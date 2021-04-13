Житель Самарской области, который убил младенца утюгом, добился смягчения приговора

На следствии Владимир Чичаев вину признал, а в суде заявил, что дочку просто уронил Фото: Александра БУДАЕВА

Апелляционная инстанция смягчила приговор Владимиру Чичаеву и Наталье Канабеевой. В прошлом году его признали виновным в убийстве родной дочери, а ее – в укрывательстве тяжкого преступления.

Заяц в роли младенца

Надя (имя ребенка изменено. Прим.автора) родилась в ноябре 2019 года, девочка была слепая, с нарушениями развития мозга, врачи посоветовали родителям оформить инвалидность. Младенец часто кричал и, по версии следствия, этим сильно раздражал отца.

В ночь с 7 на 8 февраля прошлого года, пока Наталья готовила дочке кашу на кухне, подвыпивший папаша «успокоил» дочь ударом утюга по голове. Скорую помощь ребенку не вызвали, а утром, когда стало понятно, что младенец умер, парочка рванула прочь из родного Октябрьска. В загуле они были неделю. Родня забила тревогу: а как же младенец?

Правоохранительные органы выехали к дому, где жили Наталья и Владимир, но никаких детей ни там, ни у соседей не обнаружили. Вызвали кинологов, служебная собака привела силовиков на местную свалку, там тело ребенка нашли завернутым в черный пакет.

Тело ребенка нашли на свалке недалеко от дома горе-родителей Фото: принтскрин видео.

Родителей задержали, Владимир вину сразу признал и даже показал следователям на игрушечном зайце, как укачивал дочь, а потом наносил ей удары по голове.

Судебные открытия

В июне 2020 года парочку отправили под суд. Владимира Чичаева обвинили в убийстве малолетнего ребенка, Наталью Канабееву – в заранее не обещанном укрывательстве тяжкого преступления.

Женщина вину признала, но показания давать отказалась: мол, и так сердце болит, со всем согласна, ранее следователям рассказывала, как дело было.

А Владимир всех удивил: он заявил, что это был его единственный ребенок, поэтому дочку он любил и вреда бы ей намеренно не причинил. По его словам, в тот вечер малышку он просто уронил, а про утюг уже следователь придумал, а он просто подтвердил. Врачей не вызвали, потому что испугались, что их к ответственности привлекут, поэтому и спрятали тело ребенка на берегу Волги, а не на свалке.

Ранее Владимир Чичаев показывал следователям, как именно убил дочь утюгом, но в суде от своих слов отказался Фото: принтскрин видео.

Однако эксперт в судебном заседании подтвердил, что на голове младенца - следы, которые не могли образоваться от удара головой об пол, утюг – вот одна из более правдоподобных причин появления таких отметин.

А органы опеки объяснили, чего именно опасалась Наталья. Оказывается, Надя была далеко не первым ее ребенком. В 2017 году у Канабеевой забрали троих детей и лишили ее родительских прав. По словам свидетеля, сама женщина спала на чистой кровати и всегда носила «приличную одежду», в то время как ее дети лежали на земляном полу и ходили, в чем придется. Последней каплей, как рассказали в суде, стали новости о том, что дети спали рядом с гниющей заживо матерью Канабеевой. После этого всю троицу у матери срочно забрали.

В апелляцию за справедливостью

16 июля прошлого года Владимира Чичаева и Наталью Канабееву признали виновными. Его приговорили к 17 годам колонии строго режима с ограничением свободы еще на год. Ее – к полутора годам условно с испытательным сроком в полтора года.

Наталья Канабеева - мать четверых детей, в отношении 3 ее лишили родительских прав, младшая дочь была убита Фото: Александра БУДАЕВА

Защитник Чичаева подал апелляционную жалобу на это решение и через некоторое время ему удалось добиться смягчения наказания.

- Приговор основан на первоначальных показаниях Владимира, данных во время предварительного следствия, - писал в своей жалобе адвокат. – Слова Натальи нельзя учитывать, потому что она не видела, что именно произошло с ребенком. Выводы экспертов противоречат фотоматериалам, отпечатки пальцев с утюга не сняли, плюс суд не учел все смягчающие обстоятельства – ведь он хотел вызвать скорую помощь и полицию, но Наталья ему не позволила.

Сторона защиты также просила переквалифицировать действия Владимира Чичаева на причинение смерти по неосторожности. Апелляционная инстанция на изменение приговора не пошла, но согласилась с тем, что именно подсудимые изначально помогли следователям восстановить всю картину произошедшего, так что их изобличение друг друга можно зачесть им в качестве смягчающих обстоятельств.

Чичаева отправили в колонию строгого режима, Канабееву оставили на свободе Фото: Александра БУДАЕВА

На основании этого апелляционная инстанция снизила Владимиру Чичаеву срок заключения с 17 лет колонии строго режима до 16 лет и 6 месяцев с ограничением свободы на один год, а Наталье Канабеевой – с полутора лет до одного года и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Информации о том, что подсудимые решили добивать справедливости в кассационной инстанции пока нет.

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