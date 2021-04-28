Парень из Самары отметил освобождение из колонии так, что снова туда вернулся

При задержании молодой человек плакал и просил не отправлять его снова в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Яну 24 года, за свою недолгую жизнь на скамье подсудимых он был уже раз десять, в большинстве случаев – за воровство.

30 ноября прошлого года молодой человек в очередной раз освободился, приехал к матери домой. 1 декабря отметил начало новой жизни в ближайшем баре. Вот только пары алкоголя сработали своеобразно, и новая жизнь не задалась.

- Выйдя из бара, я поймал такси, попросил покатать меня по городу, ведь я год его не видел, - вспоминал события того вечера Ян. – На ул.Мяги увидел круглосуточный магазинчик, попросил тормознуть около него. Не помню, заплатил ли за поездку, если честно. Зашел внутрь, увидел, что там почти никого нет. Так и «родилась» идея «обнести» эту точку.

Внутри магазинчика в тот вечер, кроме продавщицы Оксаны, была еще ее подруга Ирина с шестилетним сынишкой. Мальчик увлеченно играл на планшете за прилавком, пока взрослые болтали. Он не видел, как в двери зашел смуглый паренек, вышел, а через пару минут вернулся. В руках у него была «розочка» - осколок разбитой стеклянной бутылки.

- Он быстро подошел вплотную к прилавку наставил на меня «розочку», стал кричать и требовать, чтобы я ему все деньги из кассы отдала, - рассказывала позже продавщица Оксана полицейским. – Я испугалась, просила его успокоиться, не делать глупостей, но он меня не слушал.

Ирина в этот момент встала так, чтобы сын не видел нападавшего. Но, в общем-то, ее тревога была напрасной: мальчик даже не поднял головы, чтобы посмотреть, кто и почему кричит.

В этот момент внутрь заглянул мужчина. Увидев, что происходит, остановил на улице прохожего и попросил помощи: мол, женщин же грабят. Вдвоем они скрутили Яна и передали его с рук на руки полиции.

- Когда приехали полицейский, паренек расплакался, стал просить прощения, сказал, что только вчера вышел на свободу из колонии и больше туда не хочет, – вспоминал Андрей, который помог в тот вечер скрутить Яна.

- Молодому человеку по итогам расследования предъявили обвинение в совершении разбоя с применением предмета, используемого в качестве оружия, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Железнодорожного района Самары Иван Овчинников.

Дело в суд направили в январе 2021 года, Ян вину в суде признал, пытался убедить суд, что раскаивается и понял все свои ошибки. Но с учетом богатого прошлого к его заведениям отнеслись критически. 27 апреля молодого человека признали виновным и приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии строгого режима.

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