«Все время улыбались, не переставая»: брат погибшего полковника Гошта – о странностях расследования массового убийства

Евгений Гошт и через много лет не сможет забыть того, что увидел в родительском доме в то утро Фото: принтскрин видео.

Утром 24 апреля 2016 года Евгений Гошт приехал с ночной смены домой к родителям в село Ивашевка Сызранского района. Там должны были сладко спать родители, любимая жена, маленькая дочка, племянница и брат с супругой. Открыв дверь, мужчина увидел комья земли. Дальше – кровь, трупы и маленькую дочь без сознания. Настя (имя девочки изменено. Прим.автора) выжила, но что произошло в то утро, не помнит. Ей сказали, что мама заболела и умерла, правды девочка не знает до сих пор – отец, как может, оттягивает тяжелый разговор на эту тему.

Громкое убийство, простое объяснение

Массовое убийство в народе сразу связали с родом деятельности Андрея Гошта: с июня 2013 по сентябрь 2015 год он возглавлял сызранскую полицию и, по слухам, за это время нажил себе немало врагов, пытаясь бороться с местной организованной преступностью, рынком контрафактного алкоголя и так называемыми этническими группировками.

Однако следствие пришло к выводу, что все это здесь совершенно не при чем. 1 мая были задержаны трое подозреваемых, 4 мая – предполагаемый организатор, который якобы добровольно вернулся в Россию из Таджикистана чтобы заявить о своей невиновности. Ему не поверили.

Проститься с погибшими в 2016 году пришло очень много народу Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

По версии следствия, Махмадали Ахмадов и его друг Роман Фаталиев «скооперировались» с двумя знакомыми - Исламом Бабаевым и Орханом Зохрабовым, вместе они планировали обчищать чужие коттеджи. В конце апреля их выбор пал на частный дом в селе Ивашевка, они не знали, кому он принадлежит. На участок зашли через проем в заборе, в дом – через незапертую по старой деревенской привычке дверь. В доме четверо незваных гостей из ближнего зарубежья неожиданно для себя обнаружили толпу народа – Гошты почти в полном составе приехали к родителям на выходные. С испугу преступники поубивали всех черенками от лопат и деревянными битами, спешно похватали вещи, которые могли представлять хоть какую-то ценность, и сбежали. Чуть позже, осматривая добычу, в барсетке они обнаружили служебное удостоверение Андрея Гошта, после чего попытались избавиться от улик, закопав их.

Уже в октябре 2016 года Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов отправились под суд. Им вменили разбой, убийство более двух лиц и покушение на убийство несовершеннолетней. 25 января 2017 года суд присяжных посчитал их вину доказанной, и 24 февраля Ахмадова и Фаталиева приговорили к пожизненному заключению, Зохрабову дали 26 лет колонии строгого режима, а Бабаеву - 25 лет.

Следствие считает, что семью Гоштов убили: Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Сомнения остались

- Они все следствие улыбались, а потом услышали приговор и стали за сердце хвататься, - вспоминает Евгений Гошт. Суд по делу о массовом убийстве в Самаре проходил в закрытом режиме, так что там могли присутствовать только те, кто имел к делу непосредственное отношение. Об этом просил сын убитого полконика – Хельмут Гошт.

Евгений Гошт не верит в версию следствия, считает, что фигурантов «обработали», чтобы они взяли вину на себя. Да, они «засветились» на камерах видеонаблюдения, точнее, на тех фрагментах, что удалось восстановить. Но там не разобрать лиц, видно лишь, как мужчины подходят к дому, а потом изображение чем-то закрыли, а блок системы видеонаблюдения и вовсе позже утопили. Вполне вероятно, что после этого в дом мог зайти кто-то еще, чье имя следствие так и не назвало.

Массовое убийство в Ивашевке объяснили обычным разбойным нападением Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Родственники осужденных во время процесса тоже заявляли об их невиновности. Отец Орхана Зохрабова, к примеру, уверял: сыну эта «копеечная» добыча была не нужна – у семьи был свой бизнес, зачем же рисковать и лезть к кому-то в дом? Адвокат Ахмадова Александра Колесникова заявляла, что на орудиях преступления нет отпечатков пальцев никого из фигурантов, зато есть потожировые следы кого-то иного, но кого – не известно.

Те, кто не поверили в официальную версию, указывали и на другие несостыковки: много дорогих вещей и даже налички осталось в доме. Более того, преступники закопали барсетку, в которой вместе со служебным удостоверением Андрея Гошта лежала купюра в 5000 рублей. При этом они зачем-то оставили себе украденную банковскую карту и даже попытались снять с нее деньги, будто для того, чтобы специально вывести следствие на свой след.

Андрей Гошт возглавлял сызранскую полицию с июня 2013 по сентябрь 2015 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Попытка смягчить свою участь

В марте 2017 года все четверо подали апелляционную жалобу в Верховный суд. Осужденные и их адвокаты указывали: следствие не смогло доказать, что они шли в дом к Гоштам именно убивать, а значит, убийство не было изначально запланировано. Между тем, как следует из текста жалоб, адвокаты считают, что присяжным никто не объяснил, что каждый отдельный исполнитель может действовать по собственному усмотрению, выходя за рамки того, что изначально обсуждалось с товарищами. Отсюда – и дальнейшие несправедливые и необоснованные суждения, которые «вылились» в излишне суровый приговор.

Суд посчитал обоснованной только жалобу Зохрабова на то, что ему зачли в качестве отягчающего обстоятельства рецидив совершения преступлений, хотя присяжные признавали его заслуживающим снисхождения, а значит, этого делать и правда было нельзя. После этого ему чуть смягчили приговор: с 26 до 25 лет и 10 месяцев колонии.

Махмадали Ахмадов 4 мая 2016 года вернулся в Россию из Таджикистана чтобы заявить о своей невиновности, в итоге пробудет в колонии до конца своих дней Фото: МВД России

По решению суда, искупить вину перед семьей погибшего полковника Гошта все четверо осужденных должны не только коротанием дней за решеткой, но еще и рублем: они должны выплатить 5 млн рублей сыну погибшего полковника Хельмуту Гошту, 4 млн рублей – Евгению Гошту и еще 3 млн рублей – Андрею Потолкову – мужу племянницы Андрея Гошта, которая также погибла в ту ночь. Только начав возмещать ущерб в будущем Зохрабов и Бабаев теоретически могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Но они к этому как будто не стремятся. По словам Евгения Гошта, за пять лет их семья не получила от осужденных ни копейки. Между тем, сумма их долгов с годами лишь растет: исполнительские сборы, штрафы и пенни прибавили в изначальной сумме по меньшей мере полмиллиона рублей.

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РАССЛЕДОВАНИЕ УЛЬЯНЫ СКОЙБЕДЫ

ЧАСТЬ 1

Свидетель расправы над семьей полицейского под Сызранью: «Я знаю, как убийцы попали в дом Гошта»

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ЧАСТЬ 2

Погибшего полковника Гошта обвиняют в вымогательстве

Вера Корнилова позвонила нам в редакцию сама. Полная женщина с татарским разрезом глаз, до крика возмущается идущими по ТВ репортажами о том, что Гошт боролся с незаконной водкой: «С чем он боролся, он с бабками с пирожками боролся, рыбу бедным торговкам на рынках раскидывал, а паленая водка как продавалась, так продается, 30 рублей бутылка, в официальных магазинах!» (подробности)

ЧАСТЬ 3

Бандиты накануне задержания подозреваемых в убийстве: Гошт правильный мужик был! Это не мы…

Сызрань бродит темой расправы над семьей полицейского, как тесто на пасхальные куличи. В гостинице обсуждают сотрудницу Марину, по совместительству, хозяйку одного из кафе, сломанных Гоштом: «Она что-то не сильно расстроилась, когда его убили» (подробности)

ЧАСТЬ 4

«КП» стали известны имена возможных убийц Андрея Гошта и его семьи

Анонимный источник по телефону рассказал корреспонденту самарской «КП» о задержанных по делу об убийстве семьи полицейского Андрея Гошта (подробности)

ЧАСТЬ 5

Подозреваемых в убийстве бывшего начальника полиции Сызрани и его семьи арестовали на два месяца

В районном суде города Сызрань в понедельник, 2 мая, было рассмотрено дело об избрании меры пресечения для подозреваемых в убийстве начальника местной полиции Андрея Гошта и его семьи. Троих возможных убийц, которые были задержаны 30 апреля и в ночь на 1 мая, доставили в зал суда под конвоем (подробности)

ЧАСТЬ 6

Гошта убили не узбеки, а выходцы из Азербайджана

- Это чего тут? – озадаченно спрашивали сегодня сызранцы, увидев возле райсуда отряды омоновцев и розыскную собаку с кинологом.

- Убийцам Гошта меру пресечения избирают.

- Да-аа?! Их поймали?!!! – удивлялись несведущие обыватели и качали головами. В то, что поймали тех самых, Сызрань почему-то не верит. Но по порядку (подробности)

ЧАСТЬ 7

В деле об убийстве Андрея Гошта появились еще двое возможных соучастников

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- Хватают, кого сами придумали. За 900 рублей – и начальника уголовки замочить… (подробности)

ЧАСТЬ 8

Таджик Махмадали Ахмадов по прозвищу Сашка выточил биты для убийства Гоштов из черенка лопаты

Сашкой они зовут Махмадали, это такая русская народная традиция, переиначивать трудные восточные имена. И воспоминания об этом Саше у местных совсем не радужные. (подробности)

ЧАСТЬ 9

Банда выбрала дом Гошта просто потому, что там не горел свет

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