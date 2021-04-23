Будет ли демонстрация в Самаре 1 мая 2021 года

За последний год прибавилось людей труда, работающих дома. И славить их придется теперь оттуда же Фото: Архив "КП"

Несколько лет назад в Россию вернулась традиция отмечать Праздник весны и труда демонстрацией 1 мая. Обычно участвуют в масштабном шествии сотрудники крупных предприятий, представители профсоюзов, студенты, творческие коллективы. Одни в этом празднике находят повод выразить солидарность трудящихся, другие приходят ради зрелищ и духа народных гуляний, некоторые даже используют его как повод высказаться. Узнали, состоится ли демонстрация в Самаре 1 мая 2021 года.

Как бы то ни было, в 2020-м году в Самаре демонстрацию 1 мая пришлось отменить из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. В качестве альтернативы КП-Самара предлагала провести демонстрацию в формате онлайн. Но эта идея имела скромный резонанс.

На момент написания заметки администрация Самары еще официально не объявила ни о переносе демонстрации 1 мая 2021 в режим онлайн, ни о ее отмене. Однако самарское шествие не было и анонсировано. Недавно ряд регионов России подтвердил свой отказ от праздника. Власти Москвы также не согласовали проведение массовой акции и объявили о переносе ее в онлайн. Пока пользователям всего лишь предлагают вспоминать 1 мая в социальных сетях о том, как праздник проходил в былые время. Фактически это значит, что специальные мероприятия администрация столицы не готовит ни для улиц, ни для интернета. Однако до Первомая пока остается время, и уточняющая информация еще может появиться.

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