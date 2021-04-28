Дмитрий Азаров — о ситуации перед майскими праздниками: «Будем оперативно реагировать на любые изменения»

В начале пандемии перед региональными властями стояло много вопросов, на которые нужно было находить ответы, причем делать это в считанные часы и минуты. Фото: Светлана Осьмачкина

Год пандемии позади - и к этой дате Самарская область подошла в том числе и с достижениями. Сложная ситуация заставила многому научиться, на многое посмотреть другим взглядом. С губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым журналисты КП-Самара поговорили о том, какие задачи в самом начале казались ему самыми сложными и какими действиями земляков он гордится больше всего.

- Прошел год с начала пандемии и введения ограничительных мер. Оцените, какие задачи в начале пути казались самыми сложными, и что, по Вашему мнению, удалось сделать?

- Пандемия новой коронавирусной инфекции - это вызов, с которым человечество ранее не сталкивалось. Локдауны, удаленка, масочный режим, закрытие границ и транспортного сообщения, первые случаи заражения. В первые недели мир оказался не готов противостоять этой беспрецедентной угрозе.

Как и многие регионы столкнулись с проблемами, которых ранее не существовало. Например, выяснилось, что инфекционные отделения больниц в полной мере не отвечают требованиям для лечения коронавируса, не оборудованы медицинскими газами. Увеличивая специализированный коечный фонд - а в пиковые периоды под лечение больных ковидом и пневмониями было задействовано 6788 коек - параллельно решали вопросы строительства шлюзов и кислородных станций, обеспечения медперсонала сизами, маршрутизации бригад скорой и пациентов.

С марта прошлого года я возглавляю региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Штаб был сформирован еще до того, как в Самарской области зафиксировали первый случай коронавируса, для нас было очевидным, что ситуация более чем серьезная.

В работу включились руководители всех ключевых ведомств и это позволило без проволочек принимать решения при межведомственном взаимодействии.

Многие ограничения мы обоснованно вводили даже раньше, чем на федеральном уровне. Например, это касалось обязательной самоизоляции для въезжающих из других регионов. Уверен, эта мера помогла нам избежать резкого роста числа заболевших в первые месяцы и оградить систему здравоохранения от перегрузки.

Наконец, нам удалось сохранить баланс между введением строгих запретов, призванных защитить здоровье граждан, и сохранением экономики. Это была очень непростая задача, потому что ранее с подобным не сталкивались. Точечно решали вопросы с обеспечением санитарного режима на заводах. В итоге наши ключевые предприятия - АвтоВАЗ, Прогресс, Тяжмаш, предприятия нефтехимической промышленности, строительный сектор - практически не останавливали свою работу. И за это - отдельное спасибо руководителям предприятий, которые, понимая меру ответственности, в кратчайшие сроки перестроили производственный процесс в соответствии с жесткими санитарно-эпидемиологическими требованиями. Люди сохранили работу, могли обеспечивать семьи, не впадать в панику (а этого тоже хватало).

Конечно, все это не было бы возможным, если бы не федеральная поддержка, меры, принятые лично президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Беспрецедентная помощь была оказана семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бизнес-сообществу. По тем направлениям, которые в силу специфики региона не были охвачены федеральной поддержкой, мы вводили свои региональные меры - в условиях жесточайшей бюджетной экономии. Принимали решение по полной компенсации оплаты за ЖКУ определенным категориям граждан, вернули ЕДВ ветеранам, у которых выплаты были отняты в 2017 году. Сейчас эти выплаты получают 91,5 тысяч ветеранов.

В целом мы сформировали 124 меры социальной поддержки для более миллиона жителей губернии. В 2020 году на эти цели выделено 26,6 млрд рублей. В этом году - еще больше, порядка 35 млрд рублей направим для поддержки земляков. Большие надежды в этом году возлагаем на социальные контракты. Благодаря 20-ти кратному увеличению финансирования, до 1 млрд рублей, расширен и список возможностей для поддержки. Средства можно использовать для получения новой профессии, ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, личного подсобного хозяйства, а также на цели по преодолению трудной жизненной ситуации. Планируемая численность получателей в этом году - более 10 тысяч семей.

Безусловно, опорой для людей, семей прежде всего, станут новые выплаты, озвученные в Послании президентом страны.

- Кого считаете настоящими героями этого года: наверняка, не только врачей? Кому сегодня хочется сказать отдельное спасибо и за что?

- «Спасибо» хочется сказать не только врачам, но им - прежде всего. Именно они - настоящие герои этого года пандемии. Именно наши доктора, медсестры, санитары, лаборанты, работники «скорой» проявили настоящее подвижничество в борьбе с невидимым врагом. Трудно представить, насколько им было тяжело, особенно на первых этапах, когда никто не знал, как бороться с этой заразой. Действовали «на ощупь», искали подходы, эффективные схемы лечения, вселяли надежду в самих больных и их родственников. При этом сами уходили в «красную зону» на недели, не видели собственные семьи, чтобы не подвергать риску заражения. Конечно, это герои. Настоящие герои дня сегодняшнего.

Спасибо социальным службам. В условиях, когда старшее поколение вынуждено было соблюдать самоизоляцию, именно соцработники первыми приходили на помощь. Приносили продукты, помогали по хозяйству, поддерживали морально. Это, безусловно, люди с большим сердцем, для которых нет чужой беды.

Особые слова благодарности волонтерам и социально ответственному бизнесу. Без них мы совершенно точно не смогли бы так быстро организовать адресную помощь представителям старшего поколения. Всех, кто хотел и был готов помочь - а таких оказалось более 10 тысяч! - объединила акция «Мы вместе». Всего за активный период взаимопомощи поступило почти 127 тысяч обращений жителей. Волонтеры доставляли продуктовые наборы (всего - более 500 тонн!), помогали добраться до медицинских и социальных учреждений, решали бытовые вопросы. Да и просто поддерживали добрым словом тех, кто вынужден был оставаться дома. Значение вклада волонтеров в борьбу с пандемией невозможно переоценить!

Справедливо поблагодарить и работников торговли, транспорта, коммунальных служб. А еще - сотрудников органов правопорядка, Роспотребнадзора, таможни - все они напряженно и ответственно работали в самые сложные периоды пандемии, подчас решая, казалось бы, невыполнимые задачи. Стоит только вспомнить отправку на родину граждан Узбекистана. Сколько сил было затрачено, сколько переговоров проведено. Но главное - есть результат, и есть благодарность людей.

- Для Вас как для губернатора насколько сложно было оставаться в курсе и держать под контролем все сферы жизни региона, постоянно держать руку на пульсе? Недавно Вы говорили, что работаете по 18 часов в сутки, а какой был максимум в дни пандемийного года? Самое позднее время, до какого приходилось задерживаться на работе?

- Привык работать по 16-18 часов в сутки, это для меня не новость. И в период подготовки к ЧМ так работали, чтобы успеть достроить стадион и подготовить регион к встрече гостей.

Другое дело, что настрой там был совсем другой - это была позитивная работа, чувствовался общий эмоциональный подъем. А здесь наоборот - не допустить паники, успокоить людей, спасти как можно больше жизней. Все очень тяжело переживали, и я не исключение. Понимал, что моим дорогим землякам важно получать достоверную информацию из первых уст, почти каждый день выходил в соцсети, рассказывал о ситуации. Постоянно был на связи - люди писали, с какими проблемами сталкиваются, и нередко именно такие обращения позволяли нам выявить и вовремя поправить те или иные сложности.

Пару раз и ночевать на работе пришлось. Подремал два часа, рубашку сменил - и вперед. Работа есть работа.

- На решение каких задач сегодня направлена работа оперативного штаба по борьбе с коронавирусом?

- Самое главное - это вакцинация. Только она позволит сформировать коллективный иммунитет и скорее остановить распространение коронавируса. Сегодня мы получаем поставки вакцин опережающими темпами и имеем все возможности проводить массовую прививочную кампанию. Запрос в обществе очень большой, люди массово записываются. И это очень хорошая тенденция. У нас работают круглосуточные пункты вакцинации, кстати, пользуются большой популярностью. В майские праздники поручил организовать передвижные прививочные пункты в парках, организовать выезды в дачные товарищества, чтобы сделать вакцинацию как можно более доступной и удобной для людей.

Многие сейчас считают, что угроза миновала. Но это далеко не так. Опасность еще сохраняется, и по ситуации в мире мы это наблюдаем. Поэтому очень важно сохранять санитарные требования и пройти вакцинацию. В борьбе с коронавирусом нет ничего эффективнее. Кстати, хочу поблагодарить наше старшее и мудрое поколение 65+. Ответственно подходят ко всем рекомендациям и ограничениям.

У нас один из самых высоких в России показателей по привитым гражданам этой возрастной группы, за что всем огромное спасибо.

- Дмитрий Игоревич, что главное сегодня в действиях власти?

- Главное избегать двух крайностей. С одной стороны, нельзя себе позволить расслабиться, не должно быть самоуспокоенности. Должен сказать, что все службы, все люди, кто сегодня в области находится на передовой борьбы с ковидом, это прекрасно понимают. Мы контролируем ситуацию ежедневно, ежечасно, и готовы оперативно среагировать на любое изменение ситуации.

С другой стороны - важен баланс. Люди в Самарской области должны жить полноценной жизнью - работать, учить детей, общаться с друзьями и родственниками, радоваться хорошей погоде и красоте родной земли. Все это возможно, соблюдая необходимые меры предосторожности, которые диктует ситуация.

Наша задача - власти, надзорных органов - соблюсти баланс. Сегодня мы с жителями Самарской области с этой задачей справляемся.

- Впереди майские праздники, Пасха, период шашлыков и поездок на природу. О чем сегодня нужно помнить и что может сделать каждый из нас для того, чтобы возрастала открытость и не случилось очередного локдауна?

- Прежде всего, защитить себя и своих близких. Соблюдать масочный режим. Избегать скопления людей. Руки чаще мыть, в конце концов. Правила, к которым мы все привыкли за последний год. И конечно, обязательно вакцинироваться! С праздниками! Будьте здоровы и берегите себя!

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