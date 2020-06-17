2020-06-17T12:55:14+03:00
Общество

«Не знали, как ее повернуть»: медики в Самаре месяц спасали 130-килограммовую женщину с коронавирусом

Спонтанное дыхание вернулось к пациентке только через 24 дня искусственной вентиляции легких
Ольга НОВИКОВА
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Врачи больше месяца боролись за жизнь необычной пациенткиВрачи больше месяца боролись за жизнь необычной пациенткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре медикам удалось спасти 130-килограммовую пациентку с коронавирусом от неминуемой гибели. Лечение сильно осложнил лишний вес женщины. Избыточные килограммы давили на грудную клетку и не позволяли проводить реанимацию. В результате жизнь женщины оказалась под угрозой, а от самарских врачей потребовалась недюжинная смекалка, чтобы все-таки поставить больную на ноги.

Когда 43-летняя Анна (имя изменено) поступила в приемное отделение переоборудованной под коронавирусный госпиталь больницы, медики ахнули. С первого взгляда стало понятно, что, несмотря на достаточно молодой возраст, весит женщина почти в два раза больше положенного. Взвешивание подтвердило первое впечатление, показав отметку в 130 килограммов. Состояние пациентки оставляло желать лучшего, и самарские врачи приготовились к долгой и трудной борьбе за ее жизнь.

- Люди с повышенной массой тела находятся в группе риска, - объяснили врачи журналисту «КП-Самара». - Не все об этом знают, но чем больше вес тела, тем меньше легкие. И тем труднее им вернуться к полноценной работе после процедуры искусственной вентиляции.

Состояние Анны стремительно ухудшалось, и стало очевидно, что пациентку пора переводить на искусственную вентиляцию легких и делать трехеостомирование – отверстие в трахее, через которое мог бы поступать кислород. Но сделать это обычным способом оказалось совершенно невозможно – собственное тело слишком сильно давило на дыхательные пути и перекрывало доступ живительного кислорода.

- Мы уже не знали, как ее повернуть, счет шел не на дни, а на часы и минуты, - вспоминают врачи. – Наконец удалось найти правильное положение: перевернули пациентку на живот, кровать приподняли, чтобы собственное тело не давило на легкие. В таком положении провели операцию по подключению к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако на этом борьба за жизнь Анны не была закончена. Медикам предстояло не только победить вирус и вылечить пневмонию, но и вернуть пострадавшим от болезни легким способность дышать самостоятельно. Поначалу казалось, что надежды на это уже нет, но врачи не сдавались. На искусственной вентиляции легких Анна провела 24 (!)дня, но, в конце концов, медикам удалось добиться почти невозможного: женщина задышала самостоятельно! После этого Анна быстро пошла на поправку, и уже через десять дней окончательно выздоровела и выписалась домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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