, набросился на нее с кулаками, затащил обратно в квартиру.

А этот момент внутрь ее квартиры заглянул сосед, попросил прекратить все это и убраться на лестничной клетке, которая была испачкана кровью Балакиревой. Она пошла мыть подъезд, и оттуда позвонила подруге, объяснила ситуацию и попросила вызвать полицию.

Осколки от гранаты все равно разлетелись по лестничной клетке Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Приезд стражей порядка лишь усугубил ситуацию:

- Я думал, что мы помирились, все выяснили, а потом услышал, как на вопрос о том, будет ли она писать заявление, Елена Михайловна ответила, что будет. Я очень сильно разозлился, - признавал позже Алексей Балакирев

Он зашел на кухню, взял вторую гранату выдернул чеку и бросил ее в коридор.

Каким-то чудом граната вылетела в подъезд через приоткрытую дверь и взорвалась там. Полицейские закрыли собой Елену Балакиреву, вовремя прикрыли входную дверь, так что все остались живы, хотя и получили легкие травмы.

Алексея Балакирева отдали под суд за незаконную перевозку гранат, покушение на убийство и посягательство на жизнь сотрудников ОВД. Фото: Александра БУДАЕВА

Алексея Балакирева задержали. По словам его жены, он при этом кричал:

- Когда выйду из тюрьмы, убью тебя!

По итогам расследования Балакиреву предъявили обвинение в незаконном хранении и перевозке взрывных устройств, покушении на убийство супруги и нападение на полицейских при исполнении.

В суде Алексей Балакирев вину признавал частично и уверял, что никому не хотел причинить вреда и уж тем более - убить.

Гособвинение, однако, посчитало его вину вполне доказанной и запросило ему 17 лет лишения свободы. Потерпевшие согласились с таким сроком и просили суд наказать Балакирева по всей строгости закона.

Подсудимый же возмутился: с учетом возраста шансов выйти из колонии при таком долгом сроке у него будет немного.

Суд срок заключения немного снизил - до 15 лет колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей и ограничением свободы еще на полтора года.

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