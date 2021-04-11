«Врач ему рентген, а он ей кулаком в лицо»: охранник больницы рассказал о пьяных пациентах и других опасностях

Больница - общественное место, так что нужно думать не только о здоровье, но и о своей безопасности Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Работа медиков - дело опасное. Оказать помощь врач должен любому пациенту, никого нельзя выставить за дверь кабинета или выгнать из больничного коридора, если ему нужна помощь. Но иногда пациенты оказываются вовсе не подарком. В каждой больнице обязательно есть служба собственной охраны - начальник такого подразделения из тольяттинской больницы №5 Александр Леонов рассказал, с чем сталкиваются охранники в больнице, почему работа врачей не сахар. И поделился советами для посетителей больниц.

Привезут наркомана - соседи в палате не рады

Работая в больнице мы сталкиваемся с очень разными людьми. Конечно, помощь должны оказать всем, но у нас есть своя внутренняя формулировка - нежелательный контингент. В первую очередь, это люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. От них не знаешь чего ждать, плюс к этому в больнице же нет отдельных палат для таких товарищей, и если отделения переполнены, такие граждане попадают в палату к другим больным. К нам скорая помощь везет всех подобранцев: лежит пьяный на остановке, если у него хоть царапина - его привозят сюда, в больницу.

Врачи ему царапину полечили - и куда девать? Полиция в КПЗ с травмой не берет, на улицу не выкинешь, работающих вытрезвителей в Тольятти нет. Определяем его в палату, ждем, когда протрезвеет. Соседи, конечно, счастливы. Особенно, если у человека наркотический бред начинается или белая горячка. А трезвея они могут пойти шарить по кабинетам, тумбочкам. Вот нам работы хватает - конечно, для нас этот контингент совершенно нежелательный.

Еще хуже, если пьянчугу его же компания привозит: все заваливаются в больницу, нетрезвые, чаще всего агрессивные. У нас уже сразу боевая готовность - к сожалению, часто приходится вмешиваться, а полномочий у нас немного. За любой причиненный вред мы же еще и ответим. В рамках закона мы можем применять спецсредства только для самообороны. В каждом корпусе у нас есть оперативный дежурный, следящий за порядком. Но это не охранник, он не может постоянно находиться при каким-то конкретном субъекте, у него много зон ответственности. А реагировать часто надо мгновенно, и ведь не предугадаешь же, что неадеквату взбредет в голову.

Было однажды, привозили хулигана - он бесится, весь в крови, вокруг него три экипажа ППС – и сделать с ним ничего не могут. В КПЗ его в таком виде нельзя. Помощь он не дает оказать, порывается тут все крушить. Связывать его силком – нарушение закона. И вот как обезвредить, представьте себя на нашем месте?..

Оставлять вещи в коридоре не стоит

Он дерется, а полиция в красную зону не идет

В самых опасных случаях мы вызываем ГБР. На территории Медгородка они дежурят, так что приезжают за 3-5 минут. Помогают в конфликтах. Но опять же не всегда: если человеку нужна медпомощь, то от них резонный вопрос - а что мы с ним будем делать?

Вот одному такому пациенту, пьяному до беспамятства, врач делала рентген, а тот вдруг просыпается – и бьет ее в лицо изо всей силы. Получила сотрясение мозга... Однажды другому врачу прямо на приеме сломали руку. Да много чего было...

Другое дело сейчас - если речь идет о "красной зоне", не знаешь, что и делать. недавно на третьем этаже в 810- ке один неадекватный гражданин с ножом бросился на врача. Хорошо еще, были неподалеку санитары. А полицейские приехали – и заявили, что в "красную зону" не пойдут. Пока вызывали наших охранников, пока они надевали защитные костюмы, там Бог знает что могло случиться… Получается, что врачи перед агрессией вот таких "больных" совершенно не защищены.

А еще есть уголовники, бомжи, хронические алкоголики. С ними тяжело еще и потому, что дисциплина низкая. Они не соблюдают правила больницы, курят , где захотят, выпивают, воруют у соседей. На любые замечания ответ один - а что ты мне сделаешь? Конечно, стараемся таких укладывать в отдельные палаты - но если места есть. Благополучным пациентам от этого одно расстройство. В свое время, до перепрофилирования терапевтического корпуса под ковид, на восьмом этаже в пульмонологии даже специально оборудование установили для быстрого вызова охраны, потому что такие представители там были практически постоянно. Почти все они с подозрением на туберкулез, у всех какие-нибудь хронические болезни легких.

Бросаете одежду в коридоре? На воров не жалуйтесь

Все это я говорю к тому, что любой посетитель больницы должен отдавать себе отчет, что находится в общественном месте. Его могут окружать люди различного социального положения и пристрастий. Поэтому странно рассчитывать на то, что оставив на скамейке у входа в кабинет вещи, одежду, деньги вы найдете их там, где положили.

Недавно охрана остановила странно выглядевшего человека, он украл пальто женское. Напялил на себя и попытался улизнуть. А почему? Моральные качества этого гражданина – одно дело, а другое – почему хозяйка этого пальто не удосужилась сдать его в гардероб, а пошла на прием, бросив верхнюю одежду в коридоре? Вот и результат.

Поэтому я всегда прошу: не оставляйте личные вещи без присмотра. Не берите с собой в больницу ценные вещи! Без золотых украшений, к примеру, вы тут точно обойдетесь, а риск быть обворованным снизится. Понятно, что не всегда получается разумно подготовиться к госпитализации, не всегда рядом родственники, которым можно что-то ценное отдать. Но у нас и в приемном покое можно сдать ценности старшей медсестре под опись, сдать одежду - всё будет сохранено и при выписке получите обратно.

Тут на наших врачей часто ругаются, что якобы они воруют. Я работаю здесь 12 лет. Да, случалось, что ловили на воровстве и санитаров. Потому что мало желающих идти на такую работу, набирают их на общих основаниях. Но все равно это очень единичные случаи. А врачи и медсестры на моем веку здесь не были замешаны в воровстве никогда. У нас все вещи даже умерших хранятся, их, кстати, не всегда и забирают, у нас в сейфе некоторые украшения лежат уже несколько лет. Невостребованная одежда и обувь умершего по истечении определенного срока списывается и уничтожается, ценности остаются на хранении.

А как вы считаете, как должны быть защищены врачи в больнице? Сталкивались ли с воровством в медицинских заведениях? Обсудим в комментариях.

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