Соцработник из Самары провела два года в изоляторе за убийство пенсионера, который домогался ее с ножом в руках

Она смогла отобрать оружие у нападавшего и сбежать от него Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мама Елены (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) до последнего верила в правосудие и учила дочь: говори правду, она тебя защитит. Елена и говорила: старый знакомый вдруг возомнил себя героем-любовником, начал домогаться. А о каком интиме с ним может речь идти, когда ему 70 и голова вся седая? Елена сбежала, правда, для этого пришлось от старика ножом отбиваться. Бежала, сломя голову, а он ее еще и преследовал, сыпал угрозами и махал кулаками. Кто бы мог подумать, что уже тогда он был смертельно ранен. Елену дважды признавали виновной в его убийстве и оба раза выносили один и тот же приговор – 7 лет колонии. Ее мать верила в справедливость, но не дождалась ее. Елена вышла на свободу в конце апреля. Ее мама умерла от рака в январе.

В заложниках

Весной 2019 года Елене было 47 лет, к тому времени она развелась с мужем, вырастила сына и зажила, наконец, для себя. Соцработник, старшая по подъезду – окружающие говорили о ней с уважением, тем более что человеком она была добрым и справедливым.

Со Степаном Анатолиевичем они были знакомы давно. Ему было 70, он многое повидал в своей жизни, поговорить с ним было интересно. Вот только разговоры он предпочитал «под рюмашечку». И тут важно было не пропустить тот момент, когда он выпивал свою «норму», после чего становился злым, агрессивным и творил всякое разное, за что ему самому потом было стыдно.

4 апреля Елена договорилась о встрече со Степаном Анатольевичем и подготовилась к этому заранее: в бутылку из-под водки налила сильно разбавленный спирт. Во время посиделок Степан Анатольевич несколько раз с досадой отмечал, что водка «какая-то не такая». Елена загадочно улыбалась и радовалась про себя, что обхитрила старика.

На самом деле нет. В сенях дома у Степана Анатольевича была припрятана своя бутылка, и он начал прикладываться к ней. Потом уговорил Леночку сходить с ним в магазин за мороженым, но кроме сладостей и фруктов в пакете оказалась еще и водка.

Около двух часов ночи Елена поняла, что пора уходить. Надела куртку, которая висела рядом с ее стулом, стала прощаться. Но не тут-то было.

- Раздевайся, ложись, сейчас сосать будешь! – приказал ей Степан Анатольевич. Елена ответила отказом и попыталась обойти старика, который преграждал ей путь к дверям. Он взял нож и направил лезвие сначала ей в живот, потом – в грудь. Елена смогла отобрать у него оружие, но он повалил ее на пол и начал душить. Попутно отбирал нож, то и дело хватая его не за рукоятку, а за лезвие.

Елена от испуга вцепилась ногтями ему в лицо, старик ослабил хватку, она вскочила. Он тоже сумел подняться, увидел раны на своих руках и взревел: «Ну, тварь, теперь я точно тебя убью!». Потом со всей силы ударил ее в плечо, Елена врезалась спиной в косяк и взмахнула ножом, который каким-то чудом еще оставался у нее в руках. Вероятно, в этот момент она попала ему в шею. Степан Анатольевич отшатнулся, Елена выскочила из дома, побежала прочь так быстро, как только могла. Вслед за ней, бранясь, и размахивая кулаками, бежал старик.

Вечером того же дня раздался звонок. Телефон высветил номер Степана Анатольевича. Елена взяла трубку, ожидая услышать извинения от него, но это были полицейские. Так она узнала, что старик умер, и в его убийстве подозревают ее.

Два года искупления

Елену отправили в СИЗО, предъявили ей обвинение в убийстве, а в начале 2020 года отдали под суд.

- Это был очень странный процесс, - вспоминает адвокат Елены Тимофей Михеев. – Судья отклоняла все ходатайства стороны защиты и сразу удовлетворяла все просьбы государственного обвинения.

Елена в суде признала: да, возможно, я ранила его, но не специально, я защищала себя, не желая ему смерти. Экспертиза показала: на теле жертвы есть раны на руках, лице, челюсти, шее, одно из повреждений затронуло артерию, что и привело к смерти.

- Следствие проводило ситуационную экспертизу, которая не нашла противоречий в том, что говорила Елена и в том, какие следы есть на теле погибшего, - говорит Тимофей Михеев. – Она показала на манекене, как и при каких обстоятельствах наносила удары, и специалисты пришли к выводу, что она, вполне возможно, говорит правду.

Тем не менее, 17 июня прошлого года Елену признали виновной в убийстве и приговорили к 7 годам колонии общего режима. Решение суда обжаловала не только сторона защиты, но и прокуратура. Самарский областной суд согласился, что приговор весьма странный, не отображает ход судебного следствия, зато почти слово в слово копирует обвинительное заключение.

В ноябре 2020 года Елену начали судить заново. По словам адвоката Михеева, этот процесс был совсем иным: судья внимательно относилась к доводам стороны защиты, словам потерпевшей, удовлетворяла все ходатайства. Елена даже в какой-то момент воспрянула духом: может быть, сейчас ей поверят? Но нет, в январе 2021 года за убийство Степана Анатольевича ее снова приговорили к 7 годам лишения свободы.

- В апелляционной жалобе я просил суд обратить внимание на аморальное поведение погибшего, которое подтверждалось не только словами подсудимой, но и показаниями свидетелей о том, что он действительно бывал агрессивным и однажды уже пытался склонить Елену к интимной близости и очень разозлился, когда она отказалась, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» Тимофей Михеев.

В этот раз Самарский областной суд в обстоятельствах дела разбился почти месяц. И в итоге приговор изменил, постановив:

- Признать обстоятельством, смягчающим наказание осужденной, противоправность поведения потерпевшего, которая явилась поводом для преступления, - говорится в решении суда. – Переквалифицировать ее действия на ч.1 ст.108 «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», по которой назначить ей наказание в виде одного года и 10 месяцев исправительных работ. Наказание считать отбытым.

Этот приговор считается вступившим в законную силу. Как только необходимые документы передали в СИЗО, Елену отпустили. Домой она вернулась в преддверии Пасхи. Там ее встретил сын и фотография умершей матери – вдвоем они до последнего верили в то, что справедливость восторжествует.

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