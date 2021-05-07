«Запаниковал и поддал газу!»: несостоявшийся наркобарон из Самары рассказал, как сбил спецназовца

За товаром приехали двое друзей, но увидев полицейских, один из них уехал, оставив товарища с контейнером, полным наркотиков, в руках Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Андрей и Виктор (имена героев этой истории изменены) познакомились несколько лет назад. Из общих интересов – длинные ухоженные бороды и… наркотики. «Дули» и «нюхали» ребята вместе регулярно. Также вдвоем они попали в оперативную разработку наркополицейких. И вот тут дружбе настал конец. Антон не только дал деру, оставив товарища с контейнером, полным наркотиков, в руках, но и открестился от всего, что между ними было.

Версия следствия

Андрей и Виктор наркотиками занимались давно. Виктор был в основном потребителем, Андрей еще и приторговывал. Чем дальше, тем крупнее партии он получал. Наконец, задумался об оптовой закупке. Помог ему в этом старый «друг по интересам» Виктор.

У Виктора был свой аккаунт на сайте, который в теневом рунете торгует наркотиками. Вдвоем парни завели ему на интернет-кошелек около 350 тысяч рублей, преобразовали их в биткойны, которыми можно было расплатиться с продавцом, и купили полкило наркотиков. Позже эксперты установили, что в посылочке было 501,92 грамма мефедрона – видимо, продавец добавил оптовикам бонусом почти два грамма товара. С учетом того, что грамм мефедрона в розницу стоит около 2000 рублей, парни могли «поднять» больше миллиона рублей за раз.

Тут и настало время вмешаться в их бизнес. Задержание провели 26 июня 2020 года с привлечением спецназа. Как только Виктор достал наркотики из тайника, его задержали. Андрей в это время сидел в машине. Увидев, что друг «попался», дал по газам, сбил спецназовца и был таков.

Впрочем, к тому моменту полицейские уже все знали про «наркобарыг» и поймать Андрея труда не составило.

Андрей: сошлись на теме бороды

Андрей сразу операм заявил: знать не знаю ни про какие наркотики, зря вы на меня напраслину возводите.

- Я наркотики не употребляю. С Витьком познакомились не так давно, общались на тему ухода за бородой, - уверял молодой человек стражей порядка. – Наркотики мы с ним обсуждали лишь пару раз, и, поверьте, исключительно в негативном ключе: например, что курить марихуану – плохо.

По версии парня, 26 июня Витя попросил его отвезти куда-то в район стадиона «Самара-Арена», зачем – не объяснил. Он решил помочь приятелю, тот уверенно показывал дорогу, которая привела их в СНТ «Сорокины Хутора». Возле одного из дачных участков Витя попросил остановиться, вышел из машины. Андрей начал разворачиваться, поэтому не видел, что друг делает на участке.

Вдруг к его машине побежали двое неизвестных в камуфляже и масках, начали бить по машине.

- Я запаниковал и поддал газу, - вспоминал позже парень. Оказалось, на тот момент у машины была включена задняя передача, она случайно наехал на кого, кто стоял за ней. Раздался крик, водитель испугался еще больше, переключился на переднюю передачу и уехал. Что стало с Витей, не видел. О его связи с наркотрафиком впервые услышал от полицейских. В общем, не виноват, как ни крути.

Виктор: «Зарабатывал себе на дозу»

У Виктора версия иная: с Андреем их объединяла не только любовь к бородам, но и страсть к запрещеночке. В общей компании любителей «дури» как раз и познакомились пару лет назад. Андрей приторговывал, «своим» делал скидки. В июне позвал его на деловой разговор. Виктор к нему подготовился заранее и приехал уже «под кайфом».

- Андрей попросил через мой аккаунт купить полкило мефедрона, к него какие-то сложности с этим были, - рассказывал позже операм Виктор. – Мне обещал взамен 25 грамм отдать бесплатно. Я согласился, оставил на сайте заявку на нужно количество товара, на нее откликнулись два продавца. Цены были примерно одинаковые, мы выбрали одного из них. Завели биткойны на мой счет, оплатили товар и сразу получили геолокацию.

Тайник был спрятан в дачном массиве, Виктор за руль садиться отказался – мол, уже «принял», так что, если ГАИшники остановят, проблем не оберешься, поэтому за товаром поехали на машине Андрея.

- Когда приехали в нужную точку, я вышел из машины, достал «клад» – контейнер был в мусорном пакете, спрятанном под бетонной плитой на одном из дачных участков. Тут подбежали какие-то люди. Меня задержали, краем глаза я увидел, как Андрей сбил одного из спецназовцев автомобилем и уехал.

Виктор уверяет: он всего лишь зарабатывал себе на дозу, а распространением наркотиков никогда не занимался. Пусть за свои «подвиги» теперь «заклятый друг» Андрей отвечает, а он тут не при чем.

ОФИЦИАЛЬНО

Старший помощник прокурора Красноглинского района Самары Яна Кудряшова:

- Расследование этого уголовного дела окончено, обоим молодым людям предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Правдивость их показаний теперь предстоит оценить суду. Сейчас дело рассматривается в Красноглинском районном суде.

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