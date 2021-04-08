Справятся ли самарцы с гостем из РПЛ? Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Самарский футбольный клуб возглавляет турнирную таблицу ФНЛ и твердо намерен следующий сезон провести в высшем дивизионе. Лидирует команда уверенно, с неплохим отрывом от соперников, побеждает во всех последних матчах. И может себе позволить подумать еще и о кубке. Битва за полуфинал пройдет сегодня: 8 апреля в 18.30 по самарскому времени (+1 мск) начнется прямая онлайн-трансляция игры Крылья Советов - Динамо в 1/4 Кубка России. В город на Волге столичный клуб едет в статусе фаворита, но хозяева поля могут преподнести гостям сюрпризы.

Прогнозом на матч с Динамо наша спортивная редакция уже делилась. Наверняка, шансы у самарцев есть и на это надеются все фанаты. Жаль только, что попасть на стадион на знаковый матч не так легко: начинается матч почти сразу после конца рабочего дня. Впрочем, воодушевленные успехами клуба горожане с готовностью скупали билеты на игру. Если же вы все же остались дома или работаете, о ходе игры, счете, статистике игроков и ключевых моментах матча мы расскажем в нашей онлайн-трансляции игры Крылья Советов - Динамо 8 апреля 2021 года.

"Крылья Советов"

За 2021 год команда уже забила 25 мячей и не планирует останавливаться. Самарцы сотворили главную сенсацию в 1/8 Кубка России, победив крепкие "Химки" со счетом 4:0. В прошлой игре с "Текстильщиком" хет-триком отметился Сергеев, который претендует на звание лучшего бомбардира ФНЛ. Недавно интервью "КП"-Самара" дал Сергей Божин, который рассказал, чего собирается добиться в "Крыльях".

Состав у команды сильный, тренер Игорь Осинькин, кажется, нашел подход ко всем: остается только ждать интересной игры в 18.30 на "Самара Арене".

"Динамо"

В таблице РПЛ команда находится на пятом месте, в зоне еврокубков. После зимней паузы команда Сандро Шварца идет вперед уверенно, проиграв только раз - и то "Спартаку". В последнем туре москвичи разгромили "Уфу" и отправили ее тренера в отставку. Казалось бы, что Кубок для столичного клуба сейчас не так важен, как место в пятерке в РПЛ, но гарантий остаться в зоне Еврокубков таким образом у клуба нет, а вот борьба за еще один приз не помешает.

Статистика личных встреч Крыльев Советов и Динамо Москва

Между собой команды играли 110 раз. 31 раз побеждали самарцы, 53 раза - гости. Последние пять матчей проходили в премьер-лиге, дважды победили "Крылья", дважды - "Динамо". В Кубке России клубы встречались в 2015 году, игра закончилась победой "Динамо" со счетом 0:1.

Прямая онлайн-трансляция игры Крылья Советов - Динамо 8 апреля 2021 года на "Самара Арене" в 1/4 финала Кубка России

Текстовая трансляция состоится на сайте kp.ru, стартуем в 18.20 и расскажем о самых интересных моментах.

Видео-трансляцию игры покажут "МАТЧ ТВ" и "МАТЧ Премьер".