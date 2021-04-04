«Солидарность» и голы Сергеева: как «Самара Арена» с новым названием и после ремонта принимала футбол

"Крылья Советов" дома разгромили "Текстильщик Фото: Вячеслав СОРОКИН

В субботу, 3 апреля, самарские любители футбола снова были в пути на последней миле. «Крылья Советов» вернулись на самарский стадион, который совсем недавно принимал игры чемпионата мира по футболу. И болельщики, прибывшие на арену на общественном транспорте, припомнили, какая же это долгая миля.

Болельщики прибывшие на арену на общественном транспорте, припомнили, какая же это долгая миля Фото: Вячеслав СОРОКИН

«Металлург» опять остался в прошлом

Этой весной на домашней арене уровня чемпионата мира «Крылья» играли впервые. Перед самым стартом весенней части там нашли треснувшие балки, и футбол в Самаре вернулся на «Металлург». Возвращение вышло успешным, и речь не о результате команд. Уже давно звучали предложения провести матч на «Металлурге», а может быть даже и играть там на постоянной основе — товарищеские встречи, к примеру, или вовсе чередовать стадионы по ходу сезона.

Болельщики шли на «Металлург», скандируя кричалки о любимом стадионе, а на трибунах пели в честь него песни. На тех матчах казалось, что болельщики готовы остаться тут не только до конца сезона, но и на постоянной основе.

«Самара»? «Космос»? Нет, «Солидарность»

Пока «Самара Арена» отсутствовала в календаре, она успела сменить название, став «Солидарность Ареной». Так она будет называться как минимум три года, пока действует соглашение с одноименным банком.

Болельщики такое решение восприняли неоднозначно. Некоторые говорили, что сейчас это обычная практика — появляется спонсор, который дает арене, команде или целой лиге свое название. Болельщик Евгений Чернов не исключает, что через три года или даже раньше найдут другого партнера и стадион получит новое название.

Фанат «Крыльев» Евгений Крылов надеется, что смена названия придаст новый стимул и импульс команде, что, по его словам, подтвердилось результатом. «Возвращение на арену вышло триумфальным, надеюсь, это станет заделом будущих побед», — говорит болельщик.

А вот Сергей Соколов считает, что со сменой названия поторопились. «Помню, еще когда строили хотели назвать «Космос Арена». Сейчас празднуем первый полет Гагарина в космос, поэтому и назвать надо было так, если уж захотели переименовать», — сказал болельщик.

Примечательно, что не так давно у «Самара Арены» появился свой логотип, который теперь вроде как и не нужен. Везде вокруг стадиона новое название и логотип другой.

Впрочем, фанатам нужно скорее не переживать, а радоваться. Новое название означает хорошие финансовые вложения и поддержку, а клубу, который рвется в РПЛ, это очень нужно.

Вернулись на Арену, только уже "Солидарность Арену" Фото: Вячеслав СОРОКИН

«Крылья» стремятся в РПЛ, Сергеев — к рекордам

«Крылья Советов» победили в этом матче-возвращении со счетом 4:0, уверенно обыграв «Текстильщик» из Иваново.

Это девятая подряд победа «Крыльев», в турнирной таблице команда уверенно лидирует, являясь основным претендентом на выход в премьер-лигу.

Хет-триком в матче отметился Иван Сергеев. В пятый раз в сезоне он забивает трижды за игру. Он уверенно лидирует в гонке бомбардиров ФНЛ, имея в своем активе 32 гола. Он побил рекорд футбольной национальной лиги, установленный Русланом Мухаметшиным за «Мордовию» в сезоне-2011/12.

Рекорд же второго по силе дивизиона страны принадлежит Андрею Федькову, забившему в 2004 году за грозненский «Терек» в Первом дивизионе 38 голов.

Это девятая подряд победа "Крыльев" Фото: Вячеслав СОРОКИН

Что будет дальше - будем следить вместе на kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Самара Арена» трещит по швам? Что происходит с одним из самых красивых стадионов России

В соцсетях опубликованы фото сломанных балок спортивного сооружения, а на строителей подали в суд (подробности)

«Крылья Советов» обыграли «Текстильщик» благодаря хет-трику Сергеева и голу Голенкова

Представляем вашему вниманию обзор матча 34 тура ФНЛ Крылья Советов – Текстильщик 4:0, который прошел 3 апреля 2021 в Самаре (подробности)