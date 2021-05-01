Салют в Самаре на 1 мая 2021 года. Показываем, как это было

В Самаре прогремел праздничный салют Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре на праздник Весны и Труда, 1 мая 2021 года, в Самаре прогремел праздничный салют. Журналисты КП-Самара увидели своими глазами волшебный салют на набережной на площади Славы.

Салют запустили напротив площади Славы Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На салют самарцев специально не приглашали, но гуляющие на набережной смогли его увидеть. Залпы начались в 22:00 напротив площади Славы.

Салют в честь 1 мая запустили с баржи Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Салют был запущен с баржи, напротив смотровой площадки. Праздничное представление в небе длилось около 8 минут.

Специально на салют самарцев не звали, чтобы избежать большого скопления людей Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Напомним, сегодня, 1 мая, в Самарской области не проводились праздничные демонстрации. Однако на общественных пространствах были организованы праздничные локации для горожан и сельских жителей.

Шикарный вид открывался со смотровой площадки Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В связи с погодными условиями, когда весь день в Самаре лил дождь, на набережной было не очень многолюдно. Однако, как сообщил корреспондент КП-Самара с места событий, все же некоторые гуляли в вечернее время.

Отметим, что в ночь с 1 на 2 мая в Самаре в Софийском соборе начнется пасхальное богослужение. Литургию проведет митрополит Сергий.