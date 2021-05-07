Так и не дошел до суда: что стало с самарским музыкантом, который загрузил фото Гитлера на сайт Бессмертного полка

Андрей Шабанов не признает вину Фото: Соцсети

В Самаре окончено расследование уголовного дела саксофониста, который в прошлом году загрузил в банк данных сайта Бессмертного полка фото Адольфа Гитлера под видом советского солдата Михаила Алоисовича Егерьского. Напомним, по России было выявлено множество подобных фактов, но следователи сообщали о четырех уголовных делах: в Самаре, Перми, Волгограде и Ульяновске. По каждому из них работали специалисты столичного Следственного комитета, уголовные дела возбудили по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Большинство из них уже дошло до суда, по некоторым вынесены приговоры, ни один из них не связан с реальным лишением свободы.

Обвинений прибавилось

В Самаре расследование данного инцидента также закончено, обвинение предъявлено саксофонисту Андрею Шабанову.

- Я не признаю вину, - сообщил он корреспонденту «КП-Самара».

Ранее Шабанов заявлял, что просто пошутил, но с подтекстом: по его мнению, пафос, с которым празднуют 9 мая, парады военной техники, дети, одетые в военную форму, и «победобесие» в стиле «можем повторить» - обесценивают изначально хорошую идею «Бессмертного полка».

По словам защитника Шабанова адвоката Алексея Лапузина, на самом деле фотография Адольфа Гитлера, которую его подзащитный загрузил в банк данных, на сайте Бессмертного полка не появилась, потому что не прошла модерацию. Тем не менее, уголовное дело возбудили, а позже вменили Шабанову не только этот эпизод, но и публикацию четырех постов в соцсетях, которые, по версии следствия, распространили заведомо ложные сведения о роли СССР в Великой Отечественной войне, осквернили один из символов Воинской славы России (Георгиевскую ленту) и выразили явное неуважение Дню Победы.

- При этом следствие почему-то не стало учитывать посты, осуждающие фашизм, хотя мы даже заявляли соответствующее ходатайство. Это очень важно. Ведь если Шабанов действительно размещал фото Гитлера не для того, чтобы публично продемонстрировать одобрение преступлений нацизма, а чтобы показать свое негативное отношение к предполагаемому использованию властями движения «Бессмертный полк» в целях пропаганды, состав преступления в его действиях отсутствует, - объяснил корреспонденту «КП-Самара» версию стороны защиты Алексей Лапузин. – Мы также просили назначить нам исследование на полиграфе, чтобы подтвердить свою позицию. Следователи нам отказали, мы сделали это за свой счет. Исследование подтвердило, что Андрей действительно крайне негативно относится к фашизму

Расследование, по словам Лапузина, было закончено еще в марте, Шабанову предъявили обвинение по двум статьям, связанным с реабилитацией нацизма, после чего обвинительное заключение передали на утверждение в Генеральную прокуратуру РФ. После чего о его судьбе самарцам ничего не сообщали.

Ужесточение наказания

Между тем, в этом году в России на федеральном уровне ужесточили наказание по ст.354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

Как объяснили корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре г.Сызрани, в новой редакции статья предусматривает ужесточение наказания по всем частям, плюс вводит уголовное наказание за распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны.

В итоге часть 1 ст. 354.1 УК РФ включает в себя: публичное отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала о главных военных преступниках европейских стран, одобрение преступлений, установленных этим же приговором, плюс распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. За каждое из этих преступлений новая редакция закона увеличила штрафы с 300 тысяч да 3 млн рублей. Плюс есть такие виды наказания, как принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.

Увеличился размер штрафов и по другим частям этой же статьи. Самой тяжкой, пожалуй, в итоге стала ч.3 ст. 354.1 УК РФ «Публичное распространение сведений днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, выражающих явное неуважение к обществу, осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны группой лиц по предварительному сговору либо с использованием СМИ или интернета». За эти преступления закон предусматривает штраф 2-5 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

Вину оценят присяжные

По словам Алексея Лапузина, его клиента Андрея Шабанова будут судить «по старому», то есть по тем нормам закона, которые действовали на момент совершения предполагаемого преступления весной 2020 года.

Самарец просит, чтобы его судьбу решали присяжные, а это значит, что формирование коллегии из 8 основных и нескольких запасных присяжных заседателей может отложить его рассмотрение еще на несколько месяцев.

Так, в Самарском областном суде, где предположительно будут судить Шабанова, уже полгода не могут сформировать коллегию присяжных по делу о таинственном исчезновении и убийстве тольяттинского бизнесмена Александра Душкова. На скамье подсудимых трое обвиняемых, судебный процесс не могут начать из-за невозможности набрать достаточное количество самарцев, готовы решать чужую судьбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это была шутка с подтекстом»: самарец, загрузивший фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка», объяснил свой поступок

Музыкант Андрей Шабанов, подозреваемый в реабилитации нацизма, раскаивается и говорит, что все произошло спонтанно (подробности)

Как накажут самарского джазмена, загрузившего фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка»

В СК РФ накануне сообщили, что Андрею Шабанову предъявили обвинение в реабилитации нацизма, но сам он не считает себя преступником (подробности)

Тело так и не нашли: В Самаре судят участников загадочного похищения бизнесмена Душкова

Предприниматель бесследно исчез 8 лет назад, в этом году следователи пришли к выводу, что его застрелили и расчленили (подробности)