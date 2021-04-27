Топ-5 путешествий за Волгу: куда можно уплыть из Самары на майские праздники

Половодье - не помеха прогулке по Волге Фото: Архив "КП"

В 2021 году речная навигация в Самаре открылась в середине апреля, снова сделав маршруты и красоты волжских берегов доступными для туристов выходного дня. А длинные выходные с 1 по 10 мая очень подходят, чтобы выкроить время для освежающего путешествия по великой Волге. Иными словами, есть все предпосылки устроить себе выходные настоящего самарского волжанина.

Рассказываем, какие есть варианты, и во сколько они нам обойдутся.

За вдохновением в Ширяево

От небольшого путешествия в село Ширяево можно ожидать буквально всех волжских удовольствий. Оно может вместить в себя продолжительную речную прогулку с полным осмотром Самары “с воды”, исследование заповедных троп Жигулевских гор с покорением вершин разной степени крутости, культурный досуг с посещением музея Ильи Репина или музея летучей мыши, пляжный отдых, а может быть даже немного деревенского сибаритства. Оговорка только одна: продолжительность рейса до Ширяева (2,5 часа от Речного вокзала) делает не слишком целесообразным путешествие одним днем. К счастью, туристическая инфраструктура села неплохо развита, и доступное по цене место для ночлега найти здесь обычно несложно.

Расписание:

Туда: ежедневно в 8:30 от Речного вокзала, в 9:30 от поляны им. Фрунзе

Обратно: ежедневно в 16:00 из Ширяево

Цена билета: 120 руб.

Экскурсия на гору Стрельная - хороший вариант для тех, кто решит остаться в Ширяево на несколько дней Фото: Данила ТЕЛЕГИН

С великами в Рождествено

Переправляться в село Рождествено ради пешей прогулки - не лучшая идея. Само по себе поселение мало чем примечательно, а хорошее место для пикника поблизости найти сложно. Зато это отличная точка старта для велосипедистов: дороги отсюда идут и на Шелехметь, мимо Новинского бора, и на Гаврилову поляну, мимо Выползовского бора и гор. Маршруты эти, длиной примерно в 15 км. каждый, посильны даже для спорстменов-любителей. Кстати, многие предпочитают брать велосипед напрокат непосредственно в селе, а не тащить его на пассажирском речном транспорте.

Расписание: ежедневно и ежечасно от Речного вокзала в выходные дни.

Цена билета: 83 руб. Провоз велосипеда -125 руб.

На пляжи с видом на Самару

С пляжей островов Поджабный и Зеленая роща открывается отличный вид на Самару, что делает их идеальными для поездок выходного дня… но это только в теории. На практике пристани Средний пляж и Зеленая роща появляются ближе к концу половодья, и к этому времени прибрежные территории оказываются плотно заставлены палатками и застроены летними домиками. Если встать поблизости на пикник, то придется терпеть на себе косые взгляды, а может быть и выслушивать неприятные пожелания от заволжских аборигенов.

На майские больше всего шансов без последствий отдохнуть на берегу в районе турбаз Прорана, на Поджабном. В 2021 году разлив Волги умеренный, так что связанных с ним приключений не предвидится. Если же захочется задержаться, то базы отдыха разной степени обустроенности нынче работают на Проране круглый год.

Расписание: каждый четный час - от Речного вокзала, с 8:00 до 20:00, каждый нечетный - от Прорана, c 9:00 до 19:00

Цена билета: 83 руб.

Окрестности Гавриловой Поляны и Подгор - прекрасное место для прогулок Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Погулять на Гаврилову поляну

Этот маршрут подходит для любителей пеших прогулок. Переправившись до Гавриловой поляны, за один день можно успеть подняться на гору Белая, охладиться в Ледяной пещере, заглянуть в Подгоры с их кулинарными достопримечательностями, посетить Заволжский мужской монастырь со святым источником, вдоволь нагуляться по лесам и полям. Смелые пешеходы, бывает, добираются от Гавриловой поляны до Ширяева, но в период разлива на береговых участках этого пути могут ожидать сюрпризы.

Расписание:

Туда: ежедневно в 7:45 от Речного вокзала, в 8:50 - от Поляны им. Фрунзе;

Обратно: ежедневно в 17:00 от Гавриловой поляны.

Цена билета: 104 руб.

В круиз, к соседям по стране

Несмотря на время высокой воды на Волге, круизы уже вовсю ходят в период майских праздников. Несколько теплоходных поездок из Самары продолжительностью в три дня и две ночи запланированы на первые числа месяца. Это круизы до Казани, до Саратова и Волгограда. Чуть дольше длится речное путешествие в Свияжск и Болгары. Самое продолжительное плавание займет дни с 4 по 12 мая - на теплоходе Александр Радищев до Астрахани.

Расписание: у туроператоров

Цена: от 6000 руб. за трехдневный круиз

Спрос на круизы большой, но и вариантов много Фото: Архив "КП"

Вместо бонуса: речная прогулка в День Победы

9 мая Самарское речное пассажирское предприятие предлагает посмотреть фейерверк с Волги. Теплоходы отправятся на специальную прогулку от Речного вокзала в 21:00. Цена билета для взрослых составляет 800 руб., для детей - вдвое меньше.

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