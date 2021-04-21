"Стукнула одну по голове, другую вытряхнула из коляски": за жестокое обращение с детьми в Самаре воспитательницу наказали штрафом

В мае дом ребенка был закрыт на карантин, за что воспитатели получили дополнительные выплаты Фото: Александра БУДАЕВА

В мировом суде вынесли приговор бывшему воспитателю дома ребенка «Солнышко» Людмиле Ш. После 16 лет работы прошлым летом ее уволили «по статье» - за совершение аморального поступка, а чуть позже отдали под суд за совершение уголовного преступления. Его следователи квалифицировали по ст.156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка, соединенное с жестоким обращением с ним».

У женщины двое детей, но летом прошлого года ее мужа уволили с работы, в семье начались проблемы. Ее коллега в одиночку воспитывала троих детей. Предположительно, все это и сказалось на их отношении к подопечным – детям-сиротам, у которых есть разнообразные заболевания.

Как стало известно о преступлении

В ночь с 1 на 2 июля 2020 года кто-то опубликовал в соцсетях видео, на котором видно, как в беседке одни из воспитательниц дома ребенка «Солнышко» грубо вытряхивает из коляски маленькую девочку, потом дает по лбу другой, которая, видимо, плакала. Дети на тот момент были совсем маленькие: одной не было еще и двух лет, второй – 2 годика с небольшим. Как показала проверка, на видео попала Елена М. - опытный педагог-психолог и мама троих детей.

Предположительно, видео могли снять жильцы этого дома - он стоит прямо рядом с беседкой, где в тот день гуляла группа Фото: Александра БУДАЕВА

По регламенту заведения воспитатели не гуляют с группой по одиночке. На одну группу положены два воспитателя и нянечка. В тот день Елену М. на прогулке сопровождала Людмила Ш. – она тоже есть на видеозаписи. Точнее, в кадр попала ее нога и мобильник. В то время как напарница «разбиралась» с детьми-сиротами, Людмила не отрывала глаз от смартфона. Позже она объяснит это тем, что решала семейные проблемы.

Неподалеку была и нянечка Татьяна Р. Она попытается убедить руководство, что не слышала плача детей, но ей не поверят.

Что показала проверка

К тому моменту проверяющие поднимут видеозаписи с внутренних камер наблюдения дома ребенка «Солнышко» и увидят весьма интересные картины: мало того, что нянечка Татьяна была рядом с беседкой, где в голос ревели дети, а значит, не могла не услышать этого, так еще в кадр попали и другие нарушения. К примеру, та же Елена, выходя из беседки со своей группой, трижды ударила по голове девочку, сидящую в коляске, а других детей то и дело грубо одергивала по поводу и без. По словам сотрудников заведения, позже факты рукоприкладства камеры зафиксируют и во время обеда.

К проверке дома ребенка участвовали специалисты минсоца и общественники Фото: Александра БУДАЕВА

В объяснительной на имя руководства Елена напишет, что коляска, в которую лезла девочка на видеозаписи, могла сложиться и травмировать ребенка, поэтому она и пресекла это. Да, по неосторожности девочка упала, но травм не получила.

Людмила напишет, что все произошло слишком быстро, и она просто не успела ничего предпринять. Тем более, что в это время принимала сообщения из дома и несколько отвлеклась от всего происходящего вокруг.

Врачи и психологи (уже другие, не те, что были уличены в жестокости) осмотрят всех детей, с которыми имели дело Елена и Людмила, но придут к выводу, что малыши не получили серьезных физических и психологических травм, поэтому женщин-воспитателей уволят, а уголовное дело в региональном Следственном комитете возбудят не по факту истязания детей, а по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка, соединенное с жестоким обращением с ним».

После скандала весь персонал дома ребенка проверили на эмоциональное выгорание Фото: Александра БУДАЕВА

Суды

Через несколько месяцев после всех этих разбирательств, в сентябре 2020 года, Елена, Людмила и Татьяна подадут на дом ребенка «Солнышко» в суд. Бывшие воспитательницы будут требовать восстановить их на работе, нянечка – выплатить ей деньги за то время, что она была отстранена от работы во время проверок. Все трое также просили суд заставить дом ребенка выплатить им премии, отпускные и моральный ущерб – более, чем по полмиллиона рублей каждой.

Октябрьский районный суд Елене и Людмиле отказал по всем пунктам, а Татьяне присудил 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Женщины пытались обжаловать это решение в областном суде, но у них ничего не вышло.

К концу прошлого года в суд передадут и уголовные дела – Елену и Людмилу решено было судить по отдельности. Первой предъявят обвинение по трем эпизодам статьи 156 УК РФ, второй – по одному. Оба уголовных дела суд рассматривал в закрытых заседаниях. Разбирательство в отношении Елены еще не завершено, а Людмиле в апреле уже вынесли приговор – штраф 20 тысяч рублей в доход государства.

- Максимальная санкция статьи 156 УК РФ предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Однако назначение наказания в виде лишения свободы за преступления небольшой тяжести возможно лишь при наличии отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ (рецидив, тяжкие последствия, особая жестокость). Таким образом, в конкретном случае закон не позволяет назначить данный вид наказания, - объяснили корреспонденту «КП-Самара» в областной прокуратуре. Потому что даже гособвинение просило суд ограничиться штрафом. Правда, прокуроры просили штраф 50 тысяч рублей.

Чем закончится рассмотрение в суде уголовного дела Елены М., которой вменяют не один, а три эпизода, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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