Не понравились их шутки: в Самаре осудили убийцу двоих человек

Алексею было 30 лет, когда он погиб от руки отца Фото: Соцсети

Радику Г. из Тольятти 56 лет. Он в одиночку вырастил двоих детей, работал слесарем. Ближайшие 17 лет мужчина проведет в колонии строгого режима, куда его отправили за жестокое убийство собственного 30-летнего сына и 44-летнего соседа.

Преступление было совершено в ночь с 10 на 11 января прошлого года. В ту ночь Радик, его сын со своей женой и соседи отмечали сразу несколько праздников: Новый год и целых два январских дня рождения. К сожалению, праздник закончился трагедией.

Во время застолья Радику показалось, что сын Алексей и сосед Сергей над ним подшучивают. Это ему сильно не понравилось, завязался конфликт. Женщины пытались затушить спор, но мужчины распалялись все больше. Вероятно, немалую роль в этом сыграло количество выпитого алкоголя.

В какой-то момент Радик схватил со стола нож и бросился на оппонентов. Первым ему на пути попался сын Алексей, ему он одним движением руки перерезал горло. После этого мужчина набросился на соседа: сначала лупил его кулаками, ногами, потом повалил на пол и стал бить ножом, куда только мог дотянуться. Впоследствии эксперты насчитают восемь страшных ран: на голове, шее, груди и руках, которыми Сергей пытался защититься от нападения.

Алексей и Сергей умерли от кровопотери в тот же день, а Радика задержали полицейские.

- По итогам расследования ему было предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» и.о. начальника отдела государственных обвинителей отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля. – В декабре прошлого года уголовное дело направили в Самарский областной суд.

В суде Радик вину признал полностью. Его раскаяние выглядело вполне искренним. Мужчина до сих пор не понимает, как так вышло, что он поднял руку на родного сына.

- Сам наказал себя на всю оставшуюся жизнь, - признался он.

15 апреля Радику вынесли обвинительный приговор, назначив мужчине 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы еще на год.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.

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