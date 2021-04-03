Обещал дешевые квартиры и работу в органах: лже-ФСОшник развел жителей Тольятти на 6,9 млн рублей

Мужчина всеми силами пытался войти в круг общения богатеев, чтобы присвоить их деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 года колонии и многомиллионный иск получил житель Ингушетии Муса Е., который в 2017-2019 гг. успешно разводил тольяттинцев на деньги. Себя он позиционировал как успешного бизнесмена, будущего депутата и старого друга губернатора Самарской области, а на деле оказался обычным мошенником, который за чужой счет пытался рассчитаться с долгами.

Устоять невозможно

- Мы познакомились в соцсети, начали встречаться, он сразу вскружил мне голову: был весь такой важный, видно, что обеспеченный, по ресторанам возил на «Ауди», за рулем всегда был водитель. Цветы дарил, а голос какой обольстительный - устоять невозможно, - жительница Тольятти Анна (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) стала первой жертвой Мусы.

Мужчина рассказал, что владеет сетью магазинов одежды, собирается работать в Губернской думе и дружит с губернатором. А еще у него есть приятель в банке - он выставляет на торги квартиры, которые были в залоге и ушли банку за долги. Если «подсуетиться», то приличную жилплощадь можно получить чуть ли не за копейки.

Анна и водитель Мусы – Илья - познакомили мужчину с друзьями, которые купились на историю о залоговых квартирах и передали Мусе пакет документов и деньги. Одному из новых знакомых «бизнесмен» обещал помочь устроиться на работу в полицию. Вот только на пути к цели постоянно какие-то проблемы возникали: отсутствие высшего образования, родственник с судимостью, состояние здоровья, отрицательная характеристика с военной части - за то, чтоб будущий работодатель закрыл на это глаза, требовалось много денег.

- Он даже подробно инструктировал меня, что говорить на собеседовании с замначальника УВД, - вспоминал позже Антон - Но в «день икс» мне никто не позвонил, чтобы пригласить на собеседование, тогда я пришел в УВД сам.

Тут-то и выяснилось, что все трудоустройство было обманом. Полицейские предложили Антону идти до конца и помочь задержать афериста, он согласился. И когда Муса позвонил ему и сказал об очередной проблеме, которую легко решить за деньги, Антон согласился на встречу. После передачи 65 тысяч рублей «бизнесмен» был задержан.

«И всем я должен денег…»

Выяснилось, что Анна была не единственным «светом в окошке» для Мусы. В одном из ресторанов Тольятти он познакомился еще и с Вероникой, которая ввела его в круг весьма обеспеченных друзей, которые также соблазнились возможностью купить квартиры дешево.

Общий ущерб от деятельности Мусы в Тольятти следователи оценили в 6,9 млн рублей, ему предъявили обвинение в нескольких эпизодах мошенничестве. Мужчина вину признал полностью:

- В 2016 году я уехал из Ингушетии на Север, чтобы открыть свой бизнес, взял под это дело у весьма серьезных людей деньги, но бизнес прогорел, и я остался должен 10 млн рублей. В Ингушетии у меня осталась семья: жена с детьми, чтобы им никто и ничто не угрожало, нужно было как-то рассчитываться с долгами, - рассказывал Муса позже в суде. – В 2017 году я приехал в Тольятти, понял, что деньги тут водятся, нужно только войти в «круг избранных». Поэтому я покупал дорогую одежду, ездил на машине с водителем – все для создания образа. Деньги брал у друзей якобы на покупку им квартир. Часть тратил на себя, часть отправлял в Ингушетию.

Разумеется, никаких связей в правительстве, думе, полиции и банках у Мусы на самом деле не было. В судебном заседании это подтвердилось. Мужчину в итоге признали виновным и приговорили к 4 годам колонии общего режима. Плюс обязали расплатиться с долгами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сызранская медсестра отдала педофилу почти 2 млн рублей, чтобы вытащить его из-за решетки

Мужчина ее обманул: его любовница на эти деньги купила себе квартиру в Ростове-на-Дону (подробности)

Он может быть и в Самаре: полицейские ищут альфонса-мошенника

Мужчина из Екатеринбурга, но объявлен в розыск во всех регионах страны (подробности)

В Тольятти поймали мошенника, выдававшегося себя за сотрудника правоохранительных органов

Ложь мужчины помогла ему выманить у местного жителя 650 тысяч рублей (подробности)