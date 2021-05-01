Салют в Самаре на 1 мая 2021 года. Показываем, как это было

В Самаре прогремел праздничный салют
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В Самаре на праздник Весны и Труда, 1 мая 2021 года, в Самаре прогремел праздничный салют. Журналисты КП-Самара увидели своими глазами волшебный салют на набережной на площади Славы.
Салют запустили напротив площади Славы
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
На салют самарцев специально не приглашали, но гуляющие на набережной смогли его увидеть. Залпы начались в 22:00 напротив площади Славы.
Салют в честь 1 мая запустили с баржи
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Салют был запущен с баржи, напротив смотровой площадки. Праздничное представление в небе длилось около 8 минут.
Специально на салют самарцев не звали, чтобы избежать большого скопления людей
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Напомним, сегодня, 1 мая, в Самарской области не проводились праздничные демонстрации. Однако на общественных пространствах были организованы праздничные локации для горожан и сельских жителей.
Шикарный вид открывался со смотровой площадки
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В связи с погодными условиями, когда весь день в Самаре лил дождь, на набережной было не очень многолюдно. Однако, как сообщил корреспондент КП-Самара с места событий, все же некоторые гуляли в вечернее время.
Отметим, что в ночь с 1 на 2 мая в Самаре в Софийском соборе начнется пасхальное богослужение. Литургию проведет митрополит Сергий.