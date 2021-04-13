В Самаре бывших членов банды Неверова приговорили к 40 годам колонии строгого режима

Руслан Гафаров, Роман Гореславец, Вадим Жестков и Алексей Стоволосов вины в суде не признали Фото: Александра БУДАЕВА

Сегодня в Самарском областном суде огласил приговор по громкому делу предполагаемых членов банды Неверова, которая в 90-е и «нулевые» хозяйничала в Тольятти, подминая под себя рынок торговли автозапчастями, нефтепродуктами, плюс игорный бизнес. Предполагаемый глава группировки, Сергей Неверов, много лет уже живет за границей, а его бывших приспешников постепенно привлекают к ответственности за былые «подвиги».

Кто такие подсудимые

Летом прошлого года на скамье подсудимых оказались Руслан Гафаров, Роман Гореславец, Вадим Жестков и Алексей Стоволосов. По версии следствия, все они входили в банду Неверова, точнее в организованное преступное сообщество (ОПС).

- Все члены ОПС общались и дружили между собой, многие были связаны родственными связями, однако приказы «сверху» не подлежали обсуждению и исполнялись беспрекословно, - рассказывал в самом начале процесса гособвинитель Святослав Михайловский. – ОПС состояло из четырех структурных подразделений с разными функциями, руководителями и подчиненными. По версии следствия, четверо подсудимых как раз входили в одну из таких «ячеек».

По оперативным данным, Сергей Неверов живет за границей Фото: Александра БУДАЕВА

Что им вменяли

Следствие вменяло четырем подсудимым сразу несколько преступлений: первое – убийство владельца сети АЗС Павла Желанова во время его пробежки в лесу в 2005 году. Годом позже в поле зрения ОПС Неверова попал гендиректор УК «Промстрой» Валерий Радченко, следователи считают, что подсудимые напали ни бизнесмена и жестоко избили его возле подъезда, а чуть позже сожгли его машину.

Следующей жертвой стала жительница Жигулевска Ирина Серова: ее сына обещали заразить ВИЧ-инфекцией и даже показывали ей шприц, в котором якобы была инфицированная кровь (на самом деле томатный сок).

С Валерия Радченко, по версии следствия, нападавшие требовали 30 млн рублей, с Ирины Серовой – 23 млн рублей. Никто из них денег преступникам не передал.

Еще один эпизод «в копилочке» обвинений подсудимых – это покушение на убийство Владимира Сафронова. Интрига в том, что, по оперативным данным, Сафронов тоже ранее состоял в ОПС Неверова (сам он это не признает) и даже занимал там далеко не последнее положение, возглавляя «подразделение», которое занималось слежкой за будущими целями и жертвами.

Владимир Сафронов не признает, что некогда состоял в ОПС Сергея Неверова Фото: Александра БУДАЕВА

Благодаря строжайшей конспирации Владимир Сафронов оказался крепким орешком – даже его водитель до последнего не знал, куда он собирается ехать. Но брешь в защите найти все же удалось, и 24 марта 2017 года к машине Сафронова подъехала серебристая «Гранта» и киллер, сидевшей на заднем сидении, выпустил в него 7 пуль.

Выжил Сафронов благодаря своему водителю, который выскочил из машины сам и вытащил «соседа справа».

Что говорят подсудимые

Никто из четырех мужчин, которые оказались на скамье подсудимых, вины не признал, они утверждали, что свидетели, а может быть, и потерпевшие, давали показания под давлением следствия.

- У нас потерпевший Сафронов говорит, что киллер был в маске, так как же он опознал меня? – возмущался в суде Вадим Жестков.

- Маска закрывала все не лицо, у меня были доли мгновений, когда ваш пистолет дал осечку. Этого хватило, чтобы я вас узнал и запомнил, - заявил на заседании Владимир Сафронов.

Подсудимые надевали маски и менялись одеждой, чтобы запутать свидетелей Фото: Александра БУДАЕВА

Его водитель тоже сумел опознать стрелявшего.

- Подсудимые менялись одеждой прямо на заседании, надевали на лица маски, но свидетель все равно безошибочно опознал того, кто, по его мнению, стрелял. Это и был Вадим Жестков, - рассказала адвокат Владимира Сафронова.

Что решил суд

Это уголовное дело в Самарском областном суде рассматривалось на протяжении восьми месяцев. Вопрос о виновности подсудимых решала коллегия, состоящая из трех судей, приговор писался несколько дней, на его оглашение потребовалось несколько часов.

В итоге суд посчитал не доказанным участие подсудимых в организованном преступном сообществе, плюс часть иных обвинений: у Гореславца, к примеру, «исчезло» из перечня преступлений покушение на убийство, незаконный оборот оружия и бандитизм, у Гафарова и Стоволосова - бандитизм и умышленное уничтожение чужого имущества.

Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе суда, Вадима Жесткова в итоге приговорили к 15 годам лишения свободы, Романа Гореславца – к 9 годам, Руслана Гафарова и Алексея Стоволосова – к 8 годам, все они отбывать наказание по решению суда должны в колонии строгого режима.

С большой долей вероятности подсудимые приговор будут обжаловать в апелляционной инстанции.

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