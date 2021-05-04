Дворец спорта в Самаре может получить имя Высоцкого. Рассуждаем, хорошо ли это

Музей Высоцкого в Самаре уже есть. Фото: Михаил Трифонов

Новость о том, что строящемуся Дворцу спорта в Самаре присвоят имя поэта, актера, исполнителя Владимира Высоцкого взбудоражила жителей Самары, среди которых немедленно начались споры: а нормально ли называть спортивное сооружение именем культурного деятеля и не стоит ли особенно оценить моральный облик гения перед тем, как решение принять. С руководителем фонда Владимира Высоцкого в Самаре, известным исследователем творчества поэта и одним из первых инициаторов подобного переименования Михаилом Трифоновым обсудили почему Самаре не стоит стыдиться своей причастности к становлению Владимира Высоцкого как поэта, любимого миллионами современников. И нашли пять очень важных причин, для того, чтобы это переименование точно состоялось.

Владимир Высоцкий был спортивным человеком

Каждый день в театре на Таганке на репетициях различных спектаклей Высоцкий выполнял сложные спортивные упражнения для разминки, чтобы держать себя в спортивной форме. В клипе на песню "Утренняя гимнастика" он держит туловище горизонтально полу на одних руках (так называемая, "поза крокодила"), стоит на голове и прекрасно "держит угол".

Многих людей всегда впечатляла отменная физическая форма Владимира Семёновича. Он был таким с молодости, но никогда не отличался крутым атлетизмом. А в начале 70-х годов стал просто настоящим атлетом. Это отметили многие его друзья. Он спокойно крутил переднее сальто с места, и вообще выполнял запросто акробатические трюки. Это всё помогало ему виртуозно играть роли Хлопуши, Керенского и Гамлета в театре на Таганке, равно как и быть в целом в великолепной театрально-спортивной форме.

Высоцкий посвятил спорту более 30 песен

Шуточные и серьезные, посвященные настоящим спортсменам - друзьям Высоцкого. Некоторые из которых исполняются другими музыкантами и авторами-исполнителями и сегодня. К слову сказать, ни один из композиторов СССР и России не написал столько песен о спорте. Песня о сентиментальном боксере, про прыгуна в высоту, о чести шахматной короны, о штангисте, метателе молота...

Вот, некоторые имена, с кем из спортсменов дружил Высоцкий, всех невозможно перечислить: Яшин, Харламов, Фирсов, Третьяк, Власов, Алексеев, Брумель, Тышлер, Таль... Некоторым, например, футбольному вратарю Л.Яшину и штангисту В.Алексееву, В.Высоцкий написал песни, а М.Талю посвятил целый куплет в шуточной песне «Честь шахматной короны»

Владимир Высоцкий пел перед спортсменами на сборах и перед различными международными соревнованиями, вдохновляя их на новые спортивные победы. Так, во время Олимпийских игр в Канаде, в Монреале в 1976 году, В.Высоцкий пел для ведущих игроков сборной СССР по футболу О.Блохина и Л.Буряка.

Именно в "закрытом" Куйбышеве бард впервые дал самый массовый свой концерт

Выступления в нашем Дворце спорта были первыми выступлениями Владимира Высоцкого во Дворцах спорта вообще. Организовал их Городской Молодежный Клуб г. Куйбышева (ГМК-62)

Наш город может по праву гордится тем, что эти два концерта во Дворце спорта г. Куйбышева 29 ноября 1967 года придали Владимиру Высоцкому уверенности в своих творческих силах и после этих выступлений он стал тем самым Высоцким, которого все помнят и знают в настоящее время. В одной из песен, исполненных им во Дворце спорта, есть такие символические строки: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал…» Тогда, никто из сидящих в зале даже не догадывался, что стал свидетелем восхождения Высоцкого на свой Олимп…

Кстати, после выступлений во Дворце спорта г. Куйбышева, Высоцкому не давали выступать во Дворцах спорта других городов СССР еще 10 лет!

Высоцкий во Дворце спорта - это история и привлекательный факт для туристов

Во время своих выступлений в старом Дворце спорта г. Куйбышева Владимир Высоцкий стоял и пел на том самом месте, где сегодня строится новый Дворец спорта. В честь выступлений во Дворце спорта Куйбышева в ноябре 1967 года, рядом со вновь строящимся Дворцом спорта к 70-летию поэта в 2008 году другом Владимира Высоцкого Михаилом Шемякиным был установлен памятник Высоцкому. Это единственный памятник работы М.Шемякина В.Высоцкому в России и в мире. Название Дворца спорта «Высоцкий – арена» несомненно, будет способствовать привлечению туристов из других регионов России в Самару.

Дворец спорта будет и концертной площадкой

Проектом строительства Дворца спорта в Самаре предусмотрено проведение не только различных спортивных тренировок и соревнований, но и культурные мероприятия, в т.ч. различная концертная деятельность.

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