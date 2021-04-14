Настолько же массовое участие, как в 2019 году, в Самаре теперь вряд ли возможно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одна из самых важный акций России в этом году отмечает свой юбилей. В стране она должна пройти уже в 10-й раз. Но не помешает ли коронавирусная инфекция? Узнали, будет ли «Бессмертный полк» в Самаре в 2021 году. В прошлом году акция состоялась исключительно в формате онлайн. «Бессмертный полк» неизменно вызывает широкий общественный резонанс по всей стране, а в Самаре собирает десятки тысяч участников. Но именно по этой причине так сложно найти безопасный способ проведения флешмоба в условиях пандемии.

25 марта журналисты КП-Самара писали о том, что акция «Бессмертный полк» в 2021 году пройдет как в очном, так и в онлайн-формате. Это подтверждает Дарья Мокшина, координатор МИПОД «Бессмертный полк» в Самаре.

- Мы предполагаем, что в том или ином виде шествие состоится, и готовимся к нему, - комментирует она. - Однако в обычное время к началу апреля у меня уже есть подробная информация о том, как будет проходить акция. В этом же году подробностей до сих пор не знаю ни я, ни «Союз молодежи», непосредственно занимающийся организацией флешмоба.

Вероятно, мы останемся в состоянии ожидания и готовности вплоть до 9 мая. Кстати, в прошлом году окончательный и полный перенос мероприятия в онлайн состоялся буквально за несколько дней до него».

Рано делать выводы и по изменениям в постановлении губернатора Самарской области, которое регулирует ограничения для массовых мероприятий в условиях распространения коронавируса. Последняя редакция от 13 апреля продляет срок действия некоторых мер до 28 апреля. Вероятно, только после указанного числа мы сможем выяснить, на каких условиях «Бессмертный полк» сможет пройти по улицам Самары. Этот материал будет обновляться по мере поступления информации.

Напомним также, что КП-Самара в прошлом году собрала свой “Цифровой бессмертный полк” с историями участников и свидетелей событий Великой Отечественной войны.

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