Проверяли на коррупцию и родственные связи: что известно о покинувшем свой пост главе минстроя Самарской области

Евгений Чудаев почти 2,5 года проработал министром

Евгений Чудаев покинул пост министра строительства Самарской области. Об этом стало известно в пятницу, 2 апреля. Как сообщили в региональном правительстве, он сложил с себя полномочия по собственному желанию.

Евгений Чудаев является сыном Николая Чудаева, президента группы «БизнесСфера», куда входит девелоперская компания «Древо». До своего назначения в министерстве он работал в должности генерального директора компании. Ранее он был первым вице-президентом по коммерции в ООО «Инвестиционно-финансовая группа «БизнесСфера», а до этого занимал должность коммерческого директора в строительной компании ЗАО «Горизонт». Трудовую деятельность он начал в 2004 году в ОАО «ПКК «Весна» в дирекции по маркетингу по направлению «бренд-менеджмент».

Планы по нацпроекту не достигли, дольщиков много

Минстрой он возглавил в декабре 2018 года, заняв пост, который остался вакантным после ухода Александра Баландина, работу которого неоднократно критиковал глава региона Дмитрий Азаров.

Среди задач, которые ставил перед новым министром Чудаевым, было решение вопроса с обманутыми дольщиками. По состоянию на начало текущего года, в регионе их насчитывается порядка 3,5 тыс. В прошлом году были удовлетворены права порядка 1,5 тыс. дольщиков. Было достроено 16 домов, годом ранее – 14. Озвученные ранее планы на этот год скромнее – порядка 300 дольщиков получат свои квартиры.

По итогам 2020-го года в регионе по национальному проекту «Жилье и городская среда» ввели в эксплуатацию 1,4 млн кв. метров, что на 27,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Для того, чтобы реализовать плановые показатели нацпроекта, не хватило 2%. Это во многом произошло из-за того, что показатели не выполнили в Самаре и Кинель-Черкасском районе. Из-за этого глава региона поручил Чудаеву, а также председателю областного правительства Виктору Кудряшову вести ежеквартальный мониторинг ситуации. В планах на этот год – ввести в эксплуатацию 1,7 млн кв. метров жилья.

Конфликт интересов

В конце прошлого года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проверить министерство строительства на предмет конфликта интересов, поскольку поступали сообщения от различных организаций по поводу родственных связей министра. Ранее региональная прокуратура сообщала, что чиновник не подал вовремя уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

- Близкие родственники Евгения Чудаева являются учредителями и руководителями организаций, которые участвуют в строительстве таких объектов, как микрорайон Южный город, ЖК «Желябово» и ЖК «Печера.РФ», - сообщили в прокуратуре, которая активно проверяет минстрой на предмет коррупции.

В дальнейшем стало известно, что кандидатура Чудаева на пост главы министерства не согласована на федеральном уровне. Напомним, согласование в федеральном ведомстве местные министры должны проходить в соответствие с требованиями закона о долевом строительстве. Несмотря на то, что Чудаев уже давно работал, самарскому губернатору отказали в согласовании.

Недовольство федералов вызвали снижение процента ввода жилья, оставшаяся нерешенной проблема обманутых дольщиков и возможные признаки уголовно наказуемых деяний в отношении чиновников из регправительства.

Экс-министр подвел итог

Сам Чудаев в пятницу подвел итог своей работы в «Твиттере», отметив, что за прошедшие почти два с половиной года была проделана масштабная работа по всем направлениям деятельности министерства. В частности, он написал, что за время работы удалось достичь увеличения темпов восстановления прав обманутых дольщиков, а программа расселения аварийного жилого фонда на территории Самарской области в 2019-2021 годах реализуется с опережением планов. «В результате трудовой деятельности на данном посту мной получен колоссальный опыт работы, который я рассчитываю применить в дальнейшем на благо родного региона», - написал Евгений Чудаев.

Исполнять обязанности главы ведомства будет Сергей Пичушкин, ранее занимавший должность заместителя министра строительства.